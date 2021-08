L’avenir du jeu sur PC est portable

Ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que les jeux sur PC portables sont devenus attrayants, en pratique. Bien que les ordinateurs portables exécutent des jeux simples depuis des décennies, si vous vouliez vous lancer dans quelque chose de graphique intensif, cela impliquait autrefois l’achat d’un grand PC tour et d’un moniteur – et les jeux «portables» signifiaient transporter cet équipement à une fête LAN. Les tendances récentes, cependant, suggèrent que la technologie portable – une technologie qui peut être facilement transportée ou même portée – est sur le point de prendre le contrôle.

À un niveau de base, de meilleurs composants ont permis aux ordinateurs portables et autres appareils portables d’atteindre plus facilement des performances acceptables. Les GPU intégrés d’AMD et d’Intel sont encore un peu faibles pour les jeux 3D, mais aujourd’hui ils suffisent, surtout si l’on se limite à des titres plus anciens. Les cartes graphiques mobiles d’AMD et de Nvidia ont atteint un seuil où elles peuvent exécuter n’importe quel jeu de bureau triple-A, souvent avec un sacrifice minimal en matière de fidélité. Et en 2021, de nombreux ordinateurs portables de jeu sont compatibles VR, ce qui est assez étonnant pour ceux d’entre nous qui se souviennent des PC aux prises avec des effets de transparence dans Windows Vista.

Les conceptions portables deviennent quant à elles de plus en plus faciles et moins chères à construire. Les processus de fabrication de puces PC se sont réduits à un standard de 7 ou 10 nm, contre 14 nm il y a quelques années à peine. Cela signifie de meilleures performances à partir de puces plus petites et, par extension, une consommation d’énergie moindre. Combiné à des batteries lithium-ion plus efficaces et à un passage au stockage flash, il est possible de construire des plates-formes de jeu portables qui ne pèsent plus une tonne ou ne manquent plus de batterie en une heure. De plus, la fabrication en 5 nm devrait devenir monnaie courante dans les prochaines années, malgré le fait qu’Intel boitât toujours vers la barre des 7 nm.

S’il connaît un succès même modeste, le prochain Steam Deck de Valve – qui utilise des puces AMD personnalisées – pourrait annoncer une ère de PC de jeu portables hyper-optimisés. Bien que tous les fabricants de PC ne voudront pas se tourner vers les ordinateurs de poche, il existe un marché évident pour des appareils moins chers et plus compacts qui se concentrent sur les jeux – essentiellement des consoles. En fait, la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont toutes deux basées sur l’architecture AMD, donc les seules choses qui les empêchent d’être de « vrais » PC sont Sony et Microsoft. Valve, bien sûr, devra surmonter son histoire d’abandon de matériel comme Steam Link et Steam Machine.

L’univers de la technologie devient portable

Plusieurs facteurs culturels poussent les jeux sur PC dans la direction portable. L’un d’eux est l’évolution vers le travail à distance, en particulier à la suite de la pandémie. Bien que cela puisse théoriquement favoriser les ventes d’ordinateurs de bureau, la vérité est que de nombreuses personnes ont besoin de flexibilité pour travailler dans la mesure du possible, que ce soit dans un hôtel, un café ou simplement dans une pièce calme, loin des enfants. Partout où va un ordinateur de travail, il en va de même pour le PC de jeu de quelqu’un, dans de nombreux cas.

Voir également: Les 10 meilleurs conseils pour le travail à distance

En fait, il y a un nombre croissant de joueurs avec des enfants, comme le soutient l’Entertainment Software Association, et ces personnes ont ajouté une pression de temps supplémentaire. Il peut être difficile de trouver des heures pour jouer à quoi que ce soit lorsque les enfants ont besoin de prendre un bain, de dîner ou d’aider à l’école. Les appareils portables permettent aux parents de jouer quand cela leur convient.

Le monde dans son ensemble est également habitué à l’idée que la technologie devrait être portable. Beaucoup de gens peuvent se débrouiller avec juste un téléphone. Même lorsqu’ils ont de l’argent pour plus, ils achètent fréquemment des ordinateurs portables et des tablettes. Un PC stationnaire peut sembler archaïque, que ses performances soient à la hauteur de la concurrence ou non.

