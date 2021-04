«  L’avenir du secteur de l’artisanat, un écosystème prometteur mais propice, est indispensable pour engager les esprits entrepreneuriaux  »

La classe moyenne «consciente» en plein essor offre un marché potentiel et florissant pour le secteur de l’artisanat. (Source: Images Thinkstock)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le secteur de l’artisanat en Inde a sans aucun doute été l’un des secteurs les plus touchés de l’économie indienne pendant la pandémie COVID-19. Les verrouillages à l’échelle nationale ont été suivis de mois sans vente ou sans affaires et avec une sombre perspective de retour à la normale. Cependant, alors que les vies reviennent lentement à la normale, il n’est pas surprenant de sentir de nouvelles et passionnantes avenues qui se présentent pour ce secteur en ce moment sans précédent. La pandémie a entraîné des changements rapides de mode de vie qui ont en effet redéfini les façons de faire des affaires. C’est donc le moment opportun pour introspecter les modèles commerciaux et collaborer de manière plus récente. Le secteur du tissage à main et de l’artisanat en Inde est le deuxième plus grand pourvoyeur d’emplois après l’agriculture. On prétend qu’un total de 40 à 200 millions de personnes est associé à ce secteur. Le volume de l’industrie se situe autour de Rs 15 000-25 000 crore.

En raison du verrouillage et de l’engagement en ligne accru, ce secteur a reçu une attention et un intérêt profonds. Des mots comme l’art, les artisans et les artisans ont été couramment discutés tout en demandant des dons généreux de la part des clients et du grand public pendant les périodes difficiles. Cela a ouvert un nouvel horizon de discussion et de débat, celui qui entoure la survie et la réimagination de l’artisanat à l’ère contemporaine et pourquoi cela compte.

La classe moyenne «consciente» en plein essor offre un marché potentiel et florissant pour le secteur de l’artisanat. Le souci croissant de préserver son patrimoine, des modes de vie durables et respectueux de l’environnement offrent une fenêtre d’opportunité à ce secteur qui n’existait pas auparavant à cette échelle. L’artisanat est également un domaine qui résiste à la crise de l’emploi que connaît le monde de temps à autre. L’expansion des marchés étrangers et l’entrée des centres commerciaux dans le scénario urbain ont doublé son périmètre de revenus. C’est également un secteur qui nécessite un investissement minimum en capital et qui a beaucoup moins de dettes.

Le scénario actuel met en évidence la nécessité d’une fusion globale de l’intervention et de l’innovation dans la technologie numérique ainsi que dans la technologie physique liée à ce domaine pour assurer la survie du commerce et en faire une entreprise florissante. Quelques points clés qui peuvent transformer l’activité artisanale sont discutés ci-dessous:

Cette situation unique de l’industrie nécessite des mesures proactives pour dynamiser l’ensemble du genre. La première étape peut être la recherche et la tabulation de données fiables et scientifiques. L’un des inconvénients les plus importants auxquels le secteur de l’artisanat est confronté est l’absence de données crédibles. Selon Manjari Narula du Delhi Crafts Council, les données disponibles pour cette industrie sont informelles et très peu organisées.

L’innovation dans l’industrie artisanale est indispensable pour promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat moderne axé sur la technologie. Les balises IG (indication géographique) sont un grand pas dans cette direction. Dans le même ordre d’idées, les artisans et artisans peuvent multiplier la facilité d’utilisation en optant pour des étiquettes RFID (Radio Frequency Identification). Ces balises les aideront à suivre en temps réel les marchandises et les stocks, ce qui garantira de meilleures opportunités de vente et une expérience de paiement fluide. Les étiquettes RFID aideront également à formuler des stratégies adaptées au commerce visant à une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement.

L’approche de la commercialisation de l’artisanat doit également être mise à jour. Il est désormais clair que la présence en ligne n’est plus un choix et une condition préalable. Internet est également le moyen idéal pour raconter l’histoire intime d’un artefact. Les consommateurs peuvent être ciblés précisément à travers le monde grâce à un plan d’action axé sur les résultats qui multipliera l’engagement. La puissance de l’engagement visuel fourni par le Web peut faire des merveilles pour stimuler les affaires de l’artisanat.

Un esprit d’entreprise solide et des stratégies de marketing, de vente et de publicité grossières doivent occuper une place centrale. Les parties prenantes de divers domaines du support numérique peuvent utiliser le brainstorming collaboratif pour exploiter le pouvoir de la création et de la présentation de contenu approprié qui plaira à un public plus large.

Un autre changement crucial qui peut fonctionner pour cette industrie est l’évolution et l’adaptation des produits pour correspondre à l’utilité de la vie moderne. L’artisanat ne peut pas dégager des bénéfices de la simple nostalgie. Il doit rattraper les réalités actuelles du changement de comportement des consommateurs, de l’urbanisation rapide et d’une génération qui a peu de connaissances sur les détails complexes d’une pièce d’artisanat. Il y a un marché au-delà des emporiums qui doit être capturé. L’approche produit pour cette industrie devrait passer de décorative et ornementale à fonctionnelle. Cela nécessite un environnement de travail fraternisant impliquant des écoles de design, des artisans locaux, des commerçants et des acheteurs institutionnels.

Les acteurs de l’industrie peuvent faire évoluer la proposition de valeur des produits artisanaux vers des produits écologiques, durables, abordables et hautement fonctionnels afin que les acheteurs puissent bénéficier d’un retour sur investissement élevé. Ces valeurs peuvent être intelligemment commercialisées afin que l’artisanat fasse partie de la vie ordinaire. La communication commerciale et d’approvisionnement doit également se transformer, et les entrepreneurs doivent s’adresser aux artisans pour s’approvisionner en produits au lieu qu’ils viennent dans les villes.

Les perspectives pour l’artisanat sont sûrement prometteuses. Un écosystème commercial propice peut créer des moyens d’engager les esprits entrepreneuriaux brillants qui peuvent transformer ce segment en un domaine fort pour les start-ups et capitaliser sur la fusion de la tradition et de la technologie. Il peut y avoir une entreprise rentable qui fabrique des matériaux de construction durables qui aident également à contrôler la température dans les maisons construites avec différentes argiles que les artisans utilisent pour fabriquer des artefacts. Les fabricants qualifiés de jaali peuvent être invités à recréer leur magie ancienne dans les maisons contemporaines, ce qui non seulement aidera à la ventilation, mais hypnotisera également les résidents avec des jeux d’ombre et de lumière tous les matins et tous les soirs.

Il est temps que l’artisanat reçoive l’attention qu’il mérite. Avec la poussée actuelle des produits locaux, ce secteur est en effet dans une position riche. Des ressources et des investissements appropriés peuvent pousser cette industrie vers un secteur prospère, conduisant des millions de personnes à la prospérité. Les start-ups et les entrepreneurs peuvent exploiter de manière optimale cette opportunité en combinant une expérience de terrain avec une approche marketing reconstituée de ce métier traditionnel.

Chintan Bakshi est Partenaire – Incubation dans l’incubateur de startup CIIE.CO, IIM Ahmedabad; et PDG de Startup Oasis. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

