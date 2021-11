L’avenir des agro-futures – L’Express Financier

Par conséquent, il y a souvent un malentendu sur la causalité car il peut y avoir une relation à double sens.

L’avenir des contrats à terme dans l’agriculture a de nouveau été remis en question, le NCDEX n’annonçant pas de nouveaux contrats, d’abord dans le chana, puis dans la moutarde. Ces deux contrats étaient parmi les plus dynamiques sur les échanges qui avaient des liens étroits avec les chaînes de valeur. Chana est sorti de l’étagère en 2008, mais était revenu à un état stable. Pour la moutarde, c’est la première fois. Il y a eu des retraits similaires de contrats d’huile de soja. Entre les deux, le complexe de guar est passé sous le scanner, tout comme certaines épices. Où vont exactement les agro-futures des matières premières ?

L’un des objectifs du négoce à terme est que les gains atteignent les agriculteurs, en établissant une plate-forme efficace de découverte des prix. Cela a été réalisé dans une large mesure sur NCDEX, dans des produits tels que le ricin, le chana, le complexe de soja, la moutarde, le guar, le cumin, etc. Bien que la participation des agriculteurs soit l’objectif final, les échanges ont travaillé avec les OPF pour rapprocher ces plates-formes. . L’avantage de la découverte des prix s’est répandu dans toute la chaîne de valeur, et les agriculteurs peuvent décider de vendre sur le marché au comptant ou de s’appuyer sur le marché à terme. Les fabricants d’huiles comestibles ainsi que les usines de dal ont traditionnellement trouvé ce mode également utile pour la livraison.

Cependant, l’histoire du négoce à terme sur matières premières a été ponctuée de plusieurs interdictions, ce qui n’est pas une bonne évolution pour le marché car cela affecte les niveaux de confiance. Souvent, un contrat interdit peut ne pas revenir sur la table, comme l’urad et le tur qui ont été très efficaces pour la découverte des prix.

Même lorsque les contrats sont rétablis, les commerçants hésitent par peur des interdictions. Cette crainte est due au fait qu’une interdiction soudaine – comme cela a été le cas pour le chana (où le prix était inférieur au MSP) ou, plus récemment, pour la moutarde – entraîne des pertes pour les acteurs du marché ayant des positions ouvertes car ils doivent affronter les contrats avant l’échéance. Cela les éloigne de la plate-forme.

Le même problème n’existe pas pour les produits non agricoles, où la découverte des prix se fait via les marchés mondiaux. Dans le cas des produits agricoles, la découverte des prix est nationale et, par conséquent, les acteurs du marché sont sur le fil du rasoir. L’efficacité du marché est révélée lorsqu’il existe une relation symbiotique entre les prix au comptant et à terme. Les contrats à terme sont définis comme étant au comptant plus le coût de portage. Cependant, souvent, le spot peut être déterminé par le prix à terme si ce dernier est efficace car toutes les informations relatives à l’avenir de la récolte sont imbibées dans le prix qui, à son tour, affecte le premier. Par conséquent, il y a souvent un malentendu sur la causalité car il peut y avoir une relation à double sens.

La solution n’est d’interdire aucun contrat, mais assurez-vous de corriger toute aberration grave grâce à une combinaison de marges plus élevées afin que si le prix est faussé en raison d’une manipulation du marché, la correction a lieu immédiatement. De plus, parler à des malfaiteurs potentiels est une autre issue, à condition que les schémas commerciaux remarqués par la bourse révèlent de telles tendances. Les limites de position peuvent être modifiées pour garantir qu’aucune influence indue n’est exercée par un ensemble de traders. L’interdiction du contrat n’est peut-être pas la meilleure solution.

Les agro-futurs, qui ont été principalement conduits par le NCDEX, ont une histoire mouvementée avec des interdictions repoussant souvent le NCDEX. Il y a une impulsion réglementaire majeure pour les transactions à terme du point de vue de la couverture ainsi que de la communication avec les agriculteurs. Les interdictions de négociation entravent le fonctionnement du marché car le processus de découverte des prix est affecté par le retrait de la liquidité. Les agriculteurs non plus ne reçoivent pas de signaux clairs et peuvent commencer à soupçonner le marché en général. Du point de vue des sociétés de couverture, qui couvraient jusqu’à présent leur risque de prix via cette plateforme, elles verront les options s’amenuiser et retrouveront leurs anciennes façons de porter le risque. Cela vaut pour les sociétés d’huile alimentaire, les moulins qui traitent les légumineuses, les utilisateurs de légumineuses (distributeurs de sucreries), les fabricants de masala, etc. Nous devons nous éloigner de la mentalité d’interdiction.

Économiste indépendant et auteur de

Hits & Misses: L’histoire de la banque indienne