Le monde dans son ensemble est également habitué à l’idée que la technologie devrait être portable.

Le potentiel des conceptions portables est difficile à ignorer. Le Steam Deck devrait offrir la commodité d’un commutateur Nintendo, mais l’accès à une bibliothèque de jeux plus grande et plus diversifiée. En effet, Valve a probablement été inspiré par les ventes incontrôlables de Switch, ainsi que par la popularité des jeux mobiles en général. Il y a des gens qui n’ont jamais joué que des hits comme Fortnite, PUBG ou Apex Legends dans leurs incarnations de téléphone.

L’Oculus Quest 2, quant à lui, n’est peut-être pas la première chose qui vient à l’esprit en ce qui concerne les jeux sur PC, mais il permet la VR portable sans ordinateur de bureau ou ordinateur portable à 2 000 $ – un aperçu de l’avenir. Il est facile d’imaginer un Quest 4 plus semblable à un PC servant de seule plate-forme de jeu pour quelqu’un, peut-être même son seul ordinateur. Le Quest 2 est déjà capable de nombreuses fonctions de travail et de streaming vidéo via des applications et le Web.

Les services cloud tels que Google Stadia et Xbox Cloud Gaming pourraient réduire davantage les barrières matérielles, permettant même aux appareils les moins chers et les plus petits d’exécuter des graphiques photoréalistes en poussant le rendu et le stockage vers les batteries de serveurs. Le principal problème est la bande passante – avec de nombreux FAI offrant une couverture inégale ou des plafonds de données onéreux, il faudra un certain temps avant que le cloud ne soit fiable à 100%. Nous avons également besoin d’un abonnement qui offre une bonne sélection de jeux PC pour un seul abonnement mensuel, de préférence avec la possibilité de les jouer hors ligne. Cela n’existe pas encore.

Qu’est-ce qui retient les jeux sur PC portables ?

L’une des principales choses qui ralentissent le déplacement portable est simple : la chaleur. Les ordinateurs portables haut de gamme deviennent notoirement chauds, au point que des entreprises comme Razer consacrent un effort démesuré au refroidissement. Les performances des calottes thermiques, que ce soit directement ou en termes de limites de conception. Les joueurs n’aiment pas toucher le métal en feu, et une machine qui surchauffe peut s’arrêter pour éviter tout dommage.

Les prix ne peuvent pas non plus être ignorés. Les processeurs mobiles sont chers, ce qui pousse de nombreux passionnés vers les ordinateurs de bureau. Un PC tour sera toujours l’option la plus rentable, car ses fabricants n’ont pas à se soucier autant du refroidissement ou de la miniaturisation. De plus, les ordinateurs portables nécessitent généralement des stations d’accueil et des lecteurs externes pour offrir la même connectivité et le même stockage, et ces accessoires peuvent ne pas être plausibles pour les ordinateurs de poche ou les casques VR.

Il est également difficile de contourner les problèmes d’interface. Une souris et un clavier sont un tel avantage que les jeux multiplateformes séparent souvent les joueurs PC et console. Les propriétaires d’ordinateurs portables n’auront peut-être qu’à ajouter une souris, mais les autres appareils les plus proches (s’ils ne sont pas connectés) sont un trackpad, un écran tactile et/ou un clavier logiciel. Il y a une raison pour laquelle les gens qui veulent faire avancer les choses préfèrent un ordinateur portable ou de bureau – de préférence connecté au plus grand moniteur qu’ils peuvent se permettre.

Quand les PC portables prendront-ils le relais ?

Ne vous attendez pas à ce que les ordinateurs de bureau disparaissent complètement ou du jour au lendemain. En plus des avantages en termes de coûts et de performances, il existe une base de fans dédiée qui les traite comme des œuvres d’art – pensez aux chefs-d’œuvre affichés sur le forum r/pcmasterrace de Reddit. Quels que soient les objectifs des PC portables, les ordinateurs de bureau continueront d’avoir un attrait particulier.

Cependant, dans les années à venir, cet attrait particulier pourrait être similaire à la façon dont les CD, les cassettes et les vinyles séduisent encore certains mélomanes. S’ils peuvent se le permettre, la personne moyenne choisira le meilleur équilibre entre commodité et qualité, ce qui, pour les jeux sur PC, signifie de plus en plus portable.