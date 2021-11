L’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer est en jeu, mais son impact sur le club ne peut être contesté – Man United News And Transfer News

Alors que Manchester United s’effondrait sur une défaite 4-1 contre le favori de la relégation Watford, une réunion d’urgence du conseil d’administration a été convoquée pour discuter de l’avenir du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Bien que cela soit prévu depuis plusieurs semaines, il semblait que le limogeage de Solskjaer était imminent, bien qu’il ait insisté dans son interview d’après-match sur le fait que « Je travaille pour et avec le club, je le fais depuis 18 années, nous avons une bonne communication et s’ils envisagent de faire quelque chose, c’est une conversation entre nous, pas vous et moi.

Depuis 1996, Solskjaer fait partie du club par intermittence. Au moment où Sir Alex Ferguson a engagé le jeune attaquant norvégien, il était assez inconnu, mais seulement six minutes après ses débuts, il est devenu évident à quel point le joueur de 23 ans était spécial. Il est entré en jeu et a eu un impact immédiat, marquant son premier but pour les Reds contre Blackburn Rovers.

Bien que beaucoup pensaient qu’il était venu au club en tant que plan B pour Eric Cantona, Ferguson a fait de lui une figure clé de son équipe United lors de cette première saison. En marquant 18 buts, Solskjaer a aidé son équipe à remporter le titre de Premier League.

La base de fans est tombée amoureuse de Baby Faced Assassin pour sa passion et sa capacité à faire passer les besoins de son équipe avant les siens. Il en a pris un pour l’équipe lors du match contre Newcastle lors de sa deuxième saison alors qu’il a été expulsé pour avoir empêché une opportunité de marquer clairement. United avait besoin d’un point pour suivre le rythme de ses rivaux et Solskjaer est revenu pour empêcher Newcastle de remporter un vainqueur.

Ce serait la troisième saison de Solskjaer au club où il a solidifié son statut de super-sous-marin et entrerait dans l’histoire en tant que héros triple du club.

Après avoir aidé son équipe à remporter le titre de Premier League et la FA Cup, il est entré en jeu à la 81e minute de la finale de la Ligue des champions alors que les Reds étaient menés 1-0 contre le Bayern Munich. Sheringham, qui était également entré en jeu en tant que remplaçant, a égalisé dans le temps additionnel donnant de l’espoir aux Reds. Peu de temps après le redémarrage, depuis un corner de David Beckham, Sheringham a dirigé le ballon de la tête vers le but où Solskjaer attendait de le pousser. Il avait assuré le triplé pour United et écrit son nom dans les livres d’histoire.

Les deux saisons suivantes après leur triple victoire, United a remporté le titre de Premier League, Solskjaer étant également crucial pour ces victoires.

En 2006, alors qu’il jouait encore pour le club, il a commencé ses insignes d’entraîneur, apprenant des meilleurs – Sir Alex lui-même. Il a ensuite été entraîneur à l’académie de United et à l’équipe norvégienne de Molde, mais il est arrivé à United en 2018 sans aucune expérience managériale, juste beaucoup de passion.

Ole Gunnar Solskjaer serait pour toujours le héros de United… ou le serait-il ?

Au cours des dernières semaines, alors que Solskjaer se débattait en tant que manager du club dans lequel il s’était fait un nom, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer le Norvégien, certains suggérant que ces dernières semaines avaient éclipsé et éclipsé toutes ses réalisations en tant que joueur.

Au cours de ses trois années au club, il n’a peut-être remporté aucune médaille d’argent, mais il a reconstruit un club qui s’était égaré, les a emmenés en finale de la Ligue Europa et deuxième du classement.

Cette saison n’a été rien de moins qu’une catastrophe alors que les Diables rouges se sont retirés de la Coupe de la Ligue dès le début et ont chuté à la 7e place de la Premier League après une série de scores embarrassants. Mais alors que ses joueurs sautent sur la défense de Solskjaer et que le conseil d’administration tarde à décider d’une ligne de conduite, est-il vraiment juste de dire que ces dernières semaines sont de la seule responsabilité de Solskjaer ? Et même si c’est le cas, est-il juste de dire que ces résultats ternissent les brillants exploits qu’il a célébrés au club au cours de ses 18 ans avec eux ?

Le moment de partir est peut-être maintenant, mais Solskjaer sera toujours une légende pour les fans assez vieux pour se souvenir de ses jours de joueur et rien de ce qu’il fait dans sa carrière de manager ne pourra jamais détruire cet héritage.