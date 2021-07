L’avenir trouble de Zion avec Justin Verrier. De plus, Kenny Smith sur Giannis contre Hakeem.

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Justin Verrier pour discuter des pélicans de la Nouvelle-Orléans, y compris les récentes acquisitions Steven Adams et Eric Bledsoe se dirigeant vers les Grizzlies pour Jonas Valanciunas, les rumeurs selon lesquelles Zion Williamson serait mécontent de l’équipe (et parallèles aux premiers signes d’Anthony le départ de Davis), de faux échanges de pélicans, et plus encore (2:35). Ensuite, Bill est rejoint par Kenny “The Jet” Smith pour discuter du prochain repêchage de la NBA, des parallèles entre la victoire de Giannis Antetokounmpo avec les Bucks et les Rockets de Hakeem Olajuwon au milieu des années 90, la multitude de rumeurs commerciales de Ben Simmons, comment les Warriors pourraient utiliser leur projet de capitale, et plus (49:25).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Kenny Smith et Justin Verrier

Producteur : Kyle Crichton

