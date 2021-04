L’avenir radieux derrière le séquençage génomique

Alors que la pandémie a contraint le monde à des verrouillages au cours de l’année écoulée et a accéléré l’adoption des technologies de nouvelle génération, des services comme le chat vidéo et la télésanté ont occupé le devant de la scène.

Pendant ce temps, une technologie ayant le potentiel d’améliorer la façon dont nous effectuons tout, des tests médicaux au stockage de données, a pris son envol. Je parle du processus de détermination de la composition de l’ADN de n’importe quel organisme auquel vous pouvez penser, connu sous le nom de séquençage génomique.

Les chercheurs dans le domaine décrivent l’avènement de cette technologie de grande envergure comme étant à égalité avec l’importance de découvrir le microscope.

Et bien que nous n’en soyons probablement encore qu’aux premiers stades, les progrès récents de la technologie informatique ont allumé une mèche dans l’industrie.

Presque tous les aspects de la réponse de santé publique au COVID-19 ont impliqué un séquençage génétique ou des tests de quelque sorte. Moderna, Inc. (NASDAQ:ARNM) a développé son vaccin contre le SRAS-CoV-2 à un rythme rapide avec uniquement la séquence génétique du virus à sa disposition, contrairement à l’approche typique de la production de vaccins qui repose sur la collecte d’échantillons réels du virus.

Un séquençage génétique était nécessaire pour développer les kits de test COVID-19 utilisés dans les dispositifs de test appelés machines PCR.

La technique a également été utilisée pour suivre les variantes dangereuses du virus qui ont commencé à se propager dans le monde entier, faisant progresser rapidement le domaine scientifique de l’épidémiologie génomique.

Le projet du génome humain, qui pour la première fois séquencait les trois milliards de «paires de bases» de code génétique du génome humain, s’est achevé en 2003 après 13 ans de travail et plus de 3 milliards de dollars de financement.

En 2014, les chercheurs ont commencé à utiliser cette technique pour suivre les variantes du virus mortel Ebola en Afrique. Ils ont appris qu’ils pouvaient interrompre ou empêcher la propagation des infections en découvrant des voies de transmission invisibles grâce à des codes génétiques contrastés. Les scientifiques ont déployé cette stratégie de surveillance génétique avec le virus Zika en Amérique centrale et du Sud.

Selon le généticien pionnier de Harvard, George Church, le séquençage des génomes est actuellement environ 10 millions de fois moins cher et 100 000 fois de meilleure qualité qu’il y a seulement quelques années.

Cela a conduit à l’essor d’un marché massif. Le marché du séquençage génétique à lui seul devrait passer de 3,99 milliards de dollars en 2020 à 11,7 milliards de dollars en 2028, selon Grand View Research.

La génomique a également le potentiel d’inaugurer une nouvelle vague de technologies dans divers domaines, de la médecine personnalisée à la surveillance de l’environnement. La technologie d’édition de gènes connue sous le nom de Crispr, qui utilise le séquençage génétique, peut aider les scientifiques à réparer les mutations de notre génome qui causent des maladies mortelles, comme la drépanocytose ou la maladie de Huntington.

Le mois dernier, des chercheurs de l’Université de Washington ont montré que le séquençage du génome entier peut désormais être utilisé dans le cadre des soins aux patients. L’étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a montré que le séquençage du génome pour les patients atteints d’un cancer du sang est généralement meilleur et coûte à peu près le même prix (environ 2000 $ par patient) que l’utilisation des méthodes de test conventionnelles.

Une nouvelle recherche du Massachusetts General Hospital et de la Harvard TH Chan School of Public Health a découvert 13 nouvelles variantes de la maladie d’Alzheimer en utilisant le séquençage du génome entier.

Le séquençage génétique est utilisé dans ce que l’on appelle les «biopsies liquides», qui analysent une petite quantité de sang pour repérer les cancers à un stade précoce.

Les chercheurs recherchent également des moyens de stocker notre accumulation massivement croissante de données électroniques sur de minuscules brins d’ADN, qui ont la capacité de dépasser de loin les capacités de stockage de tout appareil électronique existant. En fait, Church et ses collègues ont déterminé que la bactérie Escherichia coli pouvait stocker 1019 bits par centimètre cube. C’est suffisamment dense pour stocker l’ensemble des données mondiales pendant un an sur un côté du cube métrique d’un tel matériau d’ADN.

Une entreprise fondamentalement supérieure qui profite pleinement de cette révolution du séquençage génomique est Fulgent Genetics, Inc. (NASDAQ:FLGT).

Le mois dernier, la société a annoncé que son chiffre d’affaires du quatrième trimestre avait bondi d’un incroyable 3400% à 295 millions de dollars, contre 8,4 millions de dollars au même trimestre il y a un an. Au cours de la même période, les bénéfices de la société ont atteint 166,3 millions de dollars ou 6,16 dollars par action, comparativement à une perte de 0,3 million de dollars, ou 0,01 dollar par action. La communauté des analystes s’attendait à un chiffre d’affaires de 199,4 millions de dollars et à un bénéfice de 4,05 dollars par action, de sorte que Fulgent Genetics a affiché une surprise de 77,4% de revenus et une surprise de 52,1% de bénéfices.

Pour 2021, la société prévoit de réaliser environ 800 millions de dollars de ventes, ce qui représenterait une croissance de 90% d’une année sur l’autre. Sur ce chiffre, environ 70 millions de dollars proviendront des tests de séquençage de la prochaine génération. Fait intéressant, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment attribué à Fulgent un contrat pour tester en permanence les variantes du SRAS-CoV-2.

Le PDG Ming Hseih a déclaré que, bien que la majorité des activités de Fulgent proviennent de tests COVID-19, la société jette des bases solides pour une croissance continue, y compris sa plate-forme de tests génétiques directement aux clients, Picture Genetics.

Fulgent obtient actuellement une note de portefeuille totale de «A» de mon Portfolio Grader, avec un «A» pour sa note quantitative, qui suit la pression d’achat des investisseurs institutionnels, ainsi qu’un «A» pour la croissance des ventes et les gains sur les bénéfices. Il gagne également une place sur mon Club de croissance Platine Model Portfolio, tout comme une autre entreprise qui profite de l’essor des tests génétiques.

Je m’attends à ce que la technologie de séquençage génétique devienne encore moins chère et devienne une partie régulière de nos visites médicales dans les mois et les années à venir.

Alors que les chercheurs utilisent les informations encodées dans notre génome pour cibler plus rapidement et plus efficacement les maladies et trouver des traitements potentiels, ainsi que pour cartographier la propagation des contagions dans le monde et inventer de nouvelles façons de stocker les données, les investisseurs avertis en prendront note.

