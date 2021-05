L’avenir d’Usman Garuba: repêchage, NBA et équipe nationale espagnole

Usman Garuba a battu un record de précocité en Euroligue jeudi: personne de son âge (il a eu 19 ans le 9 mars) n’avait jamais marqué aussi haut (30 crédits) dans un match éliminatoire. Un autre échantillon de ce dont Azuqueca de Henares est capable, meilleur jeune de la Ligue Endesa et l’un des principaux candidats à remporter le prix de l’étoile montante (Rising Star) dans la compétition européenne.

Le programme de Garuba a différentes dates marquées en rouge dans les mois à venir. Hormis le cinquième match contre l’Efes (Garuba n’a jamais disputé le Final Four) et la dernière ligne droite de la saison ACB, cet été, il apparaîtra dans le repêchage de la NBA (le 29 juillet et pointe vers le Top-15) et dans leur environnement, ils tiennent pour acquis que la saison prochaine, il fera ses débuts dans la Ligue nord-américaine. Au Real Madrid aussi. Le pivot renouvelé avec l’équipe blanche la saison dernière, bien que l’accord n’est pas devenu officiel, et sa clause de libération à la NBA est acceptable. Par conséquent, il n’y a pas beaucoup d’obstacles qui retardent son saut dans la Ligue nord-américaine.

Mais il pourrait avoir plus de premières avant de faire ses débuts en NBA. Garuba’s est l’un des noms qui semble être avec l’équipe nationale aux Jeux de Tokyo. Sergio Scariolo a mené les derniers championnats quatre intérieurs avec le joker de Juancho Hernangómez (les Wolves ont joué plus de trois minutes), mais aux Jeux olympiques, ils pourraient être un de plus. S’il n’y a pas eu de revers de dernière minute sous forme de blessures, les frères Hernangómez, les Gasols et Mirotic seraient presque fixés dans la liste de l’Espagne et il y aurait un écart qui serait contesté Victor Claver (Cette saison, il a peu joué en raison d’une blessure qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale), Pierre Oriola et Garuba lui-même.