L’avenir du DCEU en question au milieu des rumeurs « flash », Affleck et Cavill nettoyés

Alors que Marvel s’éclate au pays du cinéma, la base de fans de DC suscite de vives inquiétudes … en particulier au milieu des rumeurs selon lesquelles leurs héros préférés vont être exclus de la franchise.

Voici l’affaire … il y a une poignée d’initiés du cinéma qui prétendent avoir vu une coupe du nouveau film ‘Flash’ mettant en vedette Ezra Miller, qui vient de terminer le tournage en octobre. Selon certaines de ces personnes… Warner prend une toute nouvelle direction avec le DCEU.

Comme je vous l’ai dit, avec la mise à jour : l’apparence finale de #TheFlash Batfleck. Vieilles images de Cavill utilisées à la télévision. Création d’une nouvelle ligue de justice. Supergirl est le nouveau Superman. Keaton travaillant avec Black Canary, choisit Batgirl comme nouveau Batman. C’est un nouveau DC, soyons ouverts d’esprit et donnons-lui une chance. – Grace Randolph (@GraceRandolph) 1er janvier 2022 @GraceRandolph

Un journaliste, Grace Randolph, a renversé les fèves présumées … en disant que non seulement ce film sera le dernier film de Batfleck (ce qui signifie plus Ben Affleck comme Batman) mais il va apparemment aussi figurer Henri CavillC’est Superman avec parcimonie… et puis, plus jamais.

Peut-être encore plus choquant … l’affirmation selon laquelle une toute nouvelle Justice League est formée d’ici la fin – et que le nouveau Batman, pour ainsi dire, sera en fait Batgirl (éventuellement), et Supergirl est le nouveau Superman. Elle dit aussi Michael Keaton revient comme son OG Batman – à cause du saut d’univers signalé, à la « Spider-Man » – mais il est vieux maintenant (évidemment).

Je ne tweete généralement pas sur les trucs de DC, mais j’ai un ami qui a vu The Flash et le film effacera tous les films que Snyder a fait. Man of Steel, Batman v Superman et Justice League ne se sont jamais produits maintenant. Effacé de la continuité. Affleck et Cavill sont tous les deux partis – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 1er janvier 2022 @MyTimeToShineH

Elle ajoute: « C’est un nouveau DC, soyons ouverts d’esprit et donnons-lui une chance. » Un autre récit qui est profondément ancré dans les mauvaises herbes de DC le dit encore plus succinctement, en écrivant … « Le film (The Flash) effacera tous les films que Snyder a faits. Man of Steel, Batman v Superman et Justice League ne se sont jamais produits maintenant. Effacé de la continuité . Affleck et Cavill sont tous les deux partis. »

Maintenant, Ezra lui-même semble avoir parlé de ces rumeurs – quelqu’un a capturé un DM qui a été lié à son compte, et dedans… il dit Zack Snyderle travail n’est pas défait.

Effacer le travail de Zack Snyder ? Ezra Miller dit que c’est une simplification excessive ⚡️#TheFlash pic.twitter.com/X8gbX71HIP – L’actualité du film Flash ⚡ (@FlashFilmNews) 2 janvier 2022 @FlashFilmNews

Le DM censé provenir d’Ezra se lit comme suit : « Aucun pouvoir ni aucune force dans un mégavers connu n’effacerait ou ne pourrait jamais effacer la puissance (le travail) de Zack Snyder. Vous pouvez prendre cette citation. »

Bien sûr, cela ne traite pas vraiment de la théorie selon laquelle WB s’éloigne de Cavill, Affleck et du reste des héros d’OG DC qui ont déjà été établis dans le monde de Snyder … ce qui, si c’est vrai, est une énorme déception – à c’est du moins ce que disent les fans en ligne.

Vous pouvez accéder vous-même au verset Twitter et lire sur comment les gens réagissent à cette prétendue nouvelle … et vous voir rapidement, ils pensent que Warner met la tête dans le sable sur ce que les gens veulent vraiment.

Et ce serait … plus de Superman, plus de Batman et plus de ce que Snyder a taquiné avant de s’éloigner de DC. Tout sera bientôt révélé – ‘The Flash’ devrait sortir en 2022.