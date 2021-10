L’avenir du travail est flexible

C’est un cliché d’ouvrir n’importe quel article avec « le monde du travail a changé depuis la pandémie mondiale », mais c’est vrai. Le monde du travail a changé depuis la pandémie mondiale. Depuis mars 2020, de nombreux salariés et travailleurs de la technologie ont été contraints de travailler à domicile, tout en s’acquittant de responsabilités familiales, en jonglant avec l’épuisement professionnel et la menace de faillite de leur entreprise, et en s’adaptant généralement à une « nouvelle normalité ».

De nombreuses grandes entreprises ont annoncé qu’elles fermaient leurs bureaux permanents pour toujours, le travail est devenu la maison et la maison est devenue le travail. Personnellement, j’écris ceci à partir d’un WeWork (un avantage offert par mon employeur) car il s’avère qu’être seul dans mon appartement toute la journée n’est pas bon pour ma santé mentale. Et vu à quel point ce WeWork est occupé, j’imagine que beaucoup de gens ressentent la même chose.

Mais plus que les implications de l’endroit où nous travaillons, il y a aussi un grand bouleversement dans la façon dont nous travaillons. Avec le bavardage croissant sur l’idée d’une semaine de travail de quatre jours, de plus en plus d’entreprises offrant un travail flexible et les rumeurs de la Grande Démission, les entreprises trouvent qu’il ne suffit plus d’offrir un salaire compétitif.

La rémunération doit être considérée comme un tout, et pas seulement ses parties. La rémunération comprend le salaire, les avantages tels que les soins de santé, l’emplacement et les avantages du bureau, le temps et les heures travaillées et le soutien que votre entreprise offrira. Plus encore, la compensation devrait permettre une certaine flexibilité.

Les avantages d’une semaine de travail de quatre jours s’appliquent à toutes sortes d’horaires flexibles et contribuent à rendre votre entreprise plus inclusive. Par exemple, pouvoir travailler moins longtemps est utile pour ceux qui ont des responsabilités familiales, et offrir la possibilité de travailler à domicile permet aux personnes atteintes de maladies chroniques de s’épanouir au travail. Permettre à votre entreprise de travailler entièrement à distance contribue également à élargir le bassin de candidats à ceux qui n’ont pas les moyens de vivre dans les zones métropolitaines et contribue à uniformiser les règles du jeu en ce qui concerne des choses comme la richesse générationnelle.

Mais même sans l’aspect inclusif, le travail flexible est bon parce que les employés aiment la flexibilité. Personne ne fait de son mieux de manière fiable de 9 à 6, dans une cabine, après un trajet de deux heures, sans centre-ville. Certains jours, votre cerveau ne fonctionne pas aussi bien et vous cessez d’être productif à 16h. Parfois, votre bébé vous a tenu éveillé toute la nuit et vous connecter à 10 heures du matin signifie que vous pouvez dormir une heure supplémentaire.

Trop souvent, lorsque les entreprises parlent d’équilibre travail/vie personnelle, elles se concentrent uniquement sur la façon de maximiser l’aspect « travail » sans impacter la partie « vie ». Mais et si la réponse à l’avenir du travail était plus radicale ? Et si on commençait à parler d’équilibre vie/travail. Et si la vie était prioritaire ?

Changer l’ensemble du monde du travail ne se fera pas du jour au lendemain, mais lorsque les entreprises deviennent plus conscientes des cultures qu’elles construisent et des exigences qu’elles posent à leurs employés, nous pouvons commencer à construire un avenir meilleur.

Bien entendu, le travail flexible ne doit pas s’accompagner de sacrifices de productivité. L’idée du travail flexible est d’intégrer le travail productif dans votre vie, pour ne pas dire adieu au travail productif tous ensemble.

Lorsque la licorne technologique Bolt est passée à une semaine de travail de quatre jours, le fondateur et PDG Ryan Breslow l’a résumé :

« Le travail remplira l’espace que vous lui donnez. Mon pari est que nous allons devenir beaucoup plus efficaces du lundi au jeudi. Nous réduirons ces réunions excédentaires ; nous n’enverrons pas de communications inutiles. Parce que nous aurons moins de temps, nous ferons un travail plus concret.

Si nous considérons l’avenir du travail comme une flexibilité, nous disons que nous prévoyons de permettre au travail d’occuper l’espace qui convient à nos horaires, pas que nous organiserons notre vie autour du travail.