L’avenir du secteur de l’aviation civile : le vol supersonique

Pendant plus de 25 ans, les vols commerciaux Concorde ont aidé les gens à gagner du temps. (Image représentative)

Par le Dr Ajey Lele

Le 25 juillet 2000, le vol 4590 d’Air France s’est écrasé à Gonesse, en France, tuant les 100 passagers et neuf membres d’équipage à bord ainsi que quatre personnes au sol. C’était le vol d’un célèbre avion supersonique Concorde, d’un avion de ligne supersonique à turboréacteurs franco-britannique. En 27 ans d’histoire du Concorde, ce fut le seul accident mortel. Cet accident est connu pour avoir eu lieu non pas à cause de problèmes avec cet avion à proprement parler, mais il s’est produit en raison d’une bande métallique qui était tombée d’un vol qui avait décollé juste avant le décollage de cet avion malheureux. Cette bande a crevé un pneu sur un avion Concorde, ce qui a entraîné d’autres complications et a finalement entraîné un accident. L’avion de ligne Concorde a effectué son premier vol en 1969 et a été en service de 1976 à 2003.

Le temps de vol normal pour un avion de ligne civil de New York à Londres est d’environ sept heures, mais l’avion supersonique Concorde, qui volait à une vitesse d’environ deux fois la vitesse du son (Mach 2) prenait moins de trois heures pour parcourir la même distance. Outre des considérations financières et environnementales/sanitaires (bang sonique), cet accident a également porté atteinte à la réputation du Concorde et finalement tout cela a conduit à l’immobilisation définitive de cet avion.

Maintenant, après ce malheureux accident d’avion Concorde, on parle de la reprise des vols commerciaux supersoniques. United Airlines, un important transporteur américain, prévoit de relancer les voyages en jet supersonique. En juin 2021, United Airlines a annoncé son intention d’acheter 15 avions à la start-up Boom Supersonic. L’avion de ligne a un plan ambitieux pour commencer les voyages de passagers en 2029. L’accord implique que United Airlines achète 15 avions appelés “Overture” à Boom Supersonic. L’achat n’aurait lieu qu’une fois que United Airlines sera pleinement satisfaite de la sécurité et des autres normes techniques de cette plate-forme volante.

Boom Supersonic a été créé en 2014 et a attiré l’attention de divers investisseurs. Cette société américaine travaille à la conception et au développement d’un avion capable de voler à une vitesse de Mach 1,7. United Airlines envisage de multiplier les activités de vol supersonique dans les prochaines décennies et c’est probablement pourquoi ils ont signé un accord qui leur fournit une option d’achat de 35 avions supplémentaires, si nécessaire.

Le domaine d’intérêt le plus critique pour le redémarrage des vols commerciaux supersoniques consiste à relever le défi de la suppression du bang sonique. En fait, selon la loi américaine, il est illégal de franchir le mur du son. Le bang sonique est le résultat d’avions dépassant la vitesse du son (plus de Mach 1). On ne sait pas comment la société Boom Supersonic va résoudre ce problème. Cependant, à cet égard, certains travaux majeurs se déroulent à la NASA. En fait, Lockheed Martin et Skunk Works travaillent pour le programme Low-Boom Flight Demonstrator de la NASA. Actuellement, l’avion supersonique X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) de la NASA (Mach 1,42) est en cours de développement. Il introduit une technologie qui peut réduire les bangs sonores bruyants. La NASA vise 2022 pour le premier vol du X-59. À l’heure actuelle, une grande partie des travaux de recherche visent à développer des technologies capables de tirer le « boom » du bang sonique. À cette fin, la NASA travaille sur des technologies et des caractéristiques de conception supersoniques silencieuses. Diverses approches de conception ont été élaborées pour remodeler le modèle d’onde de choc, ce qui pourrait aider à réduire considérablement le bang sonique à davantage un «coup sourd» lorsqu’il atteint le sol.

Pendant plus de 25 ans, les vols commerciaux Concorde ont aidé les gens à gagner du temps. Cependant, le voyage Concorde était perçu comme un voyage de luxe destiné aux riches et aux célébrités. Pendant toutes ces années, le vol supersonique n’a pas pris racine dans le secteur de l’aviation pour diverses raisons. Les voyages Concorde étaient connus pour avoir un impact significatif sur le marché des voyages en première classe et en classe affaires de l’industrie du transport aérien, et c’est peut-être la raison pour laquelle les compagnies aériennes elles-mêmes n’étaient pas très désireuses de faire voler ces avions au début du 21e siècle. En outre, il a été observé que les humains sont généralement intéressés à voler moins cher et pas plus vite. Tout cela indique que pour les plates-formes commerciales supersoniques d’aujourd’hui, le modèle commercial devrait être différent du modèle Concorde d’antan. Il faudra probablement plus d’une décennie pour que les voyages commerciaux supersoniques deviennent une réalité. Espérons que dans l’ère post Concorde, le transport aérien supersonique émergera comme une option de voyage économiquement viable.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail(dot)com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.