L’aventure fantastique sans combat ‘Omno’ va enfin changer

Omno est un jeu sur un petit aventurier en forme d’oignon voyageant dans un « monde antique de merveilles » dans une quête épique pour découvrir… quelque chose. Ce quelque chose comprend des grenouilles, des géants, des crabes et de nombreuses plateformes de puzzle. Et, assez impressionnant, c’est un projet d’un seul homme, avec le développeur allemand Jonas Manke à la barre (et, euh, toutes les autres parties du navire).

Images : Studio InkyFox

En regardant la bande-annonce, nous obtenons beaucoup d’ambiances Journey-meets-Xenoblade-meets-Sable, ce qui semble idéal pour tous ceux qui recherchent un jeu relaxant, confortable, « assis et détendez-vous ». De plus, les critiques Steam l’adorent :

« Omno est visuellement époustouflant avec son style artistique magnifique, a une approche inventive pour introduire les mécanismes de jeu de manière transparente et a une bande-son relaxante qui accompagne parfaitement le jeu. »

– DarkChaos

« Ce jeu était honnêtement phénoménal. Je ne suis pas du tout fan des puzzles, mais ce jeu était simpliste mais magnifique. J’ai vraiment été fasciné par ce jeu et à quel point il était incroyable du début à la fin.

Pas une seule fois ça n’a été ennuyeux. Pas une seule fois je n’ai eu l’impression que c’était répétitif ou ennuyeux. C’était juste comme la perfection et la musique.

OH BOY, LA MUSIQUE ! TROP BON ! »

-Paresseux

Omno sortira sur Nintendo Switch le 16 décembre.