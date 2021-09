Une canette de 8 onces de café Atomo de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le « futur du café » est arrivé – au moins pour les quelque 1 000 personnes qui auront la chance d’acheter de l’infusion froide chez Atomo Coffee, le fabricant basé à Seattle d’un mélange plus durable qui n’utilise pas de grains de café.

Atomo organise aujourd’hui une vente pop-up de commerce électronique sur son site Web, marquant la première fois que le public peut acheter un produit de la startup de 3 ans.

Atomo a promis de “pirater le grain de café” depuis son lancement avec un projet Kickstarter en février 2019. Lundi, le co-fondateur et PDG Andy Kleitsch a donné à . une visite virtuelle rapide de l’usine de torréfaction que la société a construit. pendant un an, à seulement six pâtés de maisons du siège du géant du café Starbucks.

“On dirait du café, ça sent le café”, a déclaré Kleitsch en montrant l’installation. “Notre propriété intellectuelle se trouve dans ce réservoir juste ici.”

À l’intérieur de la torréfaction Atomo Coffee sur Airport Way South, près du quartier de Georgetown à Seattle. (Photo Atomo)

Atomo a perfectionné et mis à l’échelle l’ingénierie inverse du grain de café, en le retirant du processus de fabrication du café et en le remplaçant par une concoction moléculaire dérivée d’ingrédients de déchets végétaux naturellement durables et recyclés qui étaient auparavant gardés secrets.

Mais les ingrédients sont maintenant imprimés sur le côté des canettes qu’il commencera à expédier aux clients et se lisent ainsi : « Café Atomo brassé (eau, extraits de graines de dattes, racine de chicorée, peau de raisin) inuline, arômes naturels, caféine. »

Les canettes de 8 onces de « infusion moléculaire froide » seront disponibles en deux saveurs – Classique et Ultra lisse – et fourniront 84 mg de caféine comme n’importe quelle tasse normale.

. a ouvert deux canettes lors d’un test de dégustation, et les deux avaient un goût de café distinct et surprenant pour quelque chose fait sans grain de café. Je fais habituellement une touche de crème dans mon café du matin, j’ai donc préféré l’Ultra Smooth car il enlève un peu de l’amertume que vous obtenez dans le Classic.

C’est fou de penser que nous avons commencé ce voyage il y a trois ans dans un garage, et nous voici avec une usine, produisant du café et le mettant entre les mains des consommateurs.

“Pensez aux non-buveurs de café qui boivent du café”, a déclaré Jarret Stopforth, co-fondateur et scientifique en chef d’Atomo. « Nous leur donnerions Ultra Smooth. Pas besoin d’ajouter du sucre ou de la crème, il suffit de le boire. Il est perçu comme plus sucré parce que l’amertume et l’acidité ont disparu, même s’il n’y a aucun édulcorant.

Stopforth a déclaré que la formule évoluerait au fur et à mesure qu’Atomo explorerait des ingrédients qui augmentent la capacité de produire en volume. Et Atomo dit que les saveurs de latte et de moka arrivent sur toute la ligne.

L’infusion d’Atomo est végétalienne et sans gluten et se vante de ses références en matière de durabilité sur le côté de la canette : 94 % d’eau en moins et 93 % d’émissions de carbone en moins que le café conventionnel, et 98 % d’ingrédients recyclés. L’origine et la mission de la startup ont été ancrées dans la recherche d’un moyen de reproduire le goût du café sans reproduire le processus destructeur de l’environnement de la culture du café.

Les fans qui suivent la marque et attendent un jour comme aujourd’hui sont passionnés à la fois par l’aspect durabilité et le désir de trouver et d’essayer de nouveaux cafés uniques.

“Nous espérons vraiment que tous ceux qui attendaient cela auront une chance de l’acheter, mais nous en manquerons probablement avant que tout le monde n’ait une chance”, a déclaré Kleitsch.

Les co-fondateurs d’Atomo Andy Kleitsch, à gauche, et Jarret Stopforth. (Photo Atomo)

Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. La torréfaction de 12 000 pieds carrés était une coquille vide d’un bâtiment il y a un an.

« Une grande partie de notre dernière année a consisté à utiliser ce que nous avons construit dans notre laboratoire et à le mettre à l’échelle pour qu’il fonctionne dans un environnement de production », a déclaré Kleitsch. “C’est juste beaucoup d’efforts pour construire une usine pendant une pandémie, puis c’était beaucoup d’efforts pour adapter la formule afin qu’elle fonctionne ici et ensuite pour la perfectionner.”

Le lancement d’une marque et la construction d’une plate-forme de commerce électronique étaient également un processus. Aujourd’hui, Atomo vendra 8 000 canettes à 1 000 clients qui pourront acheter deux packs de 4 chacun. Les canettes coûtent 5,99 $ chacune, mais la vente d’aujourd’hui totalise 60 $ plus les frais d’expédition.

La société ne peut actuellement préparer que 1 000 portions par jour, de sorte que des versions très sélectionnées seront prévues pour le reste de l’année, avec une autre fenêtre contextuelle en ligne en novembre ou décembre. Atomo a des partenaires stratégiques en préparation, qu’elle appelle des partenaires de durabilité, car ces entreprises ont des objectifs de réduction de leur empreinte carbone et de changer le café du campus d’entreprise en Atomo pourrait être un moyen d’y parvenir.

Des canaux de vente au détail et un service d’abonnement pourraient arriver l’année prochaine. Certains partenaires ont même posé des questions sur d’éventuels petits cafés Atomo.

“Nous ne gérons pas vraiment de cafés, ce n’est pas vraiment notre affaire”, a déclaré Kleitsch.

Atomo a levé 11,5 millions de dollars à ce jour et emploie actuellement 25 personnes. Kleitsch a déclaré que la conviction sur la raison pour laquelle ils ont créé l’entreprise n’a fait que s’intensifier au cours des trois années, car il cite des rapports constants sur les problèmes du café.

“C’est vraiment une nécessité pour la planète de trouver un moyen alternatif de satisfaire la demande de café et quelque chose de plus durable”, a déclaré Kleitsch. “C’est fou de penser que nous avons commencé ce voyage il y a trois ans dans un garage, et nous voici avec une usine, produisant réellement du café et le mettant entre les mains des consommateurs.”

