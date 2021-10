L’avenir des concerts de piano, lecture autonome et à distance en streaming en temps réel | La technologie

Steinway, la célèbre marque de pianos de concert, a fait un pas en avant sur la voie technologique et a introduit SpirioCast, une application qui permet à ses pianos d’imiter en temps réel ce qu’une autre personne joue depuis un autre endroit.

Les pianos automatiques ne sont pas nouveaux. Les pianolas des films de cow-boys en étaient déjà capables et de nombreux claviers ont des mélodies installées qui servent à fixer ou même à enseigner.

Depuis quelques années, certaines marques de claviers ont lancé des fonctions comme Yamaha, qui a commencé par des enregistrements préinstallés et a fini par synchroniser le son avec des clips vidéo. Il s’agissait d’une avancée considérable dès 2006, mais en 2012 la même marque a réussi à transmettre ce qu’un piano jouait dans un autre qui était dans un autre endroit.

Maintenant Steinway, l’une des marques de pianos les plus prestigieuses au monde, a sorti SpirioCast, avec ses pianos Spirio. C’est une application qui peut faire jouer quelque chose à une personne sur son piano et le diffuser en direct sur l’appareil que nous avons à la maison où les touches seront enfoncées et le même concert sonnera.

Les modèles Spirio ont été lancés en 2015 et, avec la version Spirio R sortie en 2019, les musiciens ont été autorisés à enregistrer leurs chansons sur le piano lui-même. Maintenant, il est allé plus loin avec la nouvelle application SpirioCast.

Ces pianos, qui sont accompagnés d’un iPad avec SpirioCast installé, peuvent être utilisés de manière simple et intuitive. L’application contient plus de 4 300 chansons, un nombre qui sera augmenté chaque mois.

Les utilisateurs pourront apprendre ces sujets et enregistrer sur eux, en enregistrant leurs sessions pour jouer des secondes voix ou pour s’améliorer au fur et à mesure de leurs progrès. Vous pouvez également profiter des chansons, qui seront jouées seul au piano.

Bien que ce qui est vraiment important ici, c’est que vous pouvez rechercher des chansons et d’autres utilisateurs qui sont prêts à les jouer. Ensuite, quoi qu’on fasse sur un piano Spirio, il sera uploadé sur le cloud et aussitôt, il sera reproduit dans le Spirio que nous avons.

C’est une excellente idée pour encourager le mouvement des artistes, mais ce serait aussi très bien pour enseigner ou prendre des cours de piano. Le seul inconvénient est qu’il faut avoir un piano Spirio, si vous ne l’avez pas, vous pouvez profiter du concert en streaming, même s’il ne sonnera pas sur votre piano de salon s’il n’est pas de cette marque.