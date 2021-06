L’aventure multijoueur Phantom Abyss arrive sur Steam Early Access ⋆ .

]]>]]>

Devolver Digital et le développeur Team WIBY ont annoncé la sortie de leur aventure multijoueur asynchrone Phantom Abyss sur Steam Early Access. Des temples remplis de pièges, générés de manière procédurale, remplis de gardiens et de reliques implacables attendent ceux qui ont le courage de s’aventurer à l’intérieur. Voir plus dans la bande-annonce de sortie ci-dessous…

Avec Abysse fantôme dirigez-vous vers des temples générés de manière procédurale pour récupérer des reliques sacrées cachées au plus profond des profondeurs remplies de pièges. Parcourez les chemins ramifiés à la recherche des reliques, mais méfiez-vous des gouffres perfides et des gardiens implacables qui le défendent. Réclamez la relique ou laissez le temple vous réclamer. Il n’y a qu’une seule tentative à chaque temple et gagner ou perdre, vous ne le reverrez plus.

Les joueurs pourront utiliser les séries fantômes de tentatives infructueuses d’autres joueurs pour éviter les erreurs qui les ont tués, ou à leur tour aider les autres à éviter la même erreur qu’ils ont commise. Une fois la relique légendaire retrouvée, le temple disparaît à jamais.

Avec:

Explorez chaque temple aux côtés des fantômes d’autres joueurs qui ont perdu la vie avant vous et utilisez leur course pour vous aider dans votre chasse. Apprenez de jusqu’à 20 fantômes, y compris des amis Steam, pour avoir de meilleures chances de succès. Découvrez des clés dans des coffres qui déverrouillent des parties plus profondes et plus meurtrières du temple qui cachent des reliques encore plus convoitées. Découvrez la relique légendaire et revendiquez tout le temple. Collectez autant de trésors que possible sur le chemin, puis faites des offrandes aux autels pour obtenir une nouvelle bénédiction, comme le double saut, le saut plané, le toboggan prolongé, la protection contre les dommages, pour le reste de la course. Débloquez de nouveaux fouets qui pourraient vous aider lors de votre prochaine tentative. Chaque fouet a une bénédiction mineure mais aussi une malédiction qui peut gêner la course. Partagez les codes Temple pour les courses ratées avec vos amis et aidez-les à réussir là où vous avez échoué.

Tout au long de la phase d’accès anticipé, l’équipe WIBY continuera d’étendre le jeu avec de nouvelles chambres, pièges, fouets, zones et fonctionnalités de jeu supplémentaires.

Abysse fantôme est disponible dès maintenant sur Steam Early Access avec une remise de 20 % jusqu’au 8 juillet.

