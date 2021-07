L’avenir du cinéma indien sera lié à l’OTT

De nombreux films de Bollywood attendaient leur sortie en salles,

Par Markand Adhikari

La pandémie a changé ce que nous considérons comme « normal ». Cela a bouleversé la vie et le monde a dû faire de nombreux ajustements. Certains de ces ajustements sont temporaires et nous reviendrons à la normale une fois la pandémie terminée. Mais certains changements vont être durables. La combinaison cinéma et OTT qui a émergé depuis l’épidémie du coronavirus devrait se poursuivre encore longtemps.

Les gens ont maintenant commencé à parler d’« avant Covid » et d’ « après Covid ». L’expérience du cinéma sur grand écran semble être “avant Covid”. L’expérience théâtrale est bien plus que le simple fait de regarder un film. C’est souvent une sortie en famille ou entre amis. C’est un ensemble complet d’une expérience mémorable jusqu’au pop-corn et tout le reste. Mais les fermetures, les restrictions de mouvement et les craintes d’infection ont mis des rideaux à cette expérience. Depuis le début du premier verrouillage fin mars de l’année dernière, les cinémas et les cinémas sont restés en grande partie fermés. Ils ont ouvert après le déverrouillage l’année dernière, mais peu de gens se sont précipités pour regarder des films.

C’est lors du premier confinement que les gens se sont tournés vers les écrans de télévision et les écrans mobiles pour leur dose de divertissement. Alors que la télévision a attiré un public régulier à la fois pour le divertissement et les informations, c’est la plate-forme OTT qui a fait sa marque. Plusieurs joueurs OTT étaient déjà entrés en scène, mais c’est lors du premier confinement qu’ils ont gagné en popularité.

Pendant ce temps, de nombreux films de Bollywood attendaient leur sortie en salles, mais compte tenu de l’incertitude de la situation de Covid-19, ils ont commencé à sortir sur des plateformes OTT et y ont trouvé leur public. Des films plus ambitieux avec de gros budgets attendaient cependant le grand écran.

Une nouvelle tendance est ainsi apparue : la plupart des films vont à l’OTT si cela a du sens pour leur budget et leurs équations financières, tandis que les films à gros budget, à grande bannière et à succès iraient en salles (à condition qu’il n’y ait pas de blocage). Le marché semble avoir trouvé un équilibre dans cette combinaison, et il n’y a rien de mal à cela – en fait, c’est une formule gagnant-gagnant.

Certains films conceptuels, avec des scénarios forts, des projets menés par des jeunes, des films « hatke » – bref, ce qu’on appelait autrefois les films « made for multiplex », attireront certainement leur public sur OTT. Un spectateur OTT aussi ne recherche que l’expérience cinématographique et non l’expérience entière d’une sortie en famille. Pour le producteur, l’OTT est la bonne plate-forme pour atteindre ce public cible, et il n’est pas nécessaire de dépenser pour la sortie et la distribution en salle.

D’un autre côté, il y a des films que les gens veulent absolument regarder sur grand écran. Ce frisson et cette romance du grand écran ne vont pas s’estomper. La seule différence maintenant est que les cinéphiles vont s’inquiéter du risque d’infection et ne pourront peut-être pas sortir et regarder autant de films dans les salles qu’avant. Jusqu’à ce que l’ombre de la pandémie soit complètement levée, si la situation le permet et que les cinémas sont ouverts, ils iront regarder des films, mais ils seront très exigeants. Ils aimeraient ne regarder que les films qui ne vont pas les décevoir.

C’est la combinaison qui a émergé – non seulement en Inde mais aussi à Hollywood et ailleurs, et elle continuera au moins dans un temps prévisible. C’est effectivement très bénéfique. S’il n’y avait pas eu de technologie OTT, le talent créatif impliqué dans l’industrie cinématographique aurait été étouffé et le marché de l’industrie cinématographique aurait langui. La « double facture » ​​garantira qu’OTT favorisera de nouveaux talents et de nouvelles expériences, qui contribueront au cinéma en temps voulu, et bien sûr, les films sortis en salles aussi trouveront un deuxième public plus tard sur OTT. Chacun va consolider l’autre, et l’aspect financier aussi va bientôt se mettre en place.

En attendant, je dois ajouter qu’il s’agit d’une vision optimiste. Il suppose que les cas de Covid-19 restent sous contrôle, qu’il n’y a pas de verrouillage et que les cinémas reprennent la projection de films. Il y a une anxiété compréhensible dans l’industrie. Les tirs avaient repris après le déverrouillage, mais la deuxième vague a renvoyé les équipages à nouveau. Espérons pouvoir se prémunir contre la prochaine vague, grâce aux vaccins, aux précautions et aux enseignements tirés de l’expérience passée.

(L’auteur est président et directeur général du groupe SAB. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

