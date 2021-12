L’avenir terrifiant des voitures électriques : un correctif logiciel qui coûte 1 000 euros | Moteur

La société Polestar vient d’annoncer une mise à jour qui permettrait à ses voitures d’augmenter la puissance de leurs moteurs électriques. L’inconvénient est que le patch coûte 1 000 euros.

Nous avons souvent dit que l’avenir de l’industrie automobile est technologique, avec les bonnes choses que cela apporte et les mauvaises choses intrinsèques à l’entreprise.

Parmi les bonnes choses, nous avons la conduite assistée et les aides routières qui rendent les déplacements plus sûrs que jamais. Parmi les mauvaises choses, au contraire, nous avons des choses comme celles que nous allons vous expliquer tout de suite.

Polestar, une entreprise spécialisée dans les véhicules électriques, a lancé une mise à jour via OTA qui augmente le couple moteur et la puissance de la Polestar 2, sa berline la plus vendue. Plus précisément, nous parlons d’une augmentation de 67 CV (il atteint maintenant 469 CV).

Concrètement, Polestar déclare que ces améliorations réduisent le temps d’accélération de 0 à 100 km/h d’un dixième de seconde, de 4,5 secondes à 4,4 secondes. Comme on peut le voir, l’amélioration est totalement insignifiante.

Le fait est que la mise à jour n’est pas gratuite, on pourrait plutôt dire que c’est le contraire, puisqu’elle est payante et extrêmement chère : le patch coûte exactement 1000 euros.

Cette mise à jour est disponible dans la boutique Polestar Extras pour les marchés du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, de la Finlande, du Danemark, de l’Allemagne et de l’Autriche.

Polestar prévoit de proposer la mise à jour aux États-Unis et au Canada au printemps, à un prix qui sera annoncé ultérieurement, mais cela Vous suivrez sûrement la conversion classique 1 € / 1 $ euro en dollar.

Bien sûr, Polestar n’est pas le seul constructeur automobile à augmenter les performances des véhicules électriques via OTA, car Tesla a également proposé des mises à niveau payantes qui augmentent l’accélération de certains modèles, tels que le modèle 3 et le modèle Y.