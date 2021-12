L’avenir du commerce de détail sera défini par une approche multicanale : Reportage

Les tendances d’achat sur Internet devraient se poursuivre même avec l’ouverture des centres commerciaux et des centres commerciaux

Depuis un an et demi, le comportement et les préférences des consommateurs ont radicalement changé. Comme la « nouvelle normalité » a créé le besoin pour les détaillants d’évoluer constamment, les détaillants doivent transformer leurs stratégies et leurs modèles d’exploitation pour devenir plus adaptables à la technologie et améliorer l’expérience des consommateurs et des acheteurs, selon le rapport « Réécrire les règles du nouveau commerce de détail ». Le rapport a été dévoilé conjointement par Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) et Mapic India.

Alors que l’espace de vente au détail a connu la transition vers la numérisation et la technologie au cours des 10 dernières années, la pandémie a accéléré la transition. Avec de plus en plus de personnes commandant à domicile en raison de restrictions de mouvement ou de blocages, la convergence des canaux en ligne et hors ligne a été l’une des tendances émergentes sur le marché de la vente au détail au cours des deux dernières années. L’émergence des marques directes aux consommateurs (D2C) est une autre tendance notable dans le secteur de la vente au détail. Alors que certaines marques préfèrent les pop-ups permanents dans les magasins physiques, d’autres préfèrent les plateformes en ligne. Certains acteurs du D2C adoptent également l’approche multi ou omnicanal.

L’avenir du secteur de la vente au détail sera défini par une approche multicanal où les canaux en ligne et hors ligne se soutiendront mutuellement, note le rapport. Le secteur verra un mélange de magasins physiques et de plateformes de vente en ligne, les deux susceptibles de continuer à croître sur des marchés comme l’Inde.

« Le consommateur d’aujourd’hui est un avide de commodité, qui recherche de la valeur, une gratification instantanée, une gamme et un assortiment sur tous les canaux où il fait ses achats. Les blocages induits par Covid-19 au cours des 18 derniers mois ont radicalement changé les parcours et les comportements des acheteurs », a déclaré Rajat Wahi, partenaire, DTTILLP.

Selon Wahi, de la recherche et des achats en ligne à la préférence accrue pour le confort et les paiements numériques/portefeuilles électroniques, la livraison à domicile et la facilité des retours, les tendances d’achat sur Internet devraient se poursuivre même avec l’ouverture des centres commerciaux et des centres commerciaux.

« L’accélération et l’adoption de la technologie dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail continueront de jouer un rôle essentiel pour survivre et prospérer dans la nouvelle normalité et faire face aux changements rapides. En outre, les commerces de détail devront continuer à se concentrer sur l’engagement axé sur l’expérience client en magasin et en ligne pour répondre aux besoins d’un nouveau consommateur averti et conscient de la technologie. Les marques à succès devront maintenir le bon équilibre entre les canaux en ligne et hors ligne à mesure que nous progressons dans une économie axée sur les données », a ajouté Wahi.

Le rapport souligne également comment les grandes plates-formes technologiques permettent la transformation rapide du commerce de détail, de Google Cloud et AWS à Sales Force Commerce. La transformation permet aux détaillants d’exploiter plus facilement ces plates-formes pour développer leurs activités en ligne grâce à des analyses avancées, de meilleures prévisions et planification de la demande, une connexion plus étroite avec leurs acheteurs et partenaires commerciaux.

