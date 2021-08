L’aventure de détection de métaux ‘The Magnificent Trufflepigs’ snuffle sur Switch la semaine prochaine

À l’époque de son annonce, nous avons décrit The Magnificent Trufflepigs comme “Firewatch, mais il se déroule dans la campagne anglaise, et au lieu de parler d’incendies et de surveillance, il s’agit de métaux et de détection”. Nous restons fidèles à cela – c’est une aventure narrative à la première personne qui concerne en partie la romance, en partie la découverte de secrets sous la terre.

Le jeu a une liste assez impressionnante de personnes impliquées: le concepteur principal de Everybody’s Gone to the Rapture, Andrew Crawshaw, est à la barre, avec Necrobarista et le compositeur de Florence Kevin Penkin sur la bande originale. Arthur Darvill (Rory de Docteur Who) incarne Adam, le personnage du joueur, qui retourne dans sa ville natale pour aider une vieille amie nommée Beth, dont la découverte de l’enfance a fini par définir sa vie.

Le studio derrière le jeu, cependant, est nouveau, et The Magnificent Trufflepigs sera leur premier jeu. Thunkd est un studio basé à Leeds, dans le but de créer « des jeux qui racontent des histoires captivantes et humaines tout en s’intégrant dans des styles de vie occupés », selon Crenshaw.

The Magnificent Trufflepigs est sur Steam depuis quelques mois maintenant, avec des critiques mitigées jusqu’à présent critiquant sa durée de deux heures et ses personnages déplaisants, mais louant le cadre du jeu, la conception audio et la détection de métaux. Le jeu arrivera sur le Nintendo Switch eShop le 26 août.