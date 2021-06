L’avenir du maquillage, selon les leaders de l’industrie – WWD

Le skinimalisme, le terme inventé pour décrire le mélange de maquillage et de soins de la peau, est ce qui excite le plus Sir John Barnett de nos jours.

“Les clients recherchent une approche plus holistique de leur mode de vie, de leur alimentation, de leur famille, de leurs enfants”, a déclaré la maquilleuse, qui a travaillé avec Beyoncé et Priyanka Chopra.

Les cosmétiques ne sont pas différents, a-t-il déclaré: “C’est comme, ‘D’accord, c’est super topique, mais est-ce que ça va vraiment être utile si je veux avoir quelque chose sur mon visage pendant 12, 14 heures aujourd’hui?’ J’aime que les consommateurs demandent tellement plus, demandent plus pour eux d’abord [and] des marques en second.

Barnett s’exprimait lors d’un panel animé par Alexa Tietjen, rédactrice en chef de la beauté et des influenceurs chez WWD, avec Anastasia Soare, fondatrice et PDG d’Anastasia Beverly Hills, et Laney Crowell, fondatrice de Saie.

“Si votre produit n’a pas un double avantage, il semble juste qu’il n’est pas pertinent pour le moment, et c’est pour deux raisons”, a déclaré Crowell, d’accord. Elle a lancé sa marque de cosmétiques «propres» en 2019 avec un mascara à 24 $, un gel pour les sourcils à 18 $, un baume à lèvres à 16 $ et un recourbe-cils.

“Je pense, un, oui, les gens sont à la maison, et ils sont super concentrés sur leur peau, mais même s’ils ne vont être vus par personne, [the product] doit encore faire quelque chose », a-t-elle poursuivi. “Cette tendance va se poursuivre à coup sûr.”

Le mascara de Saie, par exemple, a des bienfaits pour la peau qui aident les cils à pousser, a-t-elle déclaré.

Soare, une pionnière de l’industrie et pionnière des médias sociaux qui a pivoté rapidement pendant la pandémie, a infusé des produits avec des bienfaits pour les soins de la peau dans le passé et a vu le comportement des consommateurs changer au cours de la vie de sa marque.

« Il y a neuf ans, nous avons lancé [a] fard à paupières trio avec soins de la peau », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous étions très en avance sur notre temps, comme nous le sommes toujours, car nous sommes fiers de l’innovation. Le consommateur a pensé : « Oh, je suis trop jeune pour l’utiliser. Je n’ai pas de rides. Pourquoi devrais-je utiliser le fard à paupières avec les éléments de soin de la peau ?’ Mais certainement aujourd’hui, nous parlons d’une époque complètement différente. La jeune génération fait plus attention… Les infusions de soins de la peau dans les fards à paupières seront certainement bien mieux reçues maintenant que [it] c’était il y a neuf ans.

Les consommateurs recherchent également la transparence des marques et des fondateurs sur toutes les plateformes, ont fait écho les créateurs. Crowell, pour sa part, a déclaré que les clients posent des questions éducatives, telles que les matières premières utilisées.

“L’authenticité est quelque chose que nous pouvons sentir à environ un kilomètre et demi maintenant, et dans les années précédentes, ce n’était pas le cas”, a déclaré Barnett.

Il adopte un maquillage minimal, a-t-il dit, « en utilisant moins de fond de teint, moins de correcteur. En fait, j’aime l’espace dans lequel nous nous trouvons, car j’ai l’impression que nous sommes confiants et que nous allons dans une direction où nous nous sentons plus connectés à nous-mêmes.

Alors que la pandémie a été un moment pour réfléchir aux priorités de la vie, en atténuant le maquillage, Soare prévoit que la couleur reviendra en force.

“Au moment où le monde s’ouvrira, au moment où nous commençons à aller à des fêtes, nous commençons à socialiser, je pense que nous retournerons lentement à ce que nous aimons, plus de couleur”, a-t-elle déclaré. « Je veux me sentir heureux. Je veux avoir l’impression d’être revenu à ma normalité.