L’avenir du travail sera hybride, déclare Chandrasekaran à l’AGA du TCS

Rajesh Gopinathan, MD & CEO, TCS a déclaré : « Notre vision 25*25 de pointe définit en fait l’avenir du travail dans notre industrie, où nous prévoyons que tout TCSer n’aurait pas besoin de passer plus de 25 % de son temps en poste pour être pleinement productif. SBWS TM et la vision 25*25 devraient nous aider à déployer notre nuage de talents qui réinventera la prestation de services et l’expérience de travail globale pour tous nos employés et parties prenantes.

L’avenir du travail sera hybride, a déclaré jeudi le président de Tata Consultancy Services (TCS), N Chandrasekaran, tout en répondant aux questions des actionnaires lors de la 26e assemblée générale annuelle de la société, tenue pratiquement pour la deuxième année consécutive.

« Le travail à domicile (WFH) est un espace en évolution rapide et il y a des questions sur l’avenir du travail. Alors que TCS pense qu’il y aura un nombre important de personnes qui travailleront à domicile et a déclaré le paradigme 25*25, l’avenir du travail va être quelque peu hybride. Certaines personnes travailleront à domicile, parfois elles viendront au bureau, donc l’hybride sera probablement la nouvelle norme », a déclaré Chandrasekaran.

Il a déclaré que lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé l’Inde et que l’exigence de déplacer les gens vers le modèle WFH est apparue en mars de l’année dernière, le TCS a pu agir rapidement. « En trois semaines, TCS a pu mobiliser des ressources pour permettre aux employés de travailler à domicile. Il ne s’agit pas de fournir des ordinateurs et un réseau pour travailler, mais l’ensemble du processus, la sécurité et les méthodologies requises pour que les gens puissent travailler à domicile et utiliser des outils de collaboration pour être efficaces et productifs au service des clients », a-t-il déclaré.

L’année dernière, TCS avait déclaré qu’au cours des cinq prochaines années, seulement 25 % de ses employés devront travailler dans ses installations à un moment donné. La société avait également pivoté vers un nouveau modèle d’exploitation qu’elle appelle « Secure Borderless Workspaces » (SBWS).

Chandrasekaran a ajouté, cependant, que la société pense que les bureaux seront nécessaires comme espaces de collaboration une fois que les gens commenceront à venir travailler, et ne cherche pas à abandonner ses espaces immobiliers. “Je voudrais souligner que les gens ont besoin de rencontrer des gens, c’est une nécessité sociale, donc il y aura un changement vers le déplacement des gens vers le bureau lorsque la pandémie sera terminée, donc cela évoluera”, a déclaré Chandrasekaran.

Il a également déclaré qu’il y aurait plusieurs opportunités après Covid, avec l’adoption de la technologie, l’accent mis sur la durabilité et la transformation des chaînes d’approvisionnement mondiales. « Près d’une décennie de progrès s’est produite parce que le monde évolue vers le numérique. De plus, Covid va imposer la durabilité de manière importante. Toutes les entreprises évolueront plus rapidement vers des solutions durables. La chaîne d’approvisionnement mondiale est en train d’être redéfinie non seulement en termes de juste-à-temps, mais aussi juste-au-cas, c’est-à-dire de résilience, ce qui présente des opportunités importantes pour l’entreprise », a déclaré Chandrasekaran.

