Laverne Cox accueillera l’émission sur le tapis rouge des People’s Choice Awards 2021 d’E!

barreur de Laverne fait du tapis rouge des PCA une famille ! affaire.

L’actrice primée, productrice, activiste et star stylée prend un bon départ dans son nouveau rôle sur le tapis rouge en organisant le mois prochain la pré-émission très attendue des People’s Choice Awards 2021 d’E!.

C’est vrai : Cox animera Live From E ! : 2021 People’s Choice Awards diffusés le mardi 7 décembre à 19 h HE / 16 h HP sur E! du Barker Hangar à Santa Monica.

Cox a déjà été nommé le nouvel hôte de la couverture de l’émission de remise des prix du tapis rouge de E!, Live From E !, à partir de 2022, mais heureusement, les fans de la superstar Orange Is The New Black n’auront pas à attendre la nouvelle année pour la voir jouer le rôle du tapis rouge.

En plus d’interviewer les vedettes les plus demandées du divertissement, le producteur lauréat d’un Emmy organisera une série d’interviews spéciales basées sur des célébrités mettant en lumière les lauréats et célébrant leur impact à succès sur Hollywood.

En direct de E ! : 2021 People’s Choice Awards offrira aux téléspectateurs le contenu multiplateforme le plus complet à l’antenne, vous ne voudrez donc pas manquer notre reine du tapis rouge.