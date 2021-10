L’avenir des casques de moto : Aegis Rider est un HUD qui vous guide par IA pour prendre les virages en toute sécurité et éviter les dangers | Moteur

La visière de ce casque nous donne des informations sur la route comme s’il s’agissait d’un jeu vidéo, signalant les dangers, les meilleurs itinéraires et notre vitesse. Une avancée pour la sécurité des amoureux de la moto.

Il est dit que conduire une moto donne une sensation de liberté exceptionnelle et qui est apprécié plus que tout autre véhicule. C’est peut-être vrai, mais ce sentiment s’accompagne aussi d’un certain danger.

Leur taille, leur vitesse et l’agitation du monde qui les entoure peuvent provoquer des accidents qui, pour le motard, sont souvent graves. Maintenant un nouveau casque a été dévoilé qui pourrait rendre la conduite de moto plus sûre.

Il s’appelle Aegis Rider et il présente au conducteur un visuel avec beaucoup d’informations. Cet appareil a été intégré à un casque de moto qui analyse ce qui l’entoure, reconnaît ce qui se trouve sur son chemin et crée des avertissements de réalité augmentée.

Pour l’expliquer plus simplement, la visière du casque pointe vers les véhicules, les piétons et d’autres types de dangers de différentes couleurs. Il établit même l’itinéraire le plus sûr sur la route, nous offrant une ligne verte au cas où nous nous éloignerions trop du chemin optimal.

Pouvez même lien vers des systèmes de cartographie pour établir des trajets complets. Dans ces cas, il met une barrière de flèches dans les fourches qu’il ne faut pas prendre. C’est ce qui se rapproche le plus d’un guide de jeu vidéo de conduite.

Le système présente certains inconvénients : sa taille est plus grande qu’un casque normal. Il faut bien comprendre que les appareils et capteurs dont ce spectateur de réalité augmentée a besoin n’ont pas encore été minimisés.

Après tout, ils y travaillent toujours depuis Zurich, où ils sont assez optimistes quant aux progrès de leur invention. Certainement semble être un pas en avant dans le monde de la sécurité et la protection des motocyclistes.

De nouveaux dispositifs sortent chaque jour pour améliorer notre sécurité sur la route. Espérons que l’Aegis Rider puisse s’améliorer et compléter votre développement afin que nous puissions vous voir parmi nous bientôt.