L’avenir d’Emily à Paris a révélé

Il est temps de sortir la Champère !

Netflix a annoncé que Emily à Paris a été renouvelé pour les saisons trois et quatre, sous-profusion d’une vidéo Instagram, « Nouvel An, nouvelles possibilités ».

The Très Well News arrive moins d’un mois après le retour du favori des fans pour la deuxième saison le 22 décembre. Selon The Streaming Platform, l’émission a fait ses débuts dans le Top 10 mondial et continue d’être populaire parmi les téléspectateurs.

La plupart des fans ont fini de regarder la série et se demandent déjà ce qui va suivre pour Emily (Lily Collins), qui — spoiler — s’est vu offrir un nouveau travail par Sylvie, interprétée par l’emblématique Philippine Leroy-Beaulieu. Emily à la fin de la saison, lui disant que si elle acceptait le rôle dans sa nouvelle entreprise de marketing, « Vous devrez rester à Paris plus longtemps que prévu », a déclaré Sylvie au natif de Chicago, laissant les téléspectateurs se demander ce que diable. va se passer ensuite.