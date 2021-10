L’avenir du travail consiste à poursuivre vos intérêts, vos rêves, votre passion : Sunil Dahiya, vice-président exécutif, Wadhwani Opportunity

Il semble y avoir une baisse du nombre de demandeurs d’emploi à temps plein, car les jeunes adultes optent de plus en plus pour des emplois de concert

Wadhwani Opportunity permet aux étudiants d’acquérir, de maintenir et de progresser dans des emplois de soutien à la famille en leur offrant à la demande un accès à des compétences d’employabilité. Parlant du nouveau monde du travail, Sunil Dahiya, vice-président exécutif, Wadhwani Opportunity à la Fondation Wadhwani, explique à Vikram Chaudhary de FE pourquoi les jeunes adultes se tournent vers les activités annexes et la pige, et pourquoi le retour au bureau physique alimente « le phénomènes de grande résignation. Extraits :

Lorsque les gens utilisent les médias sociaux comme un outil numérique pour acquérir de nouvelles compétences et/ou démarrer de nouvelles entreprises, ont-ils besoin d’aide ? Quel type de soutien la Fondation Wadhwani peut-elle apporter ?

Oui, ils ont besoin de soutien, et nous leur fournissons la même chose en termes de :

—Formation des jeunes dirigée par l’industrie alignée sur les compétences d’employabilité du 21e siècle. Cette formation couvre les compétences les plus cruciales en matière d’employabilité telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, l’adaptabilité, les compétences numériques, l’orientation client, etc.

—Guider les start-ups en démarrage et en phase de croissance en créant un plan d’affaires, un argumentaire auprès des investisseurs et en les soutenant vers un parcours de croissance. Les entrepreneurs sont également connectés à des facilitateurs de l’écosystème tels que des sociétés de capital-risque, des consultants en technologie/RH/fin, etc., et bénéficient de liens avec le marché.

Vous attendez-vous à une baisse du nombre de demandeurs d’emploi à temps plein alors que les étudiants et les jeunes adultes se tournent apparemment vers les activités annexes, le travail indépendant et l’entrepreneuriat ?

Il semble y avoir une baisse du nombre de demandeurs d’emploi à temps plein, car les jeunes adultes optent de plus en plus pour des emplois temporaires, des activités annexes, des travailleurs indépendants et l’entrepreneuriat. Cependant, les technologies émergentes telles que l’IA, le ML, le big data, la robotique, la VR/AR, l’IoT ouvrent la voie à de nouveaux types d’emplois.

Mais existe-t-il des données prouvant que les jeunes adultes se tournent vraiment vers les activités annexes, le travail indépendant et l’entrepreneuriat ?

Oui, il y a beaucoup de données :

—Une enquête menée par la plate-forme indépendante Upwork a révélé que 20 % des employés actuels, soit 10 millions de personnes, envisagent de travailler en indépendant ;

— Les activités annexes transforment de plus en plus de professionnels en indépendants à temps partiel. Un récent sondage de FlexJobs a révélé que 24 % des professionnels interrogés combinent travail indépendant et emploi ;

— Les bureaux rouvrent, mais le retour au bureau alimente le phénomène de « grande démission » : 17% des professionnels qui travaillaient à distance pendant la pandémie envisageraient probablement ou définitivement de chercher un autre emploi s’ils devaient retourner au bureau ;

— La « grande démission » ne concerne pas seulement les travailleurs qui passent d’un emploi à temps plein à un autre ; 20% des Américains, par exemple, envisagent de devenir indépendants. Parmi ceux-ci, 73% citent la possibilité de travailler à distance ou de manière flexible comme raison.

Les entreprises indiennes devraient-elles s’inquiéter lorsque de jeunes adultes sont indépendants pour des entreprises internationales (apparemment, les paiements proposés par les entreprises mondiales sont plus élevés que ceux proposés par les entreprises indiennes) ?

Les entreprises indiennes ne devraient pas trop s’inquiéter, car l’Inde dispose d’un vivier de talents abondant pour répondre à tous les types de besoins. De plus en plus d’entreprises voudront du personnel flexible, sous la forme d’employés temporaires ou contractuels, car ils permettent la liberté d’augmenter ou de réduire les effectifs en fonction des besoins commerciaux à court terme.

Aujourd’hui, les bonnes entreprises indiennes proposent également des structures salariales compétitives pour attirer et retenir les talents. La plupart des entreprises souhaitent se concentrer sur la flexibilité du personnel pour optimiser et allouer les ressources :

—Environ 23 % des entreprises indiennes de la santé et des sciences de la vie sont prêtes à autoriser des arrangements à distance/flexibles pour attirer les bons talents ;

—Dans l’espace BFSI, 37% des entreprises sont prêtes à offrir des options de travail à distance pour attirer des talents de qualité ;

—Un nombre important de 46 % des sociétés de commerce électronique indiennes et 24 % des entreprises immobilières et de construction sont prêtes à offrir de la flexibilité aux talents appropriés ;

—Dans le secteur de la technologie, 47 % des entreprises sont prêtes à proposer des modalités de travail à distance/flexibles pour attirer des talents de qualité.

Selon une recherche menée par Michael Page, les employés préfèrent avoir des horaires de travail flexibles sur les mêmes jours de travail et le même nombre d’heures de travail. Il n’y a pas de lieu de travail ou de modèle de travail « taille unique ».

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour devenir financièrement indépendants à un jeune âge ?

Le premier conseil des jeunes vers l’indépendance financière est d’arriver à vivre selon leurs moyens. Deuxièmement, les jeunes devraient donner la priorité à l’épargne et commencer de petits investissements. Ceci peut être réalisé en inculquant l’habitude de la budgétisation. Les jeunes boursiers peuvent suivre la règle des 50-30-20, selon laquelle 50% du revenu va aux besoins de base, 30% aux besoins et 20% à l’épargne et aux investissements.

Est-il vrai que depuis le début de la pandémie, un nombre croissant d’étudiants se tournent vers la poursuite de leur passion comme carrière (même s’il n’y a aucune garantie qu’ils réussissent) ?

La pandémie de Covid-19 a contraint de nombreuses personnes à reconsidérer leur cheminement de carrière. Le « statu quo » a donné aux gens l’occasion de réfléchir et de réaliser en interne qu’ils peuvent poursuivre un travail qui les passionne. Les gens choisissent de poursuivre un travail plus significatif dans leur vie lorsque les temps deviennent difficiles. Les personnes motivées ont acquis de nouvelles compétences, donné plus de sens à leur travail et nombre d’entre elles ont lancé de nouvelles entreprises. Ces changements sont une bonne indication que « l’avenir du travail » peut être axé sur l’apprentissage, la poursuite d’intérêts et le rêve.

