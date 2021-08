L’aventurier de type Zelda, Baldo, est désormais disponible dans Apple Arcade pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV

C’est vendredi, ce qui signifie qu’il y a de nouveaux jeux Apple Arcade à essayer. L’un d’eux en particulier va faire battre le pouls de tous les fans des jeux Zelda. C’est tout le monde, non ? Dites bonjour à Baldo de l’équipe NAPS.

Également disponible sur d’autres plateformes telles que Nintendo Switch, Sony PlayStation et PC, Baldo est disponible gratuitement pour toute personne déjà abonnée à Apple Arcade. Il est également totalement sans publicité et il n’y a pas non plus d’achats intégrés. Bien sûr, rien de tout cela n’est très utile si le jeu lui-même n’est pas amusant à jouer, mais cette bande-annonce devrait mettre de côté toutes les préoccupations que vous pourriez avoir à cet égard !

Vérifiez-le!

Embarquez pour un voyage dans un pays magique plein de mystères à percer. Les joueurs feront face à des énigmes difficiles et exploreront des donjons complexes dans un monde ouvert à couper le souffle. Au cours de cette aventure palpitante, ils découvriront de nouvelles villes, combattront des ennemis féroces, localiseront des temples cachés et collecteront des objets magiques et de nouvelles armes puissantes. Ils rencontreront une foule de personnages insolites et inoubliables alors qu’ils déchiffrent une prophétie cryptique et contrecarrent le destin.

Jouable sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, Baldo est un jeu qui est un excellent exemple de ce qui rend Apple Arcade si génial – un grand nouveau jeu arrive et vous n’aurez pas à payer un centime pour y jouer. Oh, et ça aide aussi qu’il soit absolument magnifique !

Si Baldo ressemble à votre idée de plaisir, allez le télécharger sur l’App Store maintenant.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles.

Jouez !

