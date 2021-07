L’aventure spatiale de Jeff Bezos approche de la pression dynamique maximale

in

Jeff Bezos dévoile une maquette de l’atterrisseur lunaire Blue Moon de Blue Origin en 2019. (. Photo / Alan Boyle)

Jeff Bezos se retire peut-être de son poste de PDG chez Amazon, mais il doit maintenant ressentir la chaleur chez Blue Origin, l’entreprise spatiale privée qu’il a créée en 2000.

Les 31 prochains jours pourraient sans doute être classés comme le mois le plus crucial jusqu’à présent dans l’histoire d’une entreprise spatiale dont le siège social est situé dans le Kent, dans l’État de Washington, mais qui compte également des employés dans des régions allant de la Floride et de Washington, DC à l’Alabama, au Texas et en Californie.

La date de la lettre rouge est le 20 juillet, le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, date à laquelle Bezos et trois coéquipiers doivent effectuer le premier vol en équipage à bord du vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin dans l’ouest du Texas.

Mais il y a quelques autres dates qui pèsent lourd dans la chronologie de Blue Origin: la plus importante est le 4 août, la date limite fixée par le Government Accountability Office pour décider si Blue Origin et ses partenaires de l’industrie spatiale devraient être reconsidérés pour un contrat d’atterrisseur lunaire de la NASA Artemis programme d’exploration de la lune.

En avril, le consortium «National Team» dirigé par Blue Origin – qui comprend également Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper – a perdu face à SpaceX dans une compétition de plusieurs milliards de dollars pour travailler sur le premier alunissage en équipage, actuellement prévu en 2024. Après cette perte, l’équipe nationale et un troisième finaliste, Dynetics, basé en Alabama, ont déposé des réclamations affirmant que leurs offres n’avaient pas été prises en considération.

L’un des problèmes du différend concerne les contacts de la NASA avec SpaceX pendant l’examen des offres. Dans sa déclaration de sélection des sources, la NASA a déclaré avoir négocié avec SpaceX pour adapter l’offre la plus basse aux prévisions budgétaires de l’agence, mais n’a pas contacté les deux autres soumissionnaires au sujet de leurs propositions les moins bien notées. Blue Origin a déclaré au GAO qu’il aurait dû avoir la possibilité de réviser son offre.

Les antécédents de Blue Origin dans de telles manifestations ont été mitigés : en 2013, il a perdu face à SpaceX dans un différend concernant l’accès au complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center de la NASA. En 2019, Blue Origin a remporté le soutien du GAO pour protester contre le plan de l’Air Force d’attribuer des contrats de lancement de sécurité nationale – mais a finalement perdu face à SpaceX et United Launch Alliance de toute façon.

Laura Forczyk, consultante dans l’industrie spatiale chez Astralytical, basée à Atlanta, ne pense pas que le GAO va bouleverser le prix de la NASA à SpaceX cette fois-ci. “Je ne vois pas le prix du GAO en faveur de Blue Origin et Dynetics”, a-t-elle déclaré. “Je vois que ça ne va nulle part.”

Le Congrès entre en action

Sur un autre front, les membres du Congrès – dont la sénatrice Maria Cantwell, D-Wash. – passent à l’acte. Cantwell a été le fer de lance d’un effort visant à allouer plus de 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années aux systèmes d’atterrissage humain de la NASA. Cela suffirait à financer le contrat de près de 3 milliards de dollars de SpaceX et l’offre de 6 milliards de dollars de l’équipe nationale, plus les frais généraux de la NASA.

Lors de l’audience de confirmation du Sénat en avril pour l’administrateur de la NASA Bill Nelson, Cantwell a souligné l’importance d’avoir plus d’un fournisseur commercial aligné pour les alunissages – et a souligné le précédent établi pour les services de transport vers la Station spatiale internationale.

Le fait d’avoir deux fournisseurs disponibles pour le réapprovisionnement en fret a aidé la NASA à faire face aux revers de la NASA en 2014, 2015 et 2016, et le partage des contrats pour les voyages en équipage vers la station spatiale entre SpaceX et Boeing s’est également avéré être un pari prudent.

“La NASA a une grande tradition d’assurer la résilience et les programmes commerciaux en utilisant plusieurs concurrents et en maintenant ce qu’on appelle la redondance dissemblable”, a déclaré Cantwell à Nelson. “Je veux donc savoir que vous vous engagerez à fournir rapidement au Congrès un plan pour assurer ce type de résilience du programme d’atterrissage humain.”

Nelson a accepté l’engagement. “La compétition est toujours bonne”, a-t-il déclaré.

L’augmentation de financement proposée est actuellement inscrite dans la législation approuvée par le Sénat, mais elle est confrontée à une lutte plus sévère à la Chambre, où la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., est une critique virulente. Et même si l’argent est autorisé, il faudrait quand même qu’il soit affecté dans une législation distincte. Cela ne se fera pas avant les règles du GAO.

Aller de l’avant avec les plans lunaires

En attendant, la NASA lance un autre programme visant à se procurer des services commerciaux d’atterrissage lunaire qui suivraient le premier atterrissage d’Artemis. Le plan de la sollicitation initiale, connu sous le nom de NextSTEP-2 Annexe N, a été publié la semaine dernière. Il appelle à attribuer jusqu’à 45 millions de dollars par équipe pour la conception de systèmes d’atterrissage adaptés aux opérations lunaires soutenues du milieu à la fin des années 2020. Si la NASA accepte des propositions facultatives de réduction des risques pour ces futurs systèmes, le soutien total d’une équipe pourrait atteindre 100 millions de dollars.

Les propositions pour l’annexe N sont dues le 2 août, deux jours avant la date limite du GAO.

L’annexe N n’est qu’une étape préliminaire vers ce qui devrait être un plus grand programme de services de transport d’exploration lunaire, ou LETS. “La sollicitation LETS est provisoirement prévue pour une sortie en 2022 et établira finalement une cadence de routine du transport humain vers et depuis la surface de la lune”, a expliqué la porte-parole de la NASA, Monica Witt, dans un e-mail.

Witt a souligné que l’annexe N et le LETS sont distincts du contrat que SpaceX a remporté pour le premier atterrissage, qui est connu dans le langage de la NASA sous le nom d’option A dans l’annexe H. “L’option A ne prévoit pas de services d’alunissage de routine/récurrents, ce qui est le but ultime pour Artemis », a-t-elle écrit.

La NASA ne dit pas comment elle réagirait à la décision du GAO sur la protestation de l’offre, ou à une action du Congrès qui fournirait plus d’argent pour un deuxième atterrisseur lunaire. Mais jusqu’à présent, les signaux suggèrent que la NASA est prête à lancer un nouveau processus de sélection pour les LETS plutôt que de revoir l’option A.

“J’ai l’impression que ce navire a navigué”, a déclaré Forczyk.

On ne sait pas combien le Congrès finira par faire pour accélérer le processus. La législation du Sénat donne à la NASA un délai de 60 jours pour choisir une deuxième équipe chargée de développer un système d’alunissage, mais alors que les délibérations se poursuivent, les responsables de l’espace plaideront probablement leur cause en faveur d’un LETS à plus long terme.

Garder l’équipe soudée

Blue Origin et ses partenaires de l’industrie, quant à eux, devraient plaider leur cause pour recevoir plus rapidement le soutien de la NASA, en partie pour garder leur équipe ensemble et sur la bonne voie.

Selon certains témoignages, 800 travailleurs répartis dans l’équipe nationale se concentraient sur le projet Human Landing System. Après avoir perdu le contrat de la NASA, certains de ces ingénieurs auraient été réaffectés à d’autres projets pour lesquels ils pourraient ne pas être aussi bien adaptés. Et un ingénieur a tweeté la nouvelle qu’il quittait l’équipe d’atterrisseur lunaire de Lockheed Martin pour rejoindre SpaceX.

Même si la NASA et SpaceX ont suspendu les travaux sur le contrat d’atterrisseur lunaire en raison de la protestation de l’offre, SpaceX continue de travailler sur son système de lancement Starship, qui doit effectuer son premier test orbital cet été et serait adapté pour les voyages sur la lune. (Nous avons contacté SpaceX et mettrons à jour ce rapport avec toute réponse.)

Un porte-parole de Blue Origin a déclaré que l’équipe nationale est prête à aller de l’avant et “reste engagée dans notre quête collective d’être le partenaire de la NASA pour le retour des astronautes sur la lune”.

Dynetics reste également déterminé à construire un système d’atterrissage humain pour la NASA. “Dynetics a continué à nos propres frais, bien qu’à un rythme plus lent avec une main-d’œuvre réduite”, a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Kristina Hendrix. « Nous nous préparons aux prochaines opportunités de contrat liées à HLS, quelles qu’elles soient. »

Au-delà de la lune

Les missions lunaires figurent en bonne place dans l’agenda de Jeff Bezos pour Blue Origin. “Ce que j’espère vraiment, c’est que nous continuerons à retourner sur la Lune, cette fois pour y rester, car c’est en fait le moyen le plus rapide d’aller sur Mars”, a-t-il déclaré en 2019.

Mais la lune n’est pas le seul défi auquel sont confrontés Bezos et Blue Origin. Il y a eu des questions persistantes sur les retards dans la livraison du moteur de fusée BE-4 de nouvelle génération de Blue Origin et de sa fusée New Glenn de classe orbitale.

Même le programme de lancement suborbital de New Shepard, qui devrait attirer l’attention ce mois-ci grâce au voyage spatial de Bezos, a été quelque peu éclipsé par la décision du fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, de faire son propre voyage spatial suborbital une semaine plus tôt.

Dans le passé, Bezos a joué le rôle de délibératif de Blue Origin. La mascotte de l’entreprise est une tortue lente et stable, et sa devise est “Gradatim Ferociter” (latin pour “Pas à pas, férocement”). Mais Forczyk a déclaré que Blue Origin doit prendre de plus grandes mesures.

“Pendant très longtemps, ils parlaient du fait qu’ils ne voulaient pas trop promettre et ne pas livrer”, a-t-elle déclaré. “C’est exactement ce qu’ils font maintenant.”

Selon le livre récent du journaliste technologique Brad Stone sur Bezos et ses entreprises, « Amazon Unbound », la frustration du milliardaire face à la lenteur de Blue Origin a été un facteur à l’origine de la refonte de la gestion de l’entreprise en 2016-2017. Maintenant, il y a des grondements similaires – et avec Bezos libéré de ses fonctions de PDG chez Amazon, beaucoup s’attendent à ce qu’il joue un rôle beaucoup plus actif chez Blue Origin.

Même le fondateur de SpaceX, Elon Musk, grand rival de Bezos dans la course à l’espace des milliardaires, est d’accord avec cette prescription. “Je pense qu’il doit diriger BO à plein temps pour que cela réussisse”, a-t-il déclaré au Washington Post en avril. “Franchement, j’espère qu’il le fera.”

Compte tenu de tout ce qui se prépare le mois prochain et au-delà, aller dans l’espace peut être le moindre des défis de Bezos.