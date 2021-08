Where The Water Tastes Like Wine est une aventure narrative qui traite en partie de la randonnée à travers l’Amérique, en partie sur la riche tradition de la narration orale, et en partie sur ce que cela signifie de vivre dans un endroit qui s’appelle un melting-pot à une époque où beaucoup de gens sont Je n’ai même pas été invité à entrer dans le pot.

Développeur Johnnemann Nordhagen (Rentrés chez eux, Biochoc 2) a dépensé beaucoup d’argent et d’efforts pour faire le jeu, notamment en embauchant les talents vocaux de Sting (DUNE, The Police, étant Sting) pour l’un des personnages. Il a fait les gros titres il y a quelques années pour un post-mortem qu’il a écrit, dans lequel il a déclaré qu’il avait gagné 0 $ sur le jeu.

Mais cela pourrait être sur le point de changer, car le studio Dim Bulb de Nordhagen et l’éditeur Serenity Forge se sont associés à PM Games pour mettre Where The Water Tastes Like Wine sur un chariot physique, aux côtés d’un Steelbook et d’une édition collector bien thématique.

L’édition collector comprend :

Un coffret collector Un écrin à bijoux OST CD Art mural en tissu du personnage de Sting, Dire Wolf Un mug camping-car en acier émaillé 15oz

L’édition physique coûte à elle seule 34,99 $ avec 2 500 exemplaires disponibles; la version Steelbook coûte 44,99 $, avec 2 000 exemplaires disponibles; l’édition collector coûte 64,99 $, avec seulement 250 exemplaires disponibles. Tous sont disponibles sur le site Web de Limited Run et seront mis en vente le 3 août à 12 h HE (17 h BST).

Pensez-vous qu’il existe une quatrième version secrète fournie avec Sting ? Nous sommes juste curieux.