L’aventure de l’ailier à Everton est terminée alors qu’un nouveau club annonce la signature

in

Le temps de Bernard en tant que joueur d’Everton est terminé après qu’une équipe basée aux Émirats arabes unis a confirmé la signature du Brésilien.

Le joueur de 28 ans vient de terminer sa troisième saison complète à Goodison Park, étant arrivé sur un coup franc du Shakhtar Donetsk. Cependant, il est tombé dans l’ordre hiérarchique du Merseyside, n’ayant fait que 18 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière.

Et le nouveau patron Rafa Benitez n’a clairement pas l’intention d’inclure le Brésilien à 14 reprises dans son équipe. En effet, Benitez a rapidement renforcé ses larges options, avoir fait venir Demarai Gray et Andros Townsend.

En effet, l’écriture est apparue sur le mur lorsque Bernard a fait ses adieux sur les réseaux sociaux à la star de Toffees Lucas Digne.

Et ayant poussé pour un déménagement lucratif au Moyen-Orient pendant un certain temps, il semble que Bernard ait enfin réalisé son vœu.

C’est après que le Sharjah FC, basé aux EAU, a confirmé la signature de Bernard d’Everton sur les réseaux sociaux. Il convient toutefois de souligner qu’au moment de la rédaction de cet article, les Toffees n’avaient pas encore annoncé sa sortie de leur fin.

Et selon leur page Twitter, Bernard a signé un contrat de deux ans à Sharjah.

“Nous nous félicitons de l’arrivée de l’international brésilien ‘Bernard’ (28 ans) au Château des Rois, issu du club anglais d’Everton, avec un contrat qui s’étend sur deux saisons”, ont-ils tweeté.

Le contrat de Bernard à Goodison ne devait expirer qu’à l’été 2023. Mais en tant que l’un de leurs salariés les plus élevés, le club était censé le laisser partir pour une somme modique.

Maintenant que l’affaire est conclue, Bernard a posté ses adieux sur Instagram.

“Tout d’abord, je tiens à remercier les fans et tous les joueurs qui étaient avec moi et m’ont toujours soutenu à tout moment. Depuis mon arrivée, j’ai toujours été bien reçu et traité comme si j’étais vraiment un membre de la famille.

“Malheureusement, vous qui me soutenez et non ceux qui apparaissent ici pour répandre les mots de haine ne savez pas la moitié de ce qui se passe dans les coulisses.

« Je voulais être plus clair mais malheureusement aujourd’hui je ne peux pas. Le message que je laisse aujourd’hui est de gratitude et vous serez toujours spécial. Everton est géant.

Bernard laisse Goodison avec huit buts en 84 apparitions pour les Toffees.

La sortie de la star de Liverpool fait partie des transferts accrocheurs qui ne se produiront pas cet été

Gray révèle l’attrait de Bentitez

Gray, quant à lui, a signé un contrat de trois ans avec Everton avec l’option d’une quatrième année.

Arrivé d’un court séjour chez Bayer Leverkusen, Gray admet que Benitez a été un facteur important dans sa décision de signer.

“Je suis ravi d’être de retour en Premier League dans un si grand club et je suis ravi de jouer avec l’équipe et de me mettre au travail”, a-t-il déclaré sur le site Internet d’Everton.

Il a ajouté : « En parlant au manager et (directeur du football) Marcel Brands, j’avais une très bonne idée du club et je pense que c’est un endroit où je peux continuer à me développer.

“Le manager, avec son ambition et ce qu’il a gagné dans le passé, est important et nous chercherons à aller de l’avant et à rivaliser avec les meilleurs clubs. Je pense qu’un club de cette ampleur a tout le potentiel pour être là-haut.

« Collectivement, avec ce que Marcel et le manager m’ont dit, tout s’accorde, y compris les ambitions et les objectifs du club. Everton est un très grand club et l’objectif principal est de pousser et de revenir en haut du classement.

“Je veux travailler dur sur le terrain d’entraînement et travailler de mon mieux pour le club sur le terrain.”

LIRE LA SUITE: Everton espère qu’aucune nouvelle n’est une bonne nouvelle car le meilleur défenseur néerlandais reste une cible