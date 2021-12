L’aventure coopérative exclusive à Switch « Aliisha: The Oblivion Of Twin Goddesss » sera lancée au printemps 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un nouveau titre d’aventure fantastique des développeurs Underscore et Joy Brick Inc. a été daté pour Switch, et c’est une exclusivité Switch, rien de moins. PQube apportera Aliisha: The Oblivion Of Twin Goddesss sur la console de Nintendo sous forme physique et numérique au printemps de l’année prochaine.

Comme le montre l’Indie World Showcase d’aujourd’hui, ce jeu présente deux jumelles – Aisha et Lisha – et un gameplay impliquant le partage et la coopération « d’informations asymétriques », selon le site officiel du jeu. Il est décrit comme « un voyage émotionnel dans l’inconnu avec un gameplay distinctif et surprenant » et semble impliquer l’exploration de temples et l’aventure de la manière fantastique habituelle.

Tout en offrant une aventure fantastique avec un style artistique charmant, il semble que le jeu proposera une forme «unique» de jeu coopératif local impliquant une personne utilisant le Joy-Con en mode ancré et l’autre utilisant le commutateur dans un ordinateur de poche. mode. Aisha est la plus active des jumelles et son gameplay consistera à résoudre des énigmes contrôlées par le mouvement à l’aide du Joy-Con en mode ancré. Alternativement, Lisha, une férue de technologie, contrôle AMBU en mode portable, un robot IA utilisé pour explorer et résoudre des énigmes environnementales à distance.

Tout cela semble intrigant, même s’il est un peu vague sur les détails – nous supposons qu’une coopération sans fil locale impliquant deux commutateurs sera nécessaire, à moins que vous ne deviez échanger et (dé)connecter un commutateur partagé entre deux personnes. Avec autant de commutateurs à l’état sauvage maintenant et de nombreux ménages en ayant plus d’un sous leur toit, la coopérative sans fil locale est peut-être moins une demande qu’elle ne l’était il y a quelques années. Les expériences de coopération sur le canapé ne manquent pas sur Switch, il est donc certainement agréable de voir les développeurs essayer quelque chose d’un peu différent, quelque chose de construit très spécifiquement pour Switch – et un jeu où au moins l’un d’entre vous devra se lever du canapé.

Voici quelques captures d’écran, ainsi que certaines fonctionnalités mises en évidence dans le PR officiel et des détails sur la précommande physique disponible au moment de la rédaction :

Images : PQube

– Préparez-vous à un voyage émotionnel en perçant le mystère des deux jumeaux, Lisha et Aisha

– Contrôlez le robot IA de Lisha, AMBU accompagner Aisha dans son voyage

– Explorez un monde 3D époustouflant soit seul, soit avec un ami

– Présentation d’un mode coopératif local unique, où un joueur contrôle Aisha avec la manette Joy-Con sur le téléviseur et l’autre joue le rôle de Lisha avec la console Nintendo Switch en mode portable

– Construit spécifiquement autour des fonctionnalités matérielles uniques du système Nintendo Switch, utilisez le contrôleur Joy-Con et HD Rumble pour faire fonctionner les appareils de l’histoire

– Fins multiples en fonction de vos choix et de votre progression tout au long du jeu

– Deux partitions musicales uniques pour chaque soeur qui se combinent pour une belle bande son

Comme le regard de ça? Intrigué d’en savoir plus sur ce gameplay asymétrique ? Faites-nous savoir ci-dessous.