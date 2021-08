L’avenir du monde post-pandémie de COVID : investissement dans les infrastructures, les nouvelles technologies changeront la donne

A la croisée des chemins, les relations internationales doivent donner leur place aux priorités changeantes du développement.

Par Atul K Thakur

La pandémie mondiale de Covid-19 a provoqué une crise sans précédent et modifié le cours de l’histoire. En calculant sa genèse, sa sévérité et sa contre-réponse, l’ordre mondial existant a lamentablement échoué. Plus comme des écrits sur le mur que comme un pronostic, les perturbations opérationnelles, la mobilité restreinte et l’avenir incertain flagrant vont certainement redéfinir la façon dont la mondialisation, le commerce international, la collaboration intergouvernementale, la culture multilatérale et les migrations transfrontalières ont été perçus et libéralement poursuivis. sous l’ancienne normalité. La nouvelle normalité pose de nombreux défis et moins d’avenues de pousses vertes, ce qui appelle des réponses politiques absolument appropriées.

Braver le nouveau monde

Un scénario où une crise aiguë de santé publique et une défaillance systémique définissent l’existence de l’humanité au-delà des frontières, imagine essentiellement un monde post-pandémique avec une vision réaliste des dommages causés et de la manière d’avancer sur une voie moins fréquentée. Pour braver le nouveau monde, autrement insaisissable, un consensus mondial est nécessaire pour revitaliser les Nations Unies (ONU), les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et les banques régionales de développement comme la Banque asiatique de développement (BAD). Le rôle de l’ONU est toujours d’une importance cruciale dans la création d’une plate-forme commune pour trouver une approche à grande échelle pour élaborer une stratégie du processus de rebond économique et rétablir les normes des engagements économiques internationaux et des partenariats de développement.

Le Groupe de la Banque mondiale a déployé plus de 157 milliards de dollars pour lutter contre les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie au cours des 15 derniers mois (1er avril 2020 – 30 juin 2021). Il s’agit de la plus grande réponse à une crise de cette période dans l’histoire du Groupe de la Banque et représente une augmentation de plus de 60 % par rapport à la période de 15 mois précédant la pandémie, selon la Banque mondiale.

La crise causée par la pandémie de COVID-19 a mis en évidence de graves fragilités et inégalités au sein des nations et entre elles. Sortir de cette crise nécessitera une approche de l’ensemble de la société, de l’ensemble du gouvernement et de l’ensemble du monde animée par la compassion et la solidarité », la réponse des Nations Unies à Covid-19 est principalement bien intentionnée. Après sa réponse institutionnelle tardive à la crise, l’ONU est en train de corriger le tir avec la réponse socio-économique et le plan de relance pour les pays à revenu intermédiaire et faible. Selon la propre estimation de l’ONU, alors qu’une proportion importante du portefeuille existant de 17,8 milliards de dollars de programmes de développement durable de l’ONU est réaffectée aux besoins de COVID-19, des fonds supplémentaires sont nécessaires. Notamment, le Fonds de réponse et de relèvement des Nations Unies Covid-19 soutient la mise en œuvre rapide au niveau des pays du cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) pour la réponse socio-économique immédiate à COVID19.

Alors que l’action par la communication et les réponses socio-économiques ont été louables, l’ONU n’a sûrement pas pu agir de la même manière pour trouver la cause de Covid-19 et sa propagation mondiale inhabituelle à travers son Conseil général ou sa réunion extraordinaire. Une pure ironie, le Covid-19 ne pouvait pas être considéré comme une crise sans précédent imposée – et pratiquement son origine et son mode de propagation n’ont pas été discutés au niveau intergouvernemental comme ils en avaient besoin.

Tendre la main secourable

Alors que le monde passe en mode de réinitialisation, il est important de déterminer quelques limites clés des défis, en particulier des pays à revenu intermédiaire (PRI) et des pays les moins avancés (PMA). Il est vital que les gouvernements, les banques centrales et les autres parties prenantes offrent une aide immédiate aux familles, aux migrants, aux travailleurs, aux jeunes, aux enfants, aux femmes et aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) touchés. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, la mobilisation des ressources doit être ciblée. Au lieu d’être conduites par le biais de mesures symboliques, les mesures de secours devraient être orientées de manière juste et carrée pour fonctionner sur le terrain et devraient aider les bénéficiaires potentiels.

Coopération économique régionale et sous-régionale en Asie du Sud

Étant l’une des régions les plus touchées, les pays d’Asie du Sud sont particulièrement vulnérables avec les incertitudes concernant les vaccins, l’insuffisance des infrastructures de santé publique et les inégalités économiques toujours croissantes. Dans un scénario émergent aussi difficile, les prévisions économiques de la Banque asiatique de développement (BAD) faites en juillet 2021 semblent plus que prudentes optimistes, «En Asie du Sud, de nouvelles vagues d’infections entraînent une prévision de croissance inférieure de 8,9% pour 2021, suivie d’une croissance 7,0% en 2022. La projection de croissance de l’Inde pour 2021 est abaissée de 11,0% en avril à 10,0%, suivie d’une croissance de 7,5% en 2022. Les chiffres financiers définitifs dépendront certainement beaucoup de la façon dont les économies nationales abordent les processus de rebond économique par elles-mêmes ou par le biais de la coopération économique régionale et sous-régionale.

Outre le partenariat de développement, les investissements dans les infrastructures et les nouvelles technologies changeront la donne. À titre d’exemple positif, le partenariat de développement de l’Inde avec le Népal pour renforcer les infrastructures et la connectivité – et la reconstruction montre la voie. Contrairement à la Chine, le partenariat de développement de l’Inde n’est manœuvré par aucune grande stratégie. L’Inde n’a pas de plan Marshall ou d’initiative “la Ceinture et la Route” (BRI), cependant, sa contribution au développement des économies les plus faibles à travers son Administration des partenariats de développement (DPA), son ministère des Affaires extérieures (MEA) est très importante et reflète l’engagement de l’Inde pour coexistence pacifique.

En quête d’un paradigme de développement alternatif

A la croisée des chemins, les relations internationales doivent donner leur place aux priorités changeantes du développement. Le monde en mutation nécessite de créer une base plus solide pour vaincre la pauvreté et les inégalités et faire de la durabilité le moteur des affaires et de notre action sociale. Le welfarisme n’est pas un concept obsolète, il faut le reconnaître. Tout en imaginant un monde post-pandémique et en faisant face à certains des défis transitoires flagrants, une inclination manifeste est indispensable pour adopter le cadre de développement inclusif et durable. Nous devons traverser cela ensemble.

(Atul K Thakur est un professionnel des politiques et chroniqueur. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.)