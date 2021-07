L’avenir du manga Beserk incertain après la mort de Kentaro Miura

Un boyau battu sur la couverture. Image: Young Animal Comics

Le 6 mai, le créateur de Berserk, Kentaro Miura, est décédé à l’âge de 54 ans des suites d’une dissection aortique aiguë. À l’époque, le département éditorial de Young Animal Comics a annoncé la nouvelle via le compte Twitter officiel de Berserk. Près de trois mois plus tard, la question de savoir si le manga – décrit par Miura il y a dix ans comme achevé à 70 % – sera un jour terminé reste sans réponse.

“La nouvelle du décès soudain de Miura a recouvert le département éditorial de Young Animal d’une profonde tristesse”, a écrit la publication à l’époque, dans son communiqué officiel. Les gens du monde entier ont pleuré sa disparition.

L’un des mangas les plus vendus de tous les temps, Berserk a fait ses débuts en 1989. La fantaisie sombre a donné naissance à des films d’animation télévisés et de longs métrages, des jeux vidéo et d’innombrables marchandises. Le manga Berserk original, cependant, est inachevé. Miura a à la fois écrit et illustré le manga, qui était entré dans son arc Fantasia actuel en 2010, lorsqu’il l’a apparemment décrit comme terminé à 60 à 70 %. (La version anglaise a suivi un an plus tard.) Voici un résumé via le Wiki Berserk :

L’histoire suit Guts et ses camarades à la suite du grand rugissement du monde astral causé par Griffith. À bord du Seahorse, Guts et son groupe ont mis le cap sur l’île mystique d’Elfhelm pour demander conseil au roi des elfes, qui pourrait éventuellement restaurer la santé mentale de Casca.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’arc maintenant que son créateur est décédé ? Comme le rapporte Comic Book, un fan a demandé à Young Animal sur Twitter, disant qu’il était angoissant que rien n’ait été annoncé concernant le manga Berserk.

“Nous nous excusons pour cela, et l’état de Berserk dans l’avenir est indécis”, a répondu la publication. “Dès qu’il sera décidé, il y aura une annonce dans Young Animal, alors s’il vous plaît attendez cela.”

Les éditeurs de Young Animal savent probablement où va l’histoire (ou, du moins, en ont une très bonne idée). Mais les fans seraient-ils intéressés ? Veulent-ils voir comment les choses se passent pour Guts et son équipe, même si un autre écrivain et artiste était à la barre ? Des questions sans doute que la rédaction de Young Animal se pose en ce moment.