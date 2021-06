L’avenir des événements : comment fonctionneront les conférences de l’industrie et les grands rassemblements après la pandémie

Mélanger le physique et le numérique: Une foule à The International, le tournoi eSports Dota 2 de Valve, à Seattle en 2017, trois ans avant la pandémie. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

La pandémie a eu un impact sismique sur les réunions et les événements en personne, obligeant les organisateurs et les participants à s’adapter à une toute nouvelle réalité.

Les conséquences pourraient s’avérer encore plus délicates, créant un public hybride, certaines personnes participant virtuellement et d’autres en chair et en os.

Mais rappelez-vous ceci : « hybride signifie simplement qu’il existe une variété d’expériences différentes. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent être en même temps.

C’est l’un des points à retenir de notre conversation avec Allie Magyar, PDG de Hubb, une entreprise basée à Vancouver, dans l’État de Washington, qui fabrique des technologies pour les événements virtuels et en personne. Vétéran de l’industrie de l’événementiel, Magyar a organisé certaines des plus grandes conférences technologiques au monde, notamment Ignite de Microsoft, pour laquelle elle était la planificatrice principale.

Elle a déclaré qu’il était important de ne pas perdre certains des meilleurs aspects des expériences d’événements numériques lors de la transition hors de la pandémie.

“Non seulement j’apprends de l’orateur dans une expérience numérique, mais j’apprends de toutes les autres personnes qui assistent à cette session”, a-t-elle déclaré. « C’est ce que j’ai appris lorsque j’ai mis en œuvre cela. C’est comme ça que je me sens. C’est mon principal point à retenir de cela. »

Une annonce récente de Salesforce sur l’avenir de la conférence Dreamforce est un bon exemple de ce à quoi s’attendre pour les événements à grande échelle, a déclaré Magyar : un événement unifié composé de rassemblements régionaux dans plusieurs villes, avec une expérience numérique associée, avec une participation en personne nécessitant une vaccination.

Alors que nous sortons de l’ère de la distanciation sociale, de nombreuses personnes dans le secteur de la technologie et d’autres industries se demandent à quoi ressembleront les événements et comment ils fonctionneront.

Notre équipe chez . pose bon nombre de ces mêmes questions, alors que nous attendons le prochain épisode de notre propre conférence technique, le sommet ..

A quoi devrait ressembler l’expérience virtuelle ? Comment peut-il être mélangé avec succès avec l’expérience des personnes là-bas en personne ? Les gens veulent-ils vraiment s’asseoir dans une salle de bal pour écouter des sessions, ou voudront-ils interagir et socialiser avec leurs pairs après 18 mois d’isolement ? Quels types de précautions en matière de santé et de sécurité devront être prises? Comment ce nouveau monde hybride va-t-il changer le business et les finances de l’événementiel ? Les gens seront-ils toujours prêts à parcourir de longues distances pour de grands événements ?

Magyar répond à ces questions dans cet épisode du podcast .. Elle offre également sa contribution sur des événements comme le nôtre et parle de la transition de Hubb à travers la pandémie, s’étendant à la technologie des événements virtuels, après s’être concentrée en grande partie sur les événements en personne avant la pandémie.

Les affaires de Hubb ont augmenté de 500 % l’année dernière, a déclaré Magyar. C’est actuellement le #115 sur le . 200, notre indice des meilleures sociétés privées du nord-ouest du Pacifique, en hausse de 12 places par rapport au mois précédent, reflétant la récente croissance de ses effectifs.

Fondée en 2015, la société a levé 9,44 millions de dollars de financement, selon PitchBook. Son plus gros tour de table était un investissement de 6,3 millions de dollars en octobre 2018, dirigé par Five Elms Capital, avec la participation des investisseurs précédents Oregon Venture Fund et Elevate Capital.

