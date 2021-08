L’aventure d’horreur japonaise effrayante et mignonne ‘Last Light’ vient de changer

in

Last Light est certes un jeu d’horreur intrigant, mais il est un peu difficile à déchiffrer. Avec seulement une bande-annonce de 30 secondes et une page Steam en grande partie traduite du site Web japonais, nous savons que le jeu se déroule dans un hôpital abandonné et que le personnage principal – Lumi – devra éviter l’obscurité pour rester à l’extérieur. de la portée des démons qui l’habitent.

“Si un démon vous trouve, n’hésitez pas à courir”, lit-on sur la page Steam. “Avoir le courage de fuir peut être votre tactique la plus importante.” On dirait que Lumi n’a pas exactement d’armes pour repousser les monstres – juste une lampe de poche – mais elle pourra trouver des indices qui l’aideront à comprendre ce qui est arrivé à l’hôpital.

Mieux encore, la description du jeu promet que “la difficulté augmente progressivement au fur et à mesure que l’histoire progresse” et que tous les joueurs seront confrontés à “une fin totalement désespérée”.

Last Light sortira sur Steam le 26 août, avec un son complet en japonais, ainsi que des sous-titres en anglais, chinois et coréen. La version Switch a été confirmée, mais n’a pas de date de sortie.

