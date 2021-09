L’avenir du crédit contre de l’or : les startups Fintech révolutionnent le prêt numérique contre des actifs en or

Le prélèvement de crédit des emprunteurs industriels a baissé en raison de la pandémie mondiale mais a augmenté. Grâce aux plateformes financières axées sur la technologie, les prêteurs peuvent désormais transférer le prêt d’or à la porte d’un client.

Dans une ère axée sur la technologie, les prêts ont simplifié la complexité de la tâche fastidieuse de plusieurs jours à quelques minutes. Alors que la transition vers les méthodes numériques a été adoptée par les institutions financières juste au moment où l’industrie était à l’aube, le mérite revient également aux startups fintech new-age qui révolutionnent l’expérience de prêt pour les emprunteurs.

Les prêts numériques ont rationalisé presque tous les types de prêts, y compris les prêts contre de l’or, qui dépendent intensément des taux d’intérêt et des garanties garanties. Les actifs en or restent une option d’épargne préférable pour la plupart des gens car ils peuvent être liquidés facilement à leur convenance. Bien qu’il s’agisse de la principale option, obtenir un prêt contre de l’or était traditionnellement difficile. L’émergence des startups gold-tech a fait de l’emprunt contre de l’or une méthode simple et rapide avec la sécurité financière complète des actifs.

En plus d’offrir des décaissements rapides de prêts d’or, la popularité de ces acteurs de la fintech est alimentée par leur délai d’exécution rapide, leur approche axée sur le client et une plus grande accessibilité pour les emprunteurs, grâce à leurs modèles numériques.

Quelques-uns des faits saillants sur la façon dont le prêt numérique d’or a été façonné au fil des ans :

NBFC et prêts d’or

Pendant des années, les emprunteurs ont dû dépendre uniquement des fournisseurs locaux et des institutions financières conventionnelles pour obtenir des prêts. Alors qu’aujourd’hui, les plateformes gold-tech encouragent l’ensemble du processus pour faciliter les emprunteurs avec la disponibilité de prêts instantanés. Ces acteurs offrent un minimum de paperasse, des délais de traitement plus rapides, des services à domicile, des taux d’intérêt plus bas et une sécurité contre les actifs en or. Ces méthodes numériques aident les emprunteurs à obtenir des prêts en quelques minutes.

Les acteurs de la fintech du nouvel âge et les NBFC se sont avérés être un soulagement bien nécessaire pour les emprunteurs qui comptaient sur des prêteurs non organisés pour obtenir des prêts en or. Cependant, le manque de commodité et de flexibilité pour le consommateur a tenu les emprunteurs à l’écart des prêteurs organisés et réglementés. Surmontant rapidement ces défis, les prêteurs organisés ont représenté l’année dernière 35% de la domination du marché dans le segment des prêts d’or.

La technologie joue un rôle essentiel

Les acteurs de la fintech se concentrent et investissent davantage dans l’adoption de la technologie afin de faciliter le processus pour leurs emprunteurs, en leur offrant l’expérience et les facilités d’emprunt les plus fluides et axées sur la technologie. L’utilisation d’installations basées sur les données permet également aux NBFC d’analyser et de comprendre la capacité de remboursement de l’emprunteur.

Prêt d’or à la porte

Le prélèvement de crédit des emprunteurs industriels a baissé en raison de la pandémie mondiale mais a augmenté. Grâce aux plateformes financières axées sur la technologie, les prêteurs peuvent désormais transférer le prêt d’or à la porte d’un client. Cette facilité est offerte aux clients des services bancaires de détail et de gros. Grâce à leurs modèles virtuels sans succursale, les acteurs de la Fintech fournissent une vérification, une évaluation et des décaissements entièrement automatisés à la porte du client. De nombreux emprunteurs souhaitent éviter une visite en agence pendant le processus d’évaluation de l’or. C’est pourquoi un prêt d’or à domicile est davantage préféré par les clients.

Sécurité assurée

L’assurance de la sécurité des actifs aurifères est un facteur primordial pour tout client. Pour garantir aux clients, les startups gold-tech dotées de la technologie disposent de procédures de sécurité strictes via des réseaux numériques fiables et respectueux de la confidentialité. des actifs sont soigneusement scellés dans des paquets numérotés pour éviter toute divergence et ne peuvent être ouverts que par les partenaires bancaires pour audits. Cela protège non seulement la garantie du client, mais contribue également à instaurer la confiance du client. Ils effectuent également une diligence raisonnable qui comprend des contrôles approfondis, des mises à jour en temps réel jusqu’à ce que l’actif soit livré à la banque et suivent des procédures intenses, telles que l’e-KYC, la vérification, l’évaluation, entre autres.

L’avenir des prêts d’or

Vous pouvez bénéficier d’un prêt en or contre un investissement en or au format numérique. Indiquant une évolution vers les investissements en or numérique en Inde, ce support réduit le risque élevé de protéger physiquement le métal jaune

En intégrant l’apprentissage automatique et l’algorithme de données à grande échelle, une souscription précise et rapide est réalisable à des coûts minimes. Ces percées technologiques ont débloqué de nouveaux segments de services, en particulier pour le métro exposé, les marchés des prêts de niveau 1 et 2 ayant des connaissances financières et technologiques nettement plus élevées.

Les consommateurs de détail du segment aurifère dans les zones rurales du pays seront également impatients de s’adapter à la voie de l’investissement numérique dans un avenir proche.

Par Ankur Gupta, fondateur et PDG, Ruptok Fintech

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.