L’avenir du travail ne dépend pas d’où nous travaillons

Je sonne probablement comme un disque rayé. Je m’excuse, mais je pense qu’il nous manque un énorme changement dans « ce qu’est le travail, comment le travail est fait ». Trop de conversations se concentrent sur « d’où nous travaillons », mais ignorent les changements profonds dans le travail lui-même. D’où nous travaillons n’a aucun sens tant que nous ne comprenons pas ce qu’est le travail et ce que cela signifie.

Je suis désolé, je m’ennuie et je ne suis pas inspiré par les conversations sur la FMH, le travail au bureau, le travail virtuel, hybride, le travail de n’importe où. (En partie parce que je fais tout depuis 30 ans – j’ai fait ça, ho hum……)

Nous sommes au cœur d’une « révolution industrielle » massive qui change profondément la nature du travail.

“Nous avons” déjà été ici. Nous avons vu passer des économies agraires aux économies industrielles. Nous avons vu passer à la fabrication de masse. Nous avons vu l’impact de la révolution de l’information. Nous avons vu comment la « personnalisation de l’informatique », les changements fonctionnent et comment nous travaillons. Nous avons vu l’impact du Web et sa capacité à « rétrécir » le monde.

Nous traversons une révolution massive que nous appelons souvent la transformation numérique de l’entreprise. Cela change tout ce que nous pensons du travail. Là où les révolutions passées ont principalement impacté les emplois basés sur le travail et amélioré les emplois basés sur le savoir. La révolution actuelle est en train de changer (je ne pense pas éliminer) les emplois basés sur le savoir.

En même temps, nous assistons à un changement massif dans les attitudes des gens concernant le travail, les emplois et les carrières. Dans ma génération, à tort ou à raison, le travail et la carrière ont été le facteur déterminant d’une grande partie de la façon dont nous vivons nos vies. Lorsque j’ai obtenu mon diplôme universitaire et commencé mon premier emploi, la conviction était que l’on pourrait travailler pour deux ou trois entreprises au cours de leur carrière.

Cela a profondément changé, ce n’est pas que le travail est sans importance, mais nous voyons le travail, les emplois, les carrières très différemment.

Nous avons également constaté des changements considérables dans la façon dont les organisations perçoivent leurs effectifs. L’externalisation, la pige, les entrepreneurs font partie de la nature de la façon dont nous effectuons le travail. Souvent, nous sommes plus organisés autour de projets que de fonctions et d’entreprises.

Nous regardons le travail et les organisations différemment. La diversité/l’équité/l’inclusion, au sens le plus large du terme, sont extrêmement importantes pour améliorer notre travail et notre croissance. Les valeurs, la culture, l’identité sont les motivations pour lesquelles nous travaillons, où nous choisissons de travailler, avec qui nous choisissons de travailler.

Il n’y a jamais eu de moment plus excitant pour ré-imaginer la nature du travail ! Elle est aussi profonde que les révolutions industrielles que nous avons connues dans le passé. Nous ne sommes qu’au début de changements qui pourraient bouleverser notre monde au cours des prochaines décennies.

Tout cela crée d’énormes nouvelles opportunités pour les individus et les organisations.

Concentrons-nous sur l’avenir du travail, pas sur l’endroit d’où nous travaillons.

Auteur : Dave Brock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients. Partners In EXCELLENCE aide ses clients à atteindre les plus hauts niveaux de performance et de productivité dans les ventes, le marketing et le service client. Ils aident les organisations à développer et exécuter des affaires… Voir le profil complet ›