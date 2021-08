L’avenir du bien-être, selon Barbara De Laere d’Aveda – WWD

Dans un monde COVID-19, « la sécurité est l’attente du luxe », a déclaré Barbara De Laere, présidente de la marque mondiale chez Aveda lors du Forum sur le bien-être 2021 de Beauty Inc et Footwear News, s’exprimant sur les principales tendances qui déterminent l’avenir du bien-être.

Un sondage interne mené par la société américaine de cosmétiques – fondée par le coiffeur Horst Rechelbacher en 1978 et maintenant détenue par Estée Lauder Cos. – a révélé que 57% des gens disent qu’ils « se soucient plus de la propreté » qu’avant la pandémie, et 27% sont “prêts à payer plus pour des protocoles de santé et de sécurité supérieurs”, selon De Laere.

“Je pense qu’il est très important, en particulier dans notre industrie, que nous nous assurons d’aborder la santé et la sécurité avec un soin particulier et également que nos pratiques d’assainissement restent très, très visibles pour nos clients lorsqu’elles entrent entre les mains des experts”, a-t-elle déclaré. ajouté, lors d’une conversation avec Jenny B. Fine, rédactrice en chef de la beauté chez WWD and Beauty Inc.

De Laere a également noté la montée en puissance des soins communautaires et sociaux à l’échelle mondiale, alimentée par l’isolement ressenti pendant le confinement en raison de la crise sanitaire. Il y a eu une augmentation de l’utilisation de la technologie pour se connecter, a-t-elle dit, alors que les humains recherchent l’intégration sociale.

« Même dans ce que nous appelons des cultures très individualistes en Occident, les gens utilisent leur privilège pour s’entraider, amis et étrangers, de diverses manières, ce qui a des effets physiques positifs à la fois sur l’aidant et sur le bénéficiaire. dit Laere.

Parallèlement à ce changement, l’accent a été mis sur une approche holistique du bien-être – un sujet autrefois de niche qui a atteint le marché de masse.

“Nous avons vu, en particulier au cours de la dernière année, que les soins personnels sont extrêmement importants et populaires dans les moments difficiles”, a déclaré De Laere. «Et cela commence maintenant à toucher de nombreux aspects de notre vie quotidienne d’une manière beaucoup plus holistique et percutante… Je crois que l’avenir du bien-être et des soins personnels va au-delà des soins holistiques pour le corps physique, qui est toujours très, très important, mais maintenant aussi pour intégrer des soins holistiques pour la communauté et pour la planète.

En beauté, les consommateurs exigent plus des marques : « Il ne suffit plus d’avoir des produits efficaces. Une marque doit avoir un impact sociétal et environnemental. Il doit utiliser sa voix pour de bon, avoir des valeurs et les respecter. »

D’une année sur l’autre, il y a eu une augmentation de 18,5% des recherches Google de « beauté durable », a-t-elle ajouté. « Et nous nous attendons à ce que la biotechnologie fasse partie du vocabulaire de la beauté dans un avenir proche, alors que les gens regardent de plus en plus comment leurs produits sont fabriqués. Ils veulent vraiment avoir l’assurance que ce qu’ils consomment contribue à la planète et ne l’enlève pas.

Le véganisme est en hausse aux États-Unis, a-t-elle expliqué, et est lié à ce que les consommateurs pensent de leur santé et de leur impact sur la planète. Le nombre de végétaliens dans le pays a augmenté de 600 % entre 2014 et 2018, et au cours des trois dernières années, il y a eu une augmentation de 16,2 % d’une année sur l’autre de la recherche de « beauté végétalienne ».

Les produits Aveda sont désormais entièrement végétaliens, ce que la société a annoncé en janvier, après avoir retiré le miel et la cire d’abeille des formulations. La marque a eu une réaction positive des clients – qui sont impatients de retourner dans les salons de coiffure.

“Ce que nous avons vu au second semestre de cette année, à travers nos panels de salons, c’est que les affaires ont augmenté de 30 à 40 pour cent dans le salon par rapport à l’année dernière”, a déclaré De Laere.

Pour l’avenir, avec les régimes à base de plantes, d’autres «piliers fondamentaux du bien-être» continueront d’être au centre des préoccupations alors que les consommateurs réfléchissent à leur santé immunitaire, notamment l’exercice, un meilleur sommeil, l’eau potable, a-t-elle déclaré.

“Il existe des expériences de stress positif, telles que l’utilisation de la chaleur et du froid sur votre corps ou le jeûne intermittent pour soutenir le système immunitaire”, a-t-elle ajouté. “Et il y a aussi beaucoup de recherches en cours pour mieux comprendre le microbiome, y compris des tests et une personnalisation des régimes pour améliorer la santé… Vous verrez que l’accent est mis sur la réduction du stress négatif chronique pour prévenir ses effets négatifs potentiels. Pensez à la méditation, pensez au travail respiratoire ou passez du temps dans la nature.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR WWD.com, VOIR :