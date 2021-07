L’avenir des Loups : Towns, Edwards… Et qui d’autre ?

Il y a des moments où, même si vous le voulez, maintenir l’illusion est très compliqué. Surtout quand, encore et encore, les réalités s’échappent alors qu’elles semblent plus proches. C’est peut-être le sentiment qui a persisté dans le corps de plusieurs fans des Minnesota Timberwolves. La franchise, pour la énième fois, a été exclue des places éliminatoires. Au cours des dix-sept dernières années, les loups n’ont hurlé qu’une seule fois parmi de vraies bêtes, et très timidement, tombant au premier tour. C’était en 2017, de la main de Tom Thibodeau et d’une équipe qui, à ce jour, ne soutient qu’un seul de ses joueurs. Le joueur, pour être exact : Karl-Anthony Towns. A ses côtés, Jimmy Butler, Justin Patton, Jamal Crawford, Andrew Wiggins, Derrick Rose… Un mirage au milieu de nulle part. L’âge d’or de la franchise, avec Flip Saunders sur le banc, est loin derrière. Entre 1996 et 2004, huit ans seulement après la naissance de l’organisation, l’équipe était abonnée aux séries éliminatoires.– Huit apparitions consécutives avec la finale de conférence 2004 comme point culminant. Kevin Garnett, Sam Cassell, Latrell Sprewell, etc. Si les noms précédents semblaient lointains, ceux-ci…

Un passé excessivement flou, et vide, comme pour s’y accrocher ; et un avenir qui ne peut plus attendre. Depuis 2007, les Wolves sont la franchise avec le pire bilan cumulé de la compétition. Un martyre, une dalle, un poids énorme qui, entre autre, a déjà dû supporter plusieurs générations. Cela coûtera cher de s’en débarrasser, mais vous pourriez être sur le point de le faire. Du moins, c’était la croyance partagée au début de cette saison. Encore une fois, faux, mais avec des gris qui méritent une attention particulière. La campagne du Minnesota a été mauvaise, très mauvaise ; mais aussi compliqué, très compliqué. Il est venu avec l’air frais qu’apporte toujours l’obtention du numéro un au repêchage, avec la possibilité de commencer un parcours, dans un premier temps, avec D’Angelo Russell et Towns, avec le retour de Ricky Rubio, avec, avec, avec … Et , au final, sans, sans, sans ? Porte ouverte lors de la fermeture, comme presque toujours. Entre les deux, des réalités auxquelles s’accrocher ; mais que, encore une fois, ils se sont éloignés. Illusion perdue dans l’éternité, où elle tend à se débarrasser de son sens.

Victoire contre les Denver Nuggets et Utah Jazz pour commencer. Pour ajouter encore deux, onze défaites entre les deux. Comme une aiguille dans une botte de foin, rare avertissement manuel, même en danger d’extinction. Derrière, beaucoup de problèmes, non pas pour pécher dans le réductionnisme, mais un revers précoce qui empêchait déjà toute première tentative de sprint, pour générer une dynamique positive. Quelque chose d’aussi intangible et difficile à mesurer que, finalement, vrai dans n’importe quel sport : gagner, normalement, vous invite à gagner. Sur les 24 matches initiaux, le KAT n’a pu en disputer que quatre, avec deux victoires et deux défaites, à 50 % dans le casier individuel à des années-lumière du collectif. Les blessures, les putains de blessures. Cette année, moins excuse que jamais, pour la cruelle tendance générale, mais non moins remarquable pour cela. En fin de saison, 52 matchs pour lui, 42 pour D’Lo ou 37 pour Malik Beasley. Avec Anthony Edwards, sûrement, les quatre pièces les plus importantes du puzzle. Avec Jaden McDaniels, également en termes probables, les cinq jambes de force d’un ouvrage en construction. Sans aller plus loin, Gersson Rosas, directeur des opérations de la franchise, a pu s’y référer lorsque, lors de la conférence de presse de clôture de la campagne, il a souligné que “en ce moment nous sommes à cinq heures”.

Rosas, comme tout dirigeant dans cette section de l’année, a un monde de décisions devant lui. D’une certaine manière, avec un travail préalable ; plus encore, avec ce qui a été vu jusqu’à présent, au milieu d’une danse des entraîneurs pratiquement sans précédent. En février, Ryan Saunders a quitté le banc. Loin de l’héritage de son père, Flip, est reparti avec seulement sept victoires en 31 matchs cette saison et 17-25 lors de la précédente, après avoir succédé à Thibodeau. L’histoire était parfaite, mais la fin ne pouvait pas être à son niveau. “Je suis très fier de mon séjour au Minnesota, de mon temps avec ce groupe et de faire partie de cette organisation. Voir leur processus, comment ils se sont remis des revers, comment Towns et Russell se comprennent maintenant qu’ils peuvent partager des minutes … c’est quelque chose que j’aime voir», a déclaré Ryan, peu de temps après, pour AS. Un travail bien fait (apprécié, au moins, par presque tous les joueurs), à maintes reprises, et contre ce mantra heureusement prolongé, ce n’est pas toujours assez de retard.

Et maintenant quoi? Russel, Ricky…

Avec Chris Finch, il a commencé à réduire les temps qui, face au prochain cours, piégeront de nombreuses franchises. Il a eu l’occasion de commencer à mettre en place ses mécanismes et, avec eux, en plus, la situation s’est améliorée. Son record personnel était de 16-25, mais avec un 9-7 à la fin qui invite à l’optimisme ; surtout, après le 7-24 dont il était arrivé. Au cours de cette période, il a atteint la huitième place en termes d’efficacité offensive et, comme prévu dans les mots de Saunders, des joueurs comme D’Angelo et KAT ont pu partager du temps sur la piste que, pour une grande partie du parcours, les contretemps les avaient privés. Des morceaux de cette équipe cool, capable de renverser l’histoire récente désespérée, qui était attendue avant le début de la saison.

