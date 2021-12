L’avenir du plastique, débattu lors d’une conférence à El Periódico de España

09/12/2021 à 16h33 CET

Chaque jour, un million de plastiques sont produits dans le monde et 95% de cette quantité sont abandonnés dans l’environnement naturel. Selon les statistiques les plus fiables, chaque année, les mers reçoivent huit millions de tonnes de déchets plastiques, ce qui s’ajoute à l’année précédente. Compte tenu de la longue durée de vie de ce matériau, il est déjà acquis qu’en 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans la mer.

Une conférence organisée par Presse ibérique et El Periódico de España, parrainé par BASF et qui aura lieu le 13, réunira des experts de l’économie circulaire, de la gestion des emballages et des entreprises du secteur pour analyser les enjeux de durabilité pour l’avenir immédiat.

La conférence sera structurée en plusieurs sections, dans lesquelles seront discutés les défis, les innovations et les projets menés dans le secteur pour atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne et atteindre une plus grande durabilité dans cette industrie.

Dans la La première table ronde abordera les ‘Stratégies et engagements de la chaîne de valeur’ analyser comment les objectifs fixés à l’horizon 2030 seront atteints, à travers l’élimination des plastiques non recyclables, les changements d’emballage et la collaboration du consommateur final.

Ils participeront à cette première table ronde Irene Mora, responsable Durabilité et Environnement de Plastic Europe ; Ana Gascón, directrice de la stratégie d’emballage pour l’Europe chez The Coca Cola Company ; Borja Lafuente, responsable du développement durable chez Danone Iberia, et Carmen Redondo, responsable des relations institutionnelles chez Hispacoop.

La le deuxième tableau se concentrera sur les « défis actuels pour fermer le cycle de vie des plastiques » et il abordera directement les progrès réalisés dans le recyclage, la collecte et la réutilisation, ainsi que les nouveaux produits.

Seront présents à la table Antonio Martínez Mocholí, vice-président de l’ANEP et président-directeur général de RPET FLAKE, SL ; Isabel Goyena, directrice générale de Cicloplast ; Antonio de Molina, directeur technique de Plastiplak, et Begoña de Benito, responsable des relations institutionnelles chez Ecoembes.

Les troisième et dernier des colloques traitera de « l’innovation dans le secteur des plastiques » et les nouveaux polymères, les plastiques biodégradables compostables, les bioplastiques d’origine fossile, le recyclage et d’autres questions seront abordés.

Ils parleront Jorge García Barrasa, spécialiste de l’innovation de The Circular Lab; Alberto Castellanza, directeur des ventes internationales de Novamont Espagne et Óscar Hernández, directeur général d’ANARPLA.

Avec cette initiative, Prensa Ibérica et El Periódico de España veulent stimuler le débat sur les défis passionnants de la restructuration du secteur des plastiques, afin de l’intégrer dans l’économie circulaire et de réduire son impact actuel.

L’événement aura lieu à Espacio Bertelsmann, Madrid, entre 9h15 et 13h00 le 13. Le directeur d’El Periódico de España, Jesús Javier Prado, adressera quelques mots de bienvenue aux conférenciers et aux participants avant donnant le début des interventions.