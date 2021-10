L’avenir du fitness intelligent, ce sont les abonnements, mais cela ne devrait pas être

Quand Amazon a récemment révélé ses abonnements Halo Fitness et Nutrition pour accompagner le prochain tracker de fitness Halo View, cela a peut-être rebuté certaines personnes, mais ce n’était pas trop surprenant pour ceux d’entre nous dans l’industrie. Les abonnements font fureur en ce moment – des noms comme Whoop, Peloton, FightCamp, Fitbit Premium et Apple Fitness Plus ne sont que la pointe de l’iceberg.

Les abonnements, semble-t-il, sont l’avenir pour ceux d’entre nous qui prennent la santé au sérieux. Ou plutôt, c’est quelque chose que nous allons devoir contourner, et nous devrions vraiment le faire si nous voulons orienter le marché dans une direction durable.

Avant d’expliquer pourquoi, nous devons définir certaines choses. Il y a tout d’abord une séparation entre les forfaits obligatoires et facultatifs – une Halo, une Fitbit ou une Apple Watch continueront à fonctionner parfaitement sans abonnement par exemple, mais si vous arrêtez de payer pour Whoop, le tracker devient un presse-papiers. Des marques comme Peloton et FightCamp occupent techniquement un terrain d’entente, mais si vous achetez leur matériel, leurs abonnements pourraient tout aussi bien être obligatoires. Il n’y a aucune raison de payer pour l’équipement de FightCamp si vous ne prévoyez pas de diffuser leurs cours de boxe.

Sur cette note, nous parlons également d’une gamme de contenus incroyablement diversifiée. Peloton, FightCamp et Apple Fitness Plus se concentrent tous sur des entraînements vidéo complétés par un suivi matériel. Des services comme Halo et Fitbit Premium proposent des séances d’entraînement, mais fournissent également une analyse approfondie du sommeil, du stress et d’autres statistiques corporelles. Pourtant, d’autres services sont axés sur les objectifs ou la concurrence et ne sont pas nécessairement liés au matériel. Strava, par exemple, est un outil de suivi, de métrique et de planification pour les coureurs et les cyclistes, tandis que MyFitnessPal concerne principalement le comptage des calories et les macronutriments.

Les avantages des abonnements

Il y a, bien sûr, des avantages au modèle d’abonnement, le principal étant peut-être la commodité. Les entraînements à domicile à la demande séduisent non seulement les personnes disposant de peu de temps, mais aussi les nouveaux arrivants intimidés par l’exercice en public. Cela signifie également de ne jamais se rendre dans une salle de sport sous la pluie ou la neige. Même les abonnements qui ne se concentrent pas sur la formation fourniront au moins une source centrale de conseils. En théorie, une personne abonnée à MyFitnessPal Premium n’a jamais besoin d’aller ailleurs pour se nourrir.

Les abonnements coupent certainement à travers la statique. Il y a beaucoup de confusion et de désinformation pure et simple dans le domaine de la santé, et même lorsque l’aide est basée sur la science et des tests dans le monde réel, elle peut être dispersée sur plusieurs sources. De mauvaises informations persistent dans les abonnements – Deepak Chopra et sa pseudoscience de « guérison quantique » ne devraient se trouver sur aucune plate-forme, encore moins Fitbit – mais en règle générale, vous êtes moins susceptible de vous égarer avec des entreprises qui peuvent se permettre d’embaucher des experts.

Un aspect sous-évalué est la responsabilité. Payer des frais réguliers vous encourage soit à tirer le meilleur parti de votre argent, soit à arrêter, et comme les vétérans du gymnase peuvent en témoigner, la discipline est cruciale. La plupart des services vont plus loin avec des commentaires positifs, qu’il s’agisse de récompenses, d’étapes ou de recommandations réellement utiles.

Dans certains cas, un service numérique peut être moins cher que les alternatives. Bien que Peloton et FightCamp vous obligent à acheter du matériel coûteux pour une expérience complète, les 39 $ par mois qu’ils facturent sont plus abordables que certains abonnements à un gymnase, et même cet achat initial est compensé si vous envisagez autrement de payer un entraîneur. Les consommateurs plus soucieux de leur budget pourraient obtenir un Fitbit bon marché avec un abonnement Premium annuel de 80 $ et se sentir bien pour le reste de leur vie. Heck, Peloton a un abonnement à l’application uniquement qui est de 13 $ par mois.

Pourquoi vous ne devriez pas payer

Franchement : personne n’a besoin du contenu de ces abonnements. Toutes les connaissances dont vous avez besoin pour être en bonne santé ou jacked sont disponibles gratuitement si vous faites un peu de chasse. Envie de courir ? Recherchez Couch jusqu’à 5K. Vous avez peur des barres et des haltères ? Recherchez la force de départ. Si vous voulez des conseils sur la forme, vous pouvez consulter des YouTubers comme Jeff Nippard ou Brian Alsruhe. Des conseils de santé plus fondamentaux sont encore plus simples – ils se trouvent sur les sites Web du gouvernement.