Les villes, encore une fois, seront la pierre angulaire du projet. Celui qui, comme le prévient Rosas, aspire à être un gagnant. “Nous voulons être un programme gagnant. Nous voulons être un programme réussi. Cela ne va pas être un interrupteur marche-arrêt cet été et cette pré-saison. Nous construisons notre identité, construisons notre culture, construisons nos habitudes”, a-t-il ajouté. aux mots partagés. KAT (toujours âgé de 25 ans) a le potentiel de mener une proposition de hautes aspirations. Et il veut le faire. À plusieurs reprises, il a déclaré sa volonté d’écrire des pages et des pages dans l’organisation. “J’espère avoir une carrière comme celle de Kobe, avec une équipe. Comme Tim (Duncan) et Kobe, avec une équipe et essayer de remporter autant de championnats que possible”, a-t-il poursuivi. Les intentions de One Club Man qui, à tout moment, ne sont que cela, comme le montre la situation actuelle de Damian Lillard, paradigmatiques à tous égards. Actuellement, il a un contrat jusqu’en 2024, avec plus de 100 millions jusque-là. Sauf tremblement de terre, l’homme à étreindre.

Avec lui sera Edwards, deuxième des votes pour la recrue de l’année. Il a montré qu’il avait les conditions nécessaires pour devenir une star, à tout le moins, pour être le buteur compulsif qu’il est déjà. De plus, avec une amélioration notable de ses décisions, il progresse au rythme de l’équipe. Au cours des 22 derniers matchs de la saison, il a récolté en moyenne 23,3 points sur 17,5 tirs, 58,6 % en tirs réels, ce qui le place devant près de 300 joueurs de la ligue dans la section. Parmi eux, Bradley Beal, Jrue Holiday, Luka Doncic, Joe Ingles, LeBron James ou Devin Booker ; joueurs très confiants. Un avant et un après dans son évolution, explosif dès le départ, avec deux nuits de 42 points et 19 sur 25, mais, à son départ, avec un prix trop élevé à payer. McDaniels, également dans sa première année, s’est montré, sans être à cette hauteur, une option pour l’avenir et dans laquelle la confiance est placée et Beasley, malgré ses multiples problèmes extra-sportifs, est un autre des talents avec un présent et une projection ; la constante de la feuille de route. A partir de là, les chemins se multiplient ; mais avec plusieurs autres certitudes. Après ce qui a été montré à Barcelone, Leandro Bolmaro fera les premiers pas de sa carrière NBA dans la franchise ; prévisible, avec un rôle important du banc.

Sur le plan économique, l’organisation est dans un point excessivement compromis selon ses résultats sportifs : seulement 5,4 millions de dollars en dessous de la taxe de luxe. En ce sens donc, de multiples considérations doivent être prises en compte, comme le souligne le journaliste américain Bobby Marks, d’ESPN. Jaylen Nowell, Naz Reid, Ed Davis, Jarred Vanderbilt et Jordan McLaughlin ne sont pas assurés de leur continuité dans l’équipe. Dans les deux premiers cas, avec des contrats non garantis ; dans le reste, avec des options de rétention en agence libre. Ricky Rubio, Juancho Hernangómez, Jake Layman et Josh Okogie, quant à eux, entreront dans leur dernière année de cautionnement garanti. Dans le cas de Juancho, avec une option d’équipe pour la saison 2022-2023.

Au total, 35 millions de contrats qui expirent à la fin du cycle suivant. Dans le cas de Ricky, sous l’égide de sa grande relation avec la franchise, héritée de sa première étape dans l’équipe, il serait à l’abri de mouvements aussi désespérés que ceux qu’a connus le marché passé. “Rubio est éligible à une prolongation, mais il est peu probable qu’il reçoive un nouveau contrat”, déclare Marks lui-même. Rosas, pour sa part, lors d’une récente visioconférence, a souligné la valeur de la figure de Ricky dans l’équipe, ajoutant que “l’ajout de plus de vétérans nous aidera à gagner plus tôt”. Son nom, cependant, ainsi que celui de Juancho, est associé à une possible décision de Ben Simmons. Dans le cas de l’attaquant espagnol, en plus, avec l’inconnu sur la façon dont ils peuvent avoir un impact et ce que cachent les mouvements étranges de la franchise concernant sa présence aux Jeux olympiques de Tokyo.

La carte d’une franchise qui, bien qu’avec des aspirations futures, doit déjà penser au présent. Dans tout ça, La continuité physique de Russell pourrait jouer un rôle clé, avec 61 millions jusqu’en 2023, mais avec la possibilité d’une prolongation de trois saisons supplémentaires et jusqu’à 118 millions, avec une date limite jusqu’au 18 octobre pour la ratification. Sauf surprise, l’une des cinq pièces, déjà citées, élémentaires du projet ; mais avec un certain éventail de possibilités sur le marché, même si, en ce moment, il est à la baisse. Avec son arrivée, soit dit en passant, le premier tour que possède désormais les Golden State Warriors, avec le septième quart de travail restant la nuit du repêchage. Avec elle, Wiggins est parti, un membre de cette équipe de 2017 dont, à ce jour, il ne reste que Towns. L’homme. Maintenant avec Edwards.