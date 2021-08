L’aventure de la tomate de Mario & Luigi Devs traduite en anglais

Image : AlphaDream / Nintendo / underthegame

L’obscur Game Boy Advance RPG Tomato Adventure 2002 est enfin jouable en anglais grâce à un patch de traduction de fans publié la semaine dernière, arrivant près de 20 ans après la sortie du jeu de rôle au Japon.

Malgré son lancement au début, Tomato Adventure n’a jamais quitté son pays d’origine. C’est dommage, car ce petit bijou de poche a été développé par nul autre qu’AlphaDream, un studio fondé en 2000 par plusieurs anciens employés de Square. Ce nom ne sonne peut-être pas immédiatement une cloche – les studios secondaires se perdent souvent dans le remaniement alors qu’ils créent des jeux pour des entreprises beaucoup plus grandes – mais j’imagine que vous connaissez Super Mario RPG.

Oui, avant de former AlphaDream, des membres du personnel comme le directeur de Tomato Adventure, Chihiro Fujioka, ont déjà travaillé sur le classique de Super Nintendo Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Et peu de temps après la création d’AlphaDream, ils retourneraient au Royaume Champignon pour développer presque exclusivement tous les jeux de la série de RPG portables Mario & Luigi de Nintendo.

C’est un pedigree lourd! Mais malheureusement, AlphaDream ferait faillite en 2019.

Tomato Adventure lui-même est exactement ce que vous attendez d’un jeu de rôle AlphaDream. Des répliques accrocheuses et une comédie burlesque ponctuent une histoire étrange sur des enfants parias qui n’aiment pas les tomates dans un pays connu sous le nom de Royaume du ketchup. Ses niveaux magnifiques cachent de nombreux puzzles environnementaux et quêtes secondaires. Et la structure de combat traditionnelle au tour par tour est un peu agrémentée d’attaques basées sur le timing qui font de chaque décision une affaire plus active que de simplement spammer un seul bouton.

G/O Media peut toucher une commission

Contrairement à Super Mario RPG, cependant, où la plupart des attaques pourraient être améliorées avec un timing similaire, infliger des dégâts accrus dans Tomato Adventure tourne autour d’une multitude d’armes uniques connues sous le nom de gimmicks. Les mini-jeux de mi-bataille présentés par ces gadgets vont de l’arrêt d’un curseur en mouvement dans une zone souhaitée à la mémorisation d’une série de symboles.

De plus, chaque gimmick a une gamme de sept niveaux de difficulté que vous pouvez choisir entre les batailles. Plus la difficulté est élevée, plus le gimmick inflige de dégâts lorsque vous réussissez son mini-jeu au combat. Ceci, combiné à un compteur de super mouvements séparé qui se charge lorsque vous gagnez ces mini-jeux et s’épuise entièrement en cas d’échec, fait de chaque bataille un équilibre unique entre la confiance que vous avez dans vos réflexes et votre mémoire par rapport à ce que vous êtes prêt à faire. risque contre eux.

J’ai passé plusieurs heures avec Tomato Adventure au cours de la semaine dernière, et je dois dire que c’est tout aussi délicieux que n’importe quelle aventure d’AlphaDream basée sur Mario. Le studio aujourd’hui disparu avait le moyen d’injecter tout ce qu’il créait avec un sentiment de fantaisie adorable sans paraître trop sucré. AlphaDream a construit des mondes élaborés qui semblaient vivants et convaincants, et il est doux-amer seulement maintenant, après sa disparition, de découvrir ce que ses développeurs ont pu faire avec un concept entièrement original.

Au cours de la folie Nintendo “Gigaleak” de l’été dernier, les fans étaient ravis de trouver une première version Game Boy Color de Tomato Adventure connue sous le nom de Gimmick Land parmi les innombrables fichiers divulgués, et le soin apporté à cette traduction faite par des fans du RPG Game Boy Advance montre à quel point ses créateurs accordent une grande importance au travail d’AlphaDream. Le studio n’existe peut-être plus, mais l’empreinte unique qu’il a laissée sur le genre du jeu de rôle n’a jamais été aussi évidente.