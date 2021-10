L’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer: . décrit les problèmes auxquels il est confronté à Manchester United – Man United News And Transfer News

Manchester United a fait un terrible début de saison et la pression monte sur Ole Gunnar Solskjaer.

La défaite 4-2 de samedi contre Leicester City a mis fin au record d’invincibilité de United à l’extérieur. La performance a été fortement critiquée par les fans sur tous les réseaux sociaux, beaucoup accusant le mauvais entraînement et le manque de système.

Le récent article de Laurie Whitwell pour . détaille les problèmes rencontrés par le Norvégien.

Il mentionne: « À Leicester, United était chaotique en défense et en attaque, ajoutant du poids aux questions soulevées sur l’entraînement à Carrington. »

« Soit le plan était déficient, soit les joueurs n’ont pas tenu compte des instructions et quelle qu’elle soit, cela reflétait mal sur Solskjaer – pour l’aptitude ou l’autorité. »

« Pourtant, il n’y a aucune excuse pour que certains joueurs de United marchent sur le terrain avec une attitude de laissez-faire, et c’est ce à quoi Solskjaer a fait référence en soulignant l’approche lamentable de son équipe envers les 50/50. »

Le seul but de United est venu d’un moment d’éclat individuel de Mason Greenwood. Les Red Devils n’ont pas réussi à capitaliser sur l’avance et ce qui a suivi a été un affichage abject en seconde période rempli d’erreurs défensives et de faiblesses tactiques.

Beaucoup ont remis en question la décision de Solskjaer de lancer Harry Maguire bien qu’il ne soit pas complètement rétabli.

Le Norvégien a maintes et maintes fois trouvé un moyen de rebondir avec des résultats significatifs. Cependant, Whitwell déclare que l’ambiance a changé.

« Cette fois, c’est différent. Sous surveillance pour un début de saison décevant, United a livré une performance aussi échevelée que n’importe quelle autre dans le mandat de Solskjaer.

« Plutôt que les inquiétudes d’être arrêtées, comme cela s’est produit auparavant, elles ont été considérablement exacerbées. »

« Le contexte est également important. Dans les moments passés de pression intense, Solskjaer pouvait à juste titre indiquer que United était en transition, une jeune équipe émergeant du traumatisme de l’ère de Jose Mourinho et grandissant ensemble. Les bosses sur la route étaient inévitables.

Solskjaer a fait un excellent travail pour reconstruire l’équipe et nous a amenés aussi loin qu’il le pouvait.

Après avoir recruté des joueurs de qualité comme Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane, United doit se battre pour le titre.

Le Norvégien a besoin d’un miracle pour survivre, « pour empêcher le sable de glisser sous ses pieds », comme le prétend Whitwell.