Quels que soient vos intérêts, vous pouvez suivre la bonne voie en restant sceptique et en faisant vos devoirs. Interrogez quiconque vend un produit et vérifiez toujours les informations d’identification des sources. Au minimum, vous devriez demander si ce que vous voyez est plausible – il n’y a pas de « raccourci » de six packs, par exemple.

Si vous avez des ambitions plus élevées en matière de fitness, vous pouvez réellement handicaper vos progrès en suivant des entraînements par abonnement. FightCamp vous apprendra de nombreuses techniques de boxe et de kickboxing, mais si vous voulez vous entraîner, même le blog de l’entreprise suggère de trouver un entraîneur et une salle de sport. En ce qui concerne la force, les services comme Apple et Fitbit ont tendance à orienter les gens vers des cours courts et loin des poids lourds. Vous ne serez pas construit comme John Cena en suivant les routines Fitness Plus.

Pour être juste, la plupart des gens qui s’entraînent à la maison n’ont pas d’équipement de qualité gym, et les entreprises risquent d’être poursuivies dans l’oubli si les débutants commencent à se donner des coups de poing ou à s’accroupir de 300 livres. Pourtant, quel que soit le niveau de forme physique, il existe des personnes qui pourraient utiliser des entraîneurs du monde réel pour améliorer leur forme et éviter les blessures.

Les analyses offertes par ces services vous indiquent souvent des choses faciles à comprendre ou qui n’intéressent que les athlètes ou les personnes souffrant de complications de santé. Fitbit Premium, par exemple, génère des pannes de gestion du sommeil et du stress, mais de nombreuses personnes ont déjà une idée de leur fatigue ou de leur stress, ainsi que des causes. Le même service suit les tendances de la glycémie, mais cela compte rarement, sauf si vous êtes diabétique. Whoop vous permet d’exporter jusqu’à 180 jours de données de tendance dans des domaines tels que l’oxygène dans le sang et la température de la peau, mais cela n’aide (beaucoup) personne à part les médecins et les entraîneurs.

Les abonnements concernent plus les affaires que la santé

Le problème le plus profond est que, comme pour tout abonnement, les plans de santé et de remise en forme visent vraiment à vous garder accro. D’un point de vue commercial, ils génèrent un flux constant de revenus, ce qui est presque toujours préférable aux achats ponctuels. Et une fois que quelqu’un a investi dans une plate-forme, il est moins susceptible de passer à un concurrent, surtout si cela signifie invalider du matériel coûteux.

Les frais interminables devraient lever un drapeau, sinon nécessairement un rouge. 80 $ par an, c’est beaucoup à dépenser pour n’importe quelle application, quelle que soit son utilité, et 468 $ par an pour Peloton peut être prohibitif. Vous en avez pour votre argent avec des services qui incluent des séances d’entraînement vidéo, mais si vous n’en avez pas besoin, l’argent est encore mieux dépensé ailleurs. Combien de personnes seraient plus en forme en achetant des haltères réglables, un tapis de yoga ou une bonne paire de chaussures de course à la place ?

Pour moi, cependant, le verrouillage de la plate-forme est le plus gros problème. Au-delà de décourager la liberté de choix, cela signifie mettre plus d’œufs dans le même panier. Dans certains cas, vous pouvez même finir par payer un supplément pour rester dans ce panier, que ce soit parce que les coûts de l’appareil ou de l’abonnement augmentent, ou que certains modules complémentaires deviennent essentiels. Cela augmente en outre la vulnérabilité, car si un service est piraté ou fait faillite, vous pouvez perdre des années de données.

Ensuite, il y a l’effet sur le marché. Nous n’en sommes pas encore là, mais il n’est pas difficile d’imaginer un avenir dans lequel les clients sont subdivisés selon des lignes d’abonnement, de la même manière que les propriétaires d’Android et d’iPhone sont liés à leurs magasins d’applications respectifs. Les entreprises avec des clients garantis sont moins incitées à innover ou à améliorer l’efficacité des produits existants, ce qui est vital lorsqu’on parle du corps des gens.

J’ai aussi l’impression qu’on devrait se rebeller contre la prolifération des abonnements en général. Nous sommes déjà nickel pour la musique, la vidéo, le stockage et les livraisons, sans parler d’ajouter une autre couche. Si nous ne l’avons pas déjà fait, nous allons bientôt atteindre un seuil où les gens refusent de payer plus, et certains grands services devront fusionner ou s’effondrer.

Où allons-nous à partir d’ici?

Les abonnements ont leur place, donc s’ils fonctionnent pour vous, je ne vais pas trop me plaindre. Différentes personnes ont besoin de différentes choses pour réussir, et il est déjà assez difficile de se mettre en forme lorsque de l’aide est disponible. Je soutiens particulièrement les personnes qui utilisent des séances d’entraînement vidéo pour faire face à la timidité de la salle de sport – cela montre de la détermination.

Cela dit, les gens devraient toujours prendre du recul avant de débourser. Les alternatives gratuites sont plus durables non seulement pour votre propre portefeuille, mais pour le reste d’entre nous, les consommateurs – et peut-être les entreprises si cela les empêche de s’abonner à des abonnements dont personne ne veut. Parfois, le bon chemin n’est pas celui que tout le monde poursuit.