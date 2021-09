L’aventure new-yorkaise de Meghan Markle et du prince Harry pourrait également devenir une production spéciale de Netflix

Le voyage de Meghan Markle et du prince Harry à New York la semaine dernière pourrait être inclus dans un prochain documentaire Netflix. Le couple était suivi par leur propre vidéaste, ainsi que par le photographe Matt Sayles, a rapporté Page Six samedi. Harry semblait porter un petit microphone lors du voyage du couple au restaurant Melba de Harlem vendredi. Markle portait également de lourds manteaux d’hiver pendant les deux premiers jours du voyage, et ils auraient pu être utilisés pour cacher des microphones, a souligné Page Six.

Des sources proches du duc et de la duchesse de Sussex ont déclaré à Page Six que les deux “collectaient des images” pour leurs archives de la fondation Archewell. Harry et Markle ont également parlé avec Netflix de la production d’un “documentaire sur le mur sur leur vie” lorsqu’ils ont signé leur accord de plusieurs millions de dollars avec le streamer en septembre 2020. La seule production d’Archewell annoncée à ce jour est un documentaire. sur le soutien de Harry aux Jeux Invictus, qui mettent en vedette des militaires blessés et des vétérans participant à des sports.

Markle et Harry sont arrivés à New York jeudi pour leur premier voyage depuis qu’ils ont déménagé en Californie et laissé la famille royale britannique derrière eux. Ils ont visité le One World Trade Center et le mémorial du 11 septembre jeudi matin et ont rencontré le maire de New York Bill de Blasio et la gouverneure de New York Kathy Hochul avant de se rendre aux Nations Unies. Vendredi, ils se sont arrêtés dans une école de Harlem, où Markle a lu un exemplaire de son livre The Bench.

La principale raison du voyage était une apparition au Global Citizen Live à Central Park samedi. Le couple a parlé de la nécessité d’une égalité des vaccins COVID-19 dans le monde. Ils ont souligné que si de nombreux pays riches disposent déjà du vaccin largement disponible, certains pays plus pauvres ne l’ont pas. Ils espèrent que des organisations internationales indépendantes pourront déterminer où les doses sont le plus nécessaires.

“Pensez aux millions de vaccins qui ont été jetés cette année. C’est comme jeter des gilets de sauvetage lorsque ceux qui vous entourent se noient”, a déclaré Markle samedi, rapporte PEOPLE. “Alors, citoyens du monde, nous vous demandons ce soir, pensez-vous que nous devrions commencer à traiter l’accès au vaccin comme [a] droit de l’homme fondamental ?” a ajouté Harry. “Lorsque nous commençons à prendre des décisions à travers cette lentille, où chaque personne mérite un accès égal au vaccin, alors nous pouvons réaliser ce qui est nécessaire ensemble, pour nous tous.”

Markle et Harry ont annoncé leur accord avec Netflix en septembre, quelques mois après avoir officiellement quitté leurs fonctions royales. Outre le documentaire sur les Jeux Invictus, Archewell développe également une série animée intitulée Pearl, créée par Markle. La série parle d’une fille de 12 ans qui est inspirée par des femmes importantes à travers l’histoire.