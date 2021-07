L’avenir du Bitcoin dans la décennie à venir – Crypto nouveaux médias

Lorsque Bitcoin est arrivé pour la première fois en 2009, par l’intermédiaire d’une pseudo personnalité nommée Satoshi Nakamoto, il a pris d’assaut le marché. Les gens, en particulier les investisseurs, ont commencé à spéculer sur une nouvelle crypto-monnaie qui a atterri sur le marché. La disponibilité limitée de 21 millions a également soulevé quelques sourcils. Lentement, les gens ont commencé à tenter leur chance et les investisseurs ont commencé à attribuer certains de leurs actifs à des plateformes incroyables comme Bitiq.

Bitcoin est devenu la crypto-monnaie la plus célèbre de la décennie dans le monde, avec de nombreuses personnes désireuses de mettre la main sur au moins une pièce. En 2018, plus de 18 millions de pièces avaient déjà été extraites par les mineurs de Bitcoin, ne laissant ainsi que quelques-unes à gagner. Cette extraction rapide et la demande sans cesse croissante ont fait du Bitcoin l’un des produits les plus en vogue du marché.

Vous voulez les dernières nouvelles sur Crypto ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire !

Maintenant, alors que les pièces sont sur le point d’être terminées, le sort de Bitcoin fait l’objet d’une forte spéculation. Les investisseurs sont dans une réflexion analytique concernant l’avenir du Bitcoin et le retour sur investissement auquel ils peuvent s’attendre. Alors que quelques personnes sceptiques prédisent que Bitcoin s’effondrera bientôt, certains investisseurs espèrent que Bitcoin pourrait être la principale devise dans le monde dans un avenir proche. L’analyse concernant Bitcoin avait une perspective plus large. Cette monnaie numérique a commencé comme un mode de paiement, mais les investisseurs la considéraient comme un forum d’investissement. Le principal débat concernant Bitcoin est de savoir s’il s’agira simplement d’une autre option financière pour le peuple ou s’il remplacera le système actuel.

Prédictions concernant l’avenir des Bitcoins

Cette année, Bitcoin a connu une baisse soudaine de ses prix et a été au bout de vives critiques. Cependant, les investisseurs pensent que l’avenir est prometteur pour Bitcoin. Voici quelques prédictions concernant la façon dont Bitcoin apparaîtra à l’avenir.

Bitcoin soutient les marées du temps en tant que Digital Gold

L’hôte du podcast “What Bitcoin Did”, Peter McCormack, a déclaré que le bitcoin se transformant en or numérique poursuivra la tendance. Il prédit qu’il est presque sûr que Bitcoin sera un or numérique en ce qui concerne le fait qu’il fonctionne, la façon dont les gens le traitent et la façon dont l’ensemble des réseaux assiste à la croissance. Vous remarquerez que Bitcoin fait partie des fonds souverains, des fonds de pension et des fonds d’actions gouvernementaux selon les prévisions.

Certains experts considèrent que Bitcoin contribuera à réduire la marge entre les riches et les démunis. Le taux d’inflation dans les pays émergents finira par baisser s’ils commencent à utiliser des Bitcoins. Ils prévoient que le nombre d’utilisateurs de Bitcoin passera à 1 milliard d’ici 2030.

Diverses réglementations étouffent la portée de Bitcoin

Des pays comme l’Inde et le Nigeria mettent déjà restrictions sur Bitcoin. Cependant, l’analyste Bitcoin Jason Williams a tendance à réfuter que cela affectera la réglementation du Bitcoin dans le monde. Il pense que si un pays l’interdit ou y impose des restrictions, il est possible de le transférer dans un autre pays.

La fluidité de la structure du commerce mondial a tendance à exagérer ces restrictions nationales individuelles et maintient la demande à la hausse. Si quelques pays annoncent des interdictions, sa disponibilité sera rare. Ainsi, le besoin augmentera de plusieurs manières.

Cependant, il existe une crainte persistante concernant l’arrêt du Bitcoin. Si une réglementation mondiale entre en mouvement, avec tous les dirigeants du monde entier reflétant un consensus concernant les limites du Bitcoin, ce sera d’énormes problèmes. Bitcoin finira par disparaître en raison de ces mesures draconiennes.

Bitcoin comme monnaie de réserve sur Internet

Un tel scénario reflétera une situation de compromis. Anthony Pompliano déclare que de nombreuses personnes, ainsi que des investisseurs, sont sceptiques quant à la transformation du bitcoin en monnaie de réserve mondiale. À l’inverse, ils considèrent que Bitcoin devient la monnaie de réserve sur Internet comme une possibilité. Lorsque vous décidez d’acheter quoi que ce soit sur Internet, vous utilisez un bouton ou un code QR pour le paiement. Que la devise sous-jacente soit le dollar, la roupie ou le Bitcoin ne sera pas un sujet de préoccupation car l’expérience utilisateur sera similaire.

Internet reflète des problèmes transactionnels moindres ; ainsi, aucun problème n’arrive. Cependant, les transactions autour des différentes plateformes diffèrent. Il y a une forte probabilité que Bitcoin devienne la monnaie de réserve commune sur Internet dans un tel scénario. Cela permettra aux frontières mondiales de converger, permettant ainsi aux commerçants de traiter avec des clients étrangers du monde entier.

Le problème de deux Bitcoin

Gladstein de la Human Rights Foundation déclare qu’il est possible de restreindre le bitcoin. Les différents gouvernements du monde entier peuvent user de leur intelligence astucieuse pour assurer son arrêt avec le temps. Le gouvernement peut s’abstenir d’imposer une interdiction directe mais fournir un lent détournement des investisseurs des bourses Crypto. Ils peuvent imposer diverses restrictions qui ne permettent pas aux investisseurs de retirer leurs rendements. Imaginez si les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs bitcoins dans les différents échanges cryptographiques.

En conséquence, Bitcoin est divisé en deux types :

Les Bitcoins réguliers ont été gelés dans les différents échanges cryptographiques à la suite de directives gouvernementales. Le bouleversement de la nouvelle forme de Bitcoins sur le marché noir est connu sous le nom de Black market Bitcoin. Le Bitcoin du marché noir se compose de tous les Bitcoins encore en vrac ou disponibles pour le minage.

Le prix du bitcoin va monter en flèche sur le marché noir en raison de sa disponibilité limitée. Les experts prédisent qu’il est peu probable que de telles situations se produisent, compte tenu des obstacles juridiques auxquels le gouvernement doit faire face et du lobbying de la communauté blockchain.

Imposition de taxes sur Bitcoin

Gladstein affirme qu’il s’agit de l’effort le plus faible pour créer des frictions que le gouvernement puisse faire concernant les Bitcoins. Cependant, de telles actions du gouvernement ne devraient pas être prises en considération. De telles mesures légères peuvent conduire à un découragement massif. Le secrétariat du Trésor, Janet Yellen, avait déjà avancé l’idée de placer les gains en Bitcoin sous la bannière de l’impôt. Si de tels régimes fiscaux entrent en vigueur, les investisseurs devront payer un montant considérable d’impôts pour les bénéfices qu’ils réalisent via les Bitcoins.

De telles règles fiscales mettront en grande difficulté les investisseurs, notamment ceux qui souhaitent conserver leurs bitcoins, en attendant que le vent tourne en leur faveur. Cela découragerait également les géants multinationaux comme Tesla et Amazon d’accepter les Bitcoins comme mode de paiement. L’échanger leur ferait perdre leurs fonds sous forme d’impôts. Le bitcoin a une valeur élevée, mais les réglementations peuvent également l’adoucir.

Cependant, une telle situation est presque impossible compte tenu du système mondial en place. Les pays étant démocratiques, les détenteurs de bitcoins et les entreprises multinationales peuvent exprimer de vives protestations contre des lois aussi draconiennes. En fin de compte, le gouvernement doit abandonner. D’autre part, les gouvernements peuvent également se faire concurrence pour établir le meilleur hub crypto sur leur territoire géographique.

Bitcoin comme devise pour acheter du café et des produits de première nécessité

De nombreux experts s’entendent sur le fait que Bitcoin doit se transformer en une alternative à l’or numérique avant de réussir en tant qu’argent numérique. Bitcoin est aussi un mode de paiementt pour les transactions entre les pays et le commerce mondial. Les pays confrontés à de sérieux obstacles liés à des contraintes financières reçoivent des envois de fonds et des prêts d’autres pays et organisations mondiales sous forme de Bitcoins.

Certains employeurs utilisent également des Bitcoins pour payer leurs cotisations et salaires à leurs employés. Cependant, une telle utilisation de Bitcoin représente toujours le minimum. Gladstein dit que les frais d’extraction de Bitcoin vont monter en flèche compte tenu du nombre limité de pièces et du temps qui passe. Cependant, la volatilité du Bitcoin et de ses prix en fait un écrou difficile à casser. Les gens ne reposeront pas leur foi tout de suite.

Une rupture soudaine du réseau entraînant un crash massif

Aucun hacker ne pouvait encore étendre ses bras sur Bitcoin. Le web est le plus sécurisé et le plus inviolable à l’heure actuelle. Et si un jour la sécurité se trouvait en position de compromis ? Gladstein déclare que les besoins en machines et équipements dont toute organisation ou gouvernement a besoin sont exceptionnellement élevés. Ils devraient laisser l’argent couler comme de l’eau ; ainsi, de telles situations sont moins susceptibles de se produire. La pénurie de puces semi-conductrices dans le monde et le coût princier d’au moins 5 millions de dollars sont impensables pour toute organisation.

Quand on parle de piratage quantique, les investisseurs peuvent se sentir un peu menacés. Cependant, à mesure que le mécanisme de piratage devient plus robuste, la mesure de protection et la couverture de sécurité de Bitcoin Blockchain deviennent encore plus substantielles.

Bitcoin bat Fiat pour devenir la monnaie mondiale

Certains experts en crypto-monnaie estiment que Bitcoin peut renverser Fiat sous peu et devenir la nouvelle monnaie mondiale. Des experts comme Jason Williams parlent juste du fait que Bitcoin devienne la monnaie de réserve pour le monde. Il pense que Bitcoin peut lever 5 millions de dollars d’ici 2030 mais ne peut pas du tout remplacer Fiat. Fiat restera au sommet en raison de sa flexibilité et de sa facilité pour des transactions plus faciles.

Vous trouverez ci-dessus quelques-unes des prédictions importantes faites par les experts. Il existe de nombreuses autres prédictions concernant les performances futures des Bitcoins. Cependant, nous pouvons constater ici que Bitcoin aura une longue durée de vie en raison de ses déclencheurs d’excitation et de sa demande.