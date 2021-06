L’avenir d’un marketing de détail réussi est la rétention, pas l’acquisition – WWD

L’un des principaux thèmes de vente au détail nés des expériences des 16 derniers mois est l’idée de « transformation numérique » et ce qu’elle signifie d’un point de vue marketing – ce qui soulève une question : alors que la croissance du commerce électronique se poursuit, comment développez-vous la clientèle fidélité?

Au Fairchild Media Group Tech Forum, Sherene Hilal, vice-présidente principale du marketing produit et des opérations commerciales chez Bluecore, a abordé ce sujet lors de sa présentation, « Le marketing en 2025 : se préparer aux grands changements à venir. »

Hilal a déclaré que lorsque les marques et les commerçants discutent d’une « approche numérique d’abord » pour la croissance du commerce électronique, il est important de comprendre que les consommateurs « achètent désormais de nouveaux produits de nouvelles marques plus rapidement qu’ils ne l’ont jamais fait auparavant. Et la vitesse et le volume des acheteurs qui découvrent et achètent en ligne nous obligent tous à reformuler ce que la croissance pourrait signifier pour nos marques.

Dans ce contexte, Hilal a déclaré que la transformation numérique “est l’approche que votre marque adoptera pour se développer dans le numérique, en tirant vraiment sur les trois seuls leviers qui comptent”. Ces leviers incluent l’identification des acheteurs et l’amélioration des taux de conversion “en connectant vos acheteurs, plus rapidement et à plus d’endroits au bon produit et à l’offre qui leur permet d’acheter très facilement”. Le troisième levier est « les achats répétés via des programmes de fidélisation de la clientèle qui offrent la valeur de votre produit ».

Hilal a rapidement noté qu’il existe des pièges tactiques pour réussir la transformation numérique et le marketing, ce qui implique de penser qu’il existe une plate-forme ou une technologie unique qui peut résoudre un problème de stratégie marketing. Un autre piège est que les marques pensent qu’elles doivent avoir toutes les données clients en un seul endroit. De plus, même si les données sont au même endroit, les détaillants et les marques ne peuvent pas les activer. Dans ce cas, ils tombent dans un autre piège, celui d’augmenter les dépenses d’acquisition de données client. Une meilleure approche est la rétention en utilisant la technologie, les données client et les données prédictives.

Hilal a suggéré de faire de petits ajustements « qui pourraient transformer radicalement la façon dont votre entreprise aborde le numérique ». La première consiste à changer l’état d’esprit de l’équipe de vente au détail ou de la marque concernant le résultat par rapport au canal. Elle a déclaré que les entreprises avaient tendance à orienter leurs équipes marketing autour de canaux ou de systèmes avec la fidélisation de la clientèle comme le “Saint Graal” – mais “c’est rarement défini par une équipe en particulier ou appartenant à une partie particulière de la marque”.

Cela “résulte généralement en une liste exhaustive d’activités et de processus qui peuvent ou non stimuler la croissance du commerce électronique”, a déclaré Hilal. Lorsque la fidélité est mesurée par un résultat, elle a déclaré que vous pouvez adopter une approche « tester et apprendre » et utiliser des technologies telles que l’apprentissage automatique pour optimiser les campagnes marketing.

Hilal a ensuite présenté une étude de cas d’une marque de vêtements qui a pris un virage organisationnel d’une approche de canal à une approche basée sur les résultats. Dans ce document, la marque définit la fidélité de la clientèle comme « des acheteurs réguliers avec un volume de commandes moyen plus élevé ». Ensuite, l’activation des données a été confiée aux équipes de la marque en charge de la communication « pour une personnalisation complète du cycle de vie ». Dans le même temps, l’exécution marketing, l’analyse et la technologie ont été placées sous un seul et même leader « pour des expériences cohérentes basées sur les données ».

« En définissant leurs équipes de commerce électronique et de marketing sous la direction d’un directeur de la clientèle et en précisant la définition de la fidélisation de la clientèle, ils pourraient affiner la façon dont leurs programmes stimulent la découverte de produits et comment cette découverte de produits raccourcissait la distance entre la recherche d’un nouveau produit et en fait la conversion et l’achat en ligne », a déclaré Hilal, notant que les recommandations personnalisées individuelles généraient des achats supplémentaires.

La marque a pu être plus rentable en identifiant les acheteurs (et non en achetant une liste), en utilisant des données de première partie sur les canaux détenus et en testant les données de première partie dans les médias payants. Un élément clé consistait à placer les données client « aux commandes » tout en utilisant l’analyse prédictive pour générer des conversions. L’essentiel, a déclaré Hilal, était de “passer d’un état d’esprit d’acquisition à un état d’esprit de rétention”.