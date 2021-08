L’avenir des paiements mondiaux ? – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Tous les actifs numériques ne seraient pas traités aussi sévèrement que les cryptos et tous ne deviendront pas l’avenir de l’argent. Aujourd’hui, nous vivons à une époque où les actifs numériques évoluent continuellement vers une adoption généralisée. Des clients de détail aux banques traditionnelles et à de nombreux autres prestataires de services financiers, les actifs numériques sont en plein essor.

La plupart des actifs promettaient de perturber les marchés financiers et les énormes opérateurs historiques, et bien qu’ils aient attiré une attention massive, ils n’ont pas encore atteint leur potentiel. Cela dit, de nombreuses grandes institutions en prennent note, 86% des banques centrales du monde explorent désormais les monnaies numériques, comme le souligne un rapport de la Banque des règlements internationaux (BRI).

Ils reconnaissent qu’en dépit d’exister dans un âge d’or de l’innovation, les systèmes de paiement restent en quelque sorte archaïques. Ainsi, il n’y a aucune raison pour que les systèmes de paiement actuels ne suivent pas une trajectoire similaire à celle des secteurs qui ont été transformés par les nouvelles technologies au cours des dix dernières années.

En général, le monde dans lequel nous vivons est désormais numérique. Il est donc logique que l’argent et les actifs emboîtent le pas. Mais dans quelle mesure cela est-il réaliste dans les cinq prochaines années ? La technologie et le type d’actifs numériques apparaîtront-ils les mêmes ?

Une grande organisation commence son parcours vers les actifs numériques

L’intérêt institutionnel pour les cryptos continue de croître. Goldman Sachs a interrogé plus de 300 de ses clients fortunés, constatant que 40% d’entre eux sont jusqu’à présent exposés aux cryptos. Ces derniers mois, la deuxième banque espagnole, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a annoncé le lancement d’un service de trading BTC pour les clients de la banque privée en Suisse, tandis que Citigroup envisage de proposer des services de trading, de conservation et de financement.

Outre les banques, les sociétés de paiement comme MasterCard et PayPal s’impliquent dans les cryptos en acceptant les paiements pour leurs clients. Ensuite, il y a les monnaies numériques des banques centrales (CBDC). Les fournisseurs d’infrastructure tentent de se positionner comme prêts pour les CBDC.

SWIFT et Accenture ont récemment publié un rapport conjoint décrivant comment cela pourrait fonctionner en tant que transporteur potentiel de CBDC, si elles devenaient une réalité. En outre, les banques centrales du monde entier explorent les CBDC et s’efforcent de préserver la confiance du public dans les paiements et l’argent. Les CBDC de détail et de gros peuvent le faire en offrant les caractéristiques uniques de liquidité, de finalité et d’intégrité, tout en offrant également la sécurité.

Par exemple, la conception CBDC la plus prometteuse serait liée à une identité numérique, nécessitant que les utilisateurs s’identifient pour accéder à l’argent. La nouvelle entreprise favorise l’innovation qui sert l’intérêt public.

Néanmoins, le développement de cryptos, de CBDC et d’autres formes d’actifs numériques n’en est qu’à ses débuts. Il existe un point de vue presque unanime selon lequel les actifs doivent devenir plus standardisés, sécurisés et robustes avant d’entrer dans le courant dominant.

Les régulateurs prennent note du changement

Dans les années à venir, les actifs numériques pourraient faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs financiers et des banques centrales avant d’être autorisés à fonctionner comme une forme de paiement sécurisé. C’est à prévoir. Tout ce qui pourrait affecter le bon fonctionnement du système monétaire et financier international se heurtera vraisemblablement à des obstacles dressés par ses gardiens et ceux qui sont responsables de sa sécurité et de ses opérations.

Par exemple, le principal organisme de normalisation bancaire mondial, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, a augmenté les besoins en capital des banques exposées à des cryptos volatiles pour refléter des risques plus élevés et des soucis de stabilité financière.

Selon ces propositions, les banques pourraient être obligées de détenir un capital égal à l’exposition qu’elles rencontrent. Ainsi, une exposition de 100 $ à BTC nécessiterait un besoin en capital minimum de 100 $.

Cette caractéristique peut dissuader les institutions financières réglementées de s’impliquer ou d’étendre leurs services de cryptographie existants. Par exemple, alors que BBVA a déjà lancé des services de trading en Suisse, ils ont décidé de se tenir à l’écart des autres marchés car les réglementations ne sont pas claires et même pas standardisées.

Cela dit, tous les actifs numériques ne peuvent pas être traités aussi sévèrement que les cryptos dans le cadre de ces propositions. Les jetons d’actions et les pièces stables peuvent s’inscrire dans les règles existantes modifiées sur les normes de capital minimum pour les banques, ce qui en fait peut-être une option idéale.

Cryptos à la croisée des chemins

Aujourd’hui, la crypto reste volatile et les pièces stables, d’un autre côté, offrent une option plus transparente, sécurisée et stable. De nombreux promoteurs croient en leur potentiel, principalement en raison de leurs vitesses de règlement rapides. En incluant des données dans ces pièces, l’argent devient lié à ce qu’il paie. Cela offre de nombreuses possibilités d’automatisation, ce qui en fait un concurrent sérieux.

Le type d’actifs numériques le plus probable que l’économie mondiale adoptera, néanmoins, sont peut-être les CBDC, qui sont émises et contrôlées par les banques centrales. Des tests considérables et exhaustifs ont eu lieu jusqu’à présent, et ce type d’actif numérique garantirait une offre, une gouvernance et une réglementation solides, similaires à ce qui est actuellement le cas avec les monnaies fiduciaires.

Pour la plupart de ces actifs numériques, l’adhésion des utilisateurs finaux, des grandes entreprises, des PME et des consommateurs individuels sera essentielle pour déterminer leur succès. Finalement, le succès se mesurera en décennies et non en quelques années.