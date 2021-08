L’avenir est là : la métamorphose de Cunningham

“Jour parfait”. C’était le titre Allen Gratts, entraîneur de l’équipe de basket-ball de Bowie High School (Texas), l’un de ses exercices de pré-saison. Le mode d’emploi était très simple : réaliser impeccablement toutes les étapes d’une journée de formation. Tous. De l’entrée au vestiaire jusqu’à la sortie, en passant par des chaussures correctes ou la ponctualité la plus extrême. Rien au hasard. « Parfois, il faut quatre jours à toute l’équipe pour bien faire. D’autres fois, cela peut prendre jusqu’à deux semaines », dit-il. Cade Cunningham n’a pas tardé à se conformer. Le numéro un du repêchage 2021, choisi par les Detroit Pistons, a toujours été méticuleux dans ses actions. Perfectionniste à la rigueur, ce qui peut être exaspérant. Douze heures après ses débuts à l’université, avec les Cowboys de l’Oklahoma State, il s’entraînait, seul, dans le gymnase de l’équipe. Il était sept heures du matin le jour de Thanksgiving lorsque, soudain, Mike Boynton, son entraîneur, entendit le rebond du ballon. “Ce sont les petites choses qui montrent pourquoi il va être un bon joueur, non seulement ici, mais à l’avenir. Il est très déterminé à gagner et à devenir le meilleur”, a déclaré Boynton lui-même à l’époque.

C’est maintenant. À tout le moins, il est celui choisi pour mener sa portée, l’une des plus attendues de ces derniers temps. Certains pointent vers le talent générationnel ; d’autres, un joueur All NBA ; le tout sur une base différentielle. Très peu de doute. Le courant est majoritaire et prolongé dans le temps : un chemin qui, apparemment, n’a qu’un seul sens. Et c’est le meilleur. Lors de sa première et dernière saison universitaire, il a récolté en moyenne 20,2 points, 6,3 rebonds et 3,6 passes décisives avec 43,8% de tirs sur le terrain et 40% depuis le périmètre. Au niveau collectif, ce fut un saut qualitatif pour son université. Exactement ce dont les Pistons ont besoin, qui sourient avec ce qu’ils voient en Summer League. Il a réussi à amener l’État de l’Oklahoma aux portes de la victoire de son tournoi, ce qu’il n’a pas fait depuis 2005, et, dans le March Madness, qui a été atteint sans grandes aspirations, a succombé au deuxième tour contre Oregon State, après avoir marqué 24 points dans le match.

Sur le plan collectif, il a réuni quelques réalisations qui, finalement, lui ont échappé ; mais, sur des mérites individuels, il ne laissait aucune place à l’improvisation. Il a tout accaparé. Il a été nommé, à la fois, meilleur joueur et meilleur rookie du Big 12, sa conférence ; une étape qui, jusqu’à présent, n’avait été atteinte que par Marcus Smart, Michael Beasley et Kevin Durant. En termes statistiques, affiner vos dossiers est une tâche impossible. Mené Big 12 dans la notation; au cours des vingt dernières saisons, seuls Dwyane Wade et Evan Turner ont égalé sa ligne de statistiques complète; ses 544 points au total sont les plus élevés pour un étudiant de première année dans l’État de l’Oklahoma …

Cade Cunningham convainc en parlant de chiffres, mais aussi en termes qualitatifs, quelque chose qui n’est pas toujours forcément lié. Il allie beauté et efficacité : il a une étoile. Avec ses 203 cm de haut et son poids de 100 kg, c’est une base du futur qui, dans une tendance de plus en plus répandue, vient d’atterrir dans le présent. Grâce à ses caractéristiques physiques, il peut défendre pratiquement n’importe quelle position. En attaque, vos possibilités sont infinies. Il joue bien le pick and roll, il génère de bons coups tout seul, via le pas en arrière, le changement de rythme ou le crossover, il est facile de repérer les espaces en statique et est mortel en un contre un. Une rafale de possibilités. Il écrase, par abrasion, son corps, mais n’en dépend pas. Il est fluide dans ses mouvements et génère de la fluidité dans le mouvement du ballon. Malgré ses bons scores, ce n’est pas un joueur qui monopolise le ballon de manière excessive. Il aime l’avoir et en commande, mais il est aussi à l’aise dans les longues possessions et dans les rotations qui impliquent beaucoup de joueurs. Il additionne très facilement toutes les lignes statistiques, ce qui lui a valu la comparaison avec Luka Doncic, et, sur le court, dans de nombreux cas, les bâtons se traduisent en jeux pour la galerie. Un joueur total avec peu de points faibles, mais qui, oui, a enregistré quatre défaites par match lors de sa saison universitaire.

De l’attaquant à la base pour être “le meilleur joueur du pays”

Cunningham vient d’une famille de sportifs. Et cela a un rapport direct avec le joueur qu’il est aujourd’hui. Son père, Keith Cunningham, jouait au football à l’Université du Texas (Cade, enfant, voulait être quarterback) ; sa sœur, Kaylyn, un incontournable, a également joué au basket-ball et a raté presque tous les matchs de Cade au stade de la formation; son frère, Cannen, de neuf ans son aîné, est entraîneur de basket-ball et, justement, il a travaillé comme assistant chez les Cowboys ; et sa mère, Carrie, a été son principal soutien. Même dans le décalage. À 16 ans, Cade a déménagé en Floride pour rejoindre la Montverde Academy. Là, il a été nommé meilleure recrue du pays par ESPN ou 247Sports, a mené l’équipe à un bilan de 25-0 avec une marge moyenne de victoire de 39 points, a été désigné joueur national de l’année par Mr. Basketball USA… Une nouvelle série de réalisations que, au début, Carrie n’a pas vue d’un bon œil, mais qui a fini par permettre: “En tant que mère, vous voulez que vos enfants volent. Vous voulez les voir réaliser tous leurs rêves”, a-t-elle déclaré après avoir autorisé son fils à faire le pas susmentionné.

Keith, Kaylyn et Carrie ont eu, ont et auront un impact évident sur la carrière de Cade, mais Cannen l’a complètement changé. A un moment où la progression de Cunningham semblait s’essouffler, son frère semblait prendre un gouvernail. Le coup. “Un peu de cela vient du fait de savoir qu’il pourrait être meilleur que moi. J’ai toujours voulu jouer sur le périmètre. Donc, je ne voulais pas le voir suivre la même voie que moi, en sentant:” Oui, j’ai être un grand gars, courir et se baisser. La tête sous le rebord sur chaque possession », explique Cannen à The Oklahoman. En raison de ses conditions très athlétiques, Cade a joué ses premières années de basket-ball au poste d’attaquant. Poussé par son frère, il s’est pourtant mis au travail pour pouvoir occuper la base de démarcation, d’où il lance aujourd’hui l’essentiel de son jeu. “Si vous devenez meneur, vous pouvez devenir le meilleur joueur du pays”, a répété Cannen à Cade.

Donc c’était ça. Non sans un effort de dimensions importantes. La transformation a commencé il y a trois étés et, en 2019, elle est devenue évidente pour tout le monde. Contre la prestigieuse Oak Hill Academy, Cunningham a marqué 26 points, distribué 9 passes décisives et capturé 7 rebonds contre Cole Anthony, l’actuel joueur d’Orlando Magic et, à l’époque, la base la plus appréciée du milieu universitaire. “Cade a absolument maîtrisé ce jeu. C’est à ce moment-là que les gens ont dit:” Oh, cette transformation est réelle. ” Et il n’a pas regardé en arrière depuis “, explique Boynton.

Jusque-là, Cade a insisté, insisté et insisté. Surtout, dans le travail du pick and roll, un art qui est désormais son outil le plus productif. “Mon Dieu, j’en ai eu marre de voir des accidents”, se souvient-il pour The Oklahoman. Cannen, sûrement, a mis cette étincelle de génie, la bonne décision au bon moment ; mais Cade le reste. Les fondamentaux et la mentalité, car l’un sans l’autre, par loi universelle, est souvent boiteux. Cunningham court dans les deux. “J’espère qu’on se souviendra davantage de ce que je fais en dehors des sentiers battus, avec de l’argent et de mon statut social, pour la façon dont j’ai aidé les gens, qu’à l’intérieur”, a déclaré cette même campagne. La maturité dans un corps aux possibilités infinies et qui, dans les moments décisifs, explose. “Quand il y a beaucoup de pression, ou peu importe comment vous l’appelez, je le vois comme une opportunité”, a-t-il ajouté. Quand le temps presse, ses chiffres montent en flèche : dans la seconde moitié de tous ses matchs, Cunningham a en moyenne 12,7 points sur 49,3% des tirs sur le terrain et 44% sur une plage de 3 points. De plus, il a ajouté quatre deuxièmes mi-temps de 20 points, dont 20 points dans la victoire contre Baylor en demi-finale de conférence et 25 points dans le match pour le titre Big 12 contre le Texas. Qui sait si après cette routine, le “jour parfait”. Celui que, à Detroit, ils ont hâte de voir.