L’avenir des Sacramento Kings appartient à Cam Thomas et Davion Mitchell

Rois de Sacramento C’est l’une des franchises NBA qui a le plus souffert la saison dernière. Bien qu’il n’ait pas terminé aussi mal placé au classement que prévu lors du début de la saison dernière, les Californiens ont terminé à la 12e place de la Conférence Ouest. En dehors des Playoffs et sans Play-In, les demandes des Kings n’allaient pas au-delà de l’amélioration de l’alignement et de l’élargissement des objectifs de l’équipe.

Sans aucun doute, l’un des principaux problèmes du manque de victoires de l’équipe de l’Ouest des États-Unis a répondu à l’absence de leaders sur le terrain. Cette présence d’un joueur qui s’impose clairement comme le responsable des points et de la direction du jeu est tombée sur De’Aaron Fox.

Un excellent jeune talent que ce parcours aura deux joueurs plus qu’intéressants à ses côtés, et qui ont été découverts comme les MVP de la Summer League qui s’est terminée il y a quelques heures à peine.

L’avenir des Sacramento Kings, dans ces deux fissures

Sans aucun doute, l’avenir de la franchise californienne réside dans ces deux futures stars de la ligue :

-Cam Thomas. Des deux, le meilleur buteur. Un joueur qui assume beaucoup de responsabilités dans le tir, marquant beaucoup de points et tirant beaucoup à longue distance. Un talent particulier qui fera beaucoup parler lors des prochaines saisons NBA.

-Davion Mitchell. Le spécialiste défensif, mais pas seulement. Plus comme un 3 & D de ceux qui réalisent de grandes choses des deux côtés du sol. Capable de dessécher les meilleurs buteurs rivaux et avec un pourcentage de réussite étonnant au triple lancer.

Notez ces deux noms, car nous parlons des joueurs qui représentent le plus fidèlement le présent et l’avenir des Sacramento Kings.