L’avenir du travail à domicile

Alors que la nation se lance dans un retour post-pandémique à une vie «normale», beaucoup peuvent souhaiter un retour à la vie qu’ils vivaient avant que Covid-19 ne le fasse dérailler. Le fait est que la vie a – sous une forme ou une autre – changé pour nous tous, que ce soit personnellement ou professionnellement.

Sur le plan professionnel, le plus grand changement pour beaucoup a été le passage au travail à domicile (WFH).

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau modèle de travail, ce n’était pas une pratique de travail particulièrement courante jusqu’à l’arrivée de la pandémie. Son adoption a été entravée par l’insistance de certaines entreprises à exiger que le personnel soit présent à tout moment sur un chantier, ou par les complications techniques et de sécurité qui ont rendu le travail à domicile peu pratique pour le personnel et leurs employeurs. Des deux, c’était en fait la résistance au changement qui signifiait que de nombreuses entreprises tardaient à adopter le modèle WFH. La pandémie a cependant forcé le changement, à quel point même les organisations opposées à l’idée ont dû accepter que l’adopter pendant la pandémie était le seul moyen de garder leur personnel en sécurité et leur entreprise opérationnelle pendant une période économiquement paralysante. Il n’est donc pas exagéré de dire que la FMH était au cœur de la survie de nombreuses entreprises.

La FMH est-elle éternelle ?

Les nombreux avantages du modèle WFH – d’un meilleur équilibre travail/vie personnelle à la réduction de la pollution et des embouteillages pendant les heures de pointe et moins d’exigences pour de grands bureaux coûteux à gérer – sont bien documentés. Mais comment le modèle de la FMH se comportera-t-il ? S’avérera-t-il être le modèle de travail optimal pour l’avenir, ou s’agira-t-il d’un modèle principalement adapté à un scénario de type pandémie ? Je pense qu’il faudra environ six mois aux entreprises opérant dans la « nouvelle normalité » avant d’avoir une idée réelle du rôle que la FMH jouera à l’avenir. Ensuite, nous verrons quelles entreprises l’ont adopté parce que c’était la bonne chose – la seule ! – à faire à ce moment-là, et quelles entreprises décideront que ses avantages sont bien trop beaux pour abandonner.

En attendant, nous constatons que de nombreuses entreprises gèrent la dynamique de la FMH de diverses manières. Certains ont donné à leurs employés la permission de continuer à travailler à distance jusqu’à au moins la fin de 2021. D’autres ont rappelé le personnel sur le lieu de travail selon des horaires différents et en groupes échelonnés, tandis que beaucoup laissent entièrement à chaque travailleur le soin de décider où s’installer.

De même, de nombreuses entreprises dans le monde commencent à penser à plus long terme, notamment à d’autres moyens de structurer la communication et les horaires de travail ainsi que la présence physique. Et ce sur quoi beaucoup convergent au milieu de l’incertitude actuelle, ce sont différents modèles de travail hybride : combiner le travail à distance avec le travail au bureau.

Trouver le bon équilibre au travail

Je pense qu’une fois que la pandémie se sera calmée et que les mesures de confinement restantes seront levées, le travail à domicile deux jours par semaine sera optimal pour équilibrer travail collaboratif et productif, tout en bénéficiant du stress réduit de moins de déplacements. Bien entendu, les modèles de travail hybrides ne conviendront pas à tout le monde ni à toutes les organisations. En général, il existe d’énormes inégalités socio-économiques et raciales entre qui peut travailler à domicile et qui ne l’est pas ; à long terme, il faut y remédier si chacun peut profiter des avantages qu’offre le travail hybride.

Il y a aussi d’autres problèmes qui doivent être pris en considération. Les équipes partiellement réparties signalent également fréquemment des problèmes de communication. Les conflits sont plus probables sur les plateformes de communication numériques, en partie parce que les inhibitions sociales et les codes de comportement sont plus puissants lorsque l’on travaille en face à face qu’en ligne. De plus, le manque d’identité sociale partagée qui est plus fréquent dans les équipes partiellement réparties peut nuire à l’efficacité et à la performance de l’équipe, en altérant la confiance et l’esprit d’équipe.

Un mélange de technologie et de gestion

Les organisations ont bien sûr appris à animer des réunions complexes sur des plateformes collaboratives. La gestion des clients a été gérée si efficacement à distance que de nombreux clients préfèrent désormais ce mode d’interaction. Ce changement massif de préférence a convaincu même les plus sceptiques et les a convertis en utilisateurs heureux de pratiques et de plateformes de travail à distance. Ce changement d’état d’esprit – ou la gestion du changement – est un élément clé du passage au modèle de travail hybride.

Cela dit, les gestionnaires devraient faire preuve d’une plus grande empathie pour naviguer dans l’équipe qui gère les défis au sein du modèle de travail hybride. Les réunions d’équipe à intervalles spécifiques, les dirigeants vérifiant les membres de l’équipe, l’accessibilité aux ressources, la flexibilité dans les environnements de travail dynamiques, le passage d’un travail dépendant de la technologie aux interactions humaines, sont tous des aspects essentiels de la façon dont les performances doivent être mesurées dans l’environnement de travail hybride.

La pandémie a accéléré le rythme auquel la FMH a été adoptée en masse. Ce faisant, il a établi une toute nouvelle perspective sur le travail, le lieu de travail, la hiérarchie, les structures d’équipe et la mesure du rendement. Bien que le modèle hybride présente de nombreux avantages, il existe de nombreux défis auxquels les dirigeants et les entreprises doivent réfléchir et surmonter. Mais à mesure que les organisations deviennent plus agiles et plus plates en raison de la nature en évolution rapide de la dynamique de l’espace de travail, il est important pour elles d’accepter ce changement de manière positive et d’examiner l’immense champ de possibilités qu’il ouvre en « tissant » le monde plus proche… d’où que viennent les employés.