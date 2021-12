L’avenir du shopping – L’Express Financier

Les expériences dans les centres commerciaux devraient devenir hybrides d’ici 2030.

Par Reya Mehrotra

L’adaptation au monde virtuel pendant la pandémie est là pour rester et ne fera que se renforcer à l’avenir. Le shopping n’est pas différent. Selon le rapport Ericsson ConsumerLab 10 Hot Consumer Trends publié en décembre, les expériences des centres commerciaux devraient devenir hybrides d’ici 2030. Voici quelques prédictions de l’étude.

Piscine Anyverse

Les zones de jeux sont devenues de plus en plus des attractions populaires dans les centres commerciaux et donnent aux jeunes et même aux familles une chance de créer des liens. Mais oubliez les zones de jeux ordinaires, car les centres commerciaux pourraient offrir des chances d’échapper au monde. Beaucoup imaginent l’exploration de mondes impossibles. Les deux tiers des consommateurs pensent qu’il y aura des piscines où vous pourrez utiliser un casque VR oxygéné pour découvrir l’espace en apesanteur.

Arène de tous les instants

Les visites au centre commercial exigeraient qu’un client soit équipé d’équipements tels que des lunettes AR, des lunettes VR étanches, des combinaisons haptiques et des gants tactiles d’ici 2030. On pourrait être l’un ou les deux – l’acteur et le spectateur et vivre une expérience immersive. Près de huit consommateurs sur dix prévoient des salles d’événements où la technologie de téléprésence permettrait aux artistes de se produire numériquement comme s’ils y étaient en personne. Le Dr Michael Bjorn, responsable du programme de recherche, Ericsson Consumer & IndustryLab, et pilote du rapport 10 Hot Consumer Trends, déclare : « Il peut être difficile d’imaginer un grand nombre de consommateurs avec des équipements technologiques coûteux tels que des lunettes AR, des lunettes VR étanches, mais si un tel équipement pouvait être partagé à moindre coût, il est tout à fait possible que les consommateurs l’aient pour améliorer leurs expériences d’achat.

Restaurant au nœud de l’univers

Ce n’est pas toujours que vous visitiez les centres commerciaux avec quelqu’un. Pour ceux qui visitent un centre commercial pour un repas seuls, il y aurait des opportunités d’avoir une entreprise virtuelle. Cela permettrait aux clients d’avoir une entreprise virtuelle sans distraction dans les restaurants pour manger virtuellement avec des amis dans d’autres restaurants, partout dans le monde.

Salon de beauté immersif

Les chirurgies esthétiques pour améliorer l’apparence ou pour paraître plus jeune sont de plus en plus courantes dans les salons du monde entier. Cependant, les centres commerciaux d’ici 2030 pourraient offrir une option pour éviter complètement de passer sous le couteau ou d’avoir des fonctionnalités améliorées grâce à l’aiguille. Les salons de beauté qui utilisent la technologie de modélisation volumétrique pour améliorer numériquement l’apparence sont attendus dans les centres commerciaux par sept consommateurs sur dix dans l’étude.

Méta tailleur

Les choix de mode ne seraient plus limités et en rayon. La mode rapide conçue juste pour vous sera probablement le mantra. Plus de sept utilisateurs AR/VR sur 10 prévoient un tailleur dans le centre commercial utilisant des tissus qui peuvent devenir imperméables ou fournir une ventilation en cas de besoin. Les participants à l’enquête pensent également que de telles installations technologiques haut de gamme dans un centre commercial attireraient les gens dans les petites villes.

Salle de sport hybride

Pour beaucoup, le bien-être mental commence par le bien-être physique et ainsi, les centres commerciaux pourront prendre soin de leur santé et de leur forme physique. Sept consommateurs sur 10 s’attendent à ce que les centres de conditionnement physique dotés de paysages AR/VR multisensoriels et personnalisés aident à améliorer la santé mentale mis en place dans les centres commerciaux.

Multifactory Print-a-wish

D’un côté, là où la mode rapide s’intensifierait, la mode durable évoluera également. La réparation et la production à la demande sont l’avenir car plus de la moitié des consommateurs souhaitent faire leurs achats de manière durable dans un magasin d’usine qui recycle leurs anciens produits. Ce serait une option dans les centres commerciaux.

Magasin sans fin

Essayez avant d’acheter, virtuellement au moins. Les trois quarts des consommateurs s’attendent à pouvoir projeter leur maison à l’intérieur du magasin lorsqu’ils essaient de nouveaux produits. De telles installations « briques et portail » seront rendues possibles par des technologies telles que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et les matériaux programmables.

Centre médical multiplex

Il pourrait y avoir des problèmes de santé n’importe où et donc, une installation comme un centre commercial nécessiterait nécessairement une halte dans un centre médical. Jusqu’à 77% des consommateurs prévoient des centres médicaux dans les centres commerciaux avec une analyse de la santé de l’IA qui fournit des mises à jour quasi instantanées de l’état de santé.

Parc naturel

Lorsque le centre commercial répond à tous les autres besoins, pourquoi pas la nature et la paix aussi. Jusqu’à 42% des consommateurs souhaitent visiter un parc dans un centre commercial où ils peuvent se sentir plus proches de la nature grâce à des matériaux numériques et programmables qui offrent des expériences hybrides. Cela donnerait aux amoureux de la nature une chance de visiter le centre commercial. L’enquête a été menée en ligne en octobre et novembre 2021 auprès des premiers utilisateurs de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et des assistants numériques dans 14 villes du monde, dont Delhi, Dublin, Jakarta, Johannesburg, Londres, Mexico, etc. Les expériences de shopping hybrides ont été imaginées dans un centre commercial fictif « Everyspace Plaza ».

