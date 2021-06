L’avenir d’Elrond et l’attrait de son application dans le monde réel : vaut-il la peine d’acheter EGLD en juin ?

Elrond EGLD / USD possède deux caractéristiques uniques qui le distinguent.

Tout d’abord, vous avez la fragmentation d’état adaptative, qui est le processus de division de l’infrastructure Elrond pour prendre en charge davantage de transactions et de programmes.

Deuxièmement, il dispose d’une preuve de participation sécurisée (SPoS), qui est le mécanisme de consensus utilisé pour synchroniser des composants de réseau séparés dans un grand livre commun.

En tant que tel, il s’agit d’une blockchain qui essaie de fournir des vitesses de transaction rapides grâce à l’utilisation du sharding.

Si vous êtes curieux, le sharding fonctionne de la même manière que vous divisez le réseau en morceaux ou en morceaux, de sorte que les nœuds n’ont à traiter qu’une fraction de toutes les transactions. De plus, une fois toutes les 24 heures, un tiers des nœuds qui valident les transactions au sein de chacune des partitions se réorganisent en une nouvelle partition, et l’intention ici est d’éviter la collusion.

Les nouvelles pièces EGLD sont émises via le mécanisme de consensus SPoS qui valide les transactions. Utilisé pour sélectionner des nœuds de validation pour produire des blocs dans un morceau, plutôt que dans l’ensemble du réseau, gardez cela à l’esprit.

En possédant et en pariant EGLD, les utilisateurs peuvent voter sur les mises à jour du réseau et sont récompensés par EGL en conséquence, proportionnellement au montant qu’ils ont misé.

Développements d’Elrond

Le 20 mai, Holoride, le dérivé audio qui crée des expériences de divertissement XR pour les passagers dans le véhicule, a annoncé qu’il mettrait en œuvre la technologie blockchain et NFT comme prochaine étape de sa préparation pour un lancement sur le marché en 2022. Pour ce faire, ils intégreront le Elrond blockchain dans sa pile technologique avec l’intention d’apporter de la transparence à l’écosystème.

Le 7 juin, Maiar, l’application blockchain alimentée par Elron Network, a rejoint l’écosystème de Huawei. Après l’annonce, Maiar est disponible en téléchargement sur l’AppGallery.

Il s’agit d’un portefeuille numérique et d’une application de paiement mondial qui permet aux utilisateurs d’échanger et de stocker davantage en toute sécurité sur leurs appareils mobiles. La valeur EGLD ici était de 100 $.

Nous pouvons clairement voir que le développement d’Elrond est actif dans diverses industries et que de nombreuses entreprises pourraient prendre le train en marche pour profiter de toutes les fonctionnalités offertes par sa blockchain. En conséquence, cela pourrait potentiellement faire monter le prix de l’EGLD.

Source de données – tradingview.com

À long terme, une fois que Holoride lancera réellement sa gamme de produits en 2022 avec Elrond, le prix a le potentiel de monter en flèche jusqu’à plus de 200 $, car il recevrait un attrait général et augmenterait en popularité. Cependant, pour l’instant, l’un des principaux moteurs de sa valeur est la mise en œuvre par AppGallery de l’une des applications développées sur sa blockchain connue sous le nom de Maiar, qui, lorsqu’elle obtient plus de téléchargements et d’utilisation, pourrait faire grimper le prix d’EGLD jusqu’à $. 100$ potentiellement.

Le 11 juin, EGLD vaut 88$. En fin de compte, étant donné qu’il a dépassé la barre des 100 $ pendant la majeure partie d’avril et la mi-mai, il pourrait potentiellement revenir à cette valeur. En este momento, a $ 88 dólares dólares, es un poco difícil de vender, sin embargo, una vez que el ecosistema recupera su ritmo, tiene una posibilidad real de superar la marca de $ 100 dólares nuevamente, lo que podría convertirlo en una inversión qui vaille la peine.

Le post L’avenir d’Elrond et l’attrait de son application dans le monde réel : vaut-il la peine d’acheter EGLD en juin ? est apparu en premier sur Invezz